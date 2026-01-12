Dacia, etapă modestă la Dakar Ce rezultate au obținut piloții » Clasamentul actualizat

- Piloții Dacia au obținut rezultate sub așteptări în etapa #8 a Raliului Dakar.
- Clasarea lor în ierarhia generală rămâne îmbucurătoare.
Cursa #8 a Raliului Dakar a adus prima victorie pentru Toyota, prin pilotul sud-african Saood Variawa.
Dacia, rezultate sub așteptări în etapa #8 de la Dakar
Podiumul etapei a fost completat de coechipierul lui Saood Variawa, Henk Lategan, care a ajuns cu 3 secunde mai târziu, și de pilotul Ford Mattias Ekstrom, cu 29 de secunde mai târziu.
Cea mai bună clasare din echipa Dacia a avut-o Nasser Al Attiyah, care a încheiat cursa pe locul 5, cu un minut și 16 secunde în urma liderului.
Pozițiile obținute de piloții Dacia în etapa #8 a Raliului Dakar:
- Nasser Al-Attiyah - Locul 5 (4h 21' 51'')
- Sebastien Loeb - Locul 8 (4h 23' 37'')
- Lucas Moraes - Locul 16 (4h 27' 07'')
- Cristina Gutierrez - Locul 26 (4h 42' 03'')
Dacia rămâne în vârful clasamentului general
După cele 8 etape disputate din Raliul Dakar, Dacia se află în fruntea clasamentului general prin qatarezul Nasser Al-Attiyah.
Pilotul are un timp general de 32h 32' 06'', fiind la patru minute în fața lui Mattias Ekstrom (Ford).
Multiplul campion al competiției, Sebastien Loeb (Dacia) a urcat 2 poziții în clasamentul general, ocupând acum locul 6, cu timpul de 32 h 49' 31''.
La 12 minute în spatele francezului se află Lucas Moraes. Brazilianul ocupă poziția 9.
Cea mai slabă clasare a echipei Dacia este cea a Cristinei Gutierrez. Iberica se clasează pe locul 14, cu 59 de minute în spatele vârfului ierarhiei.
Programul etapelor rămase ale Raliului Dakar:
- Etapa 9 - Wadi ad Dawasir - Bivouac Refuge
- Etapa 10 - Bivouac Refuge - Bisha
- Etapa 11 - Bisha - Al Henakiyah
- Etapa 12 - Al Henakiyah - Yanbu
- Etapa 13 - Yanbu - Yanbu
Ce a făcut românul de la proba de moto
La probele de moto, pilotul din Satu Mare Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a încheiat etapa #8 pe locul 37.
Etapa a fost câștigată de argentinianul Luciano Benavides, în faţa australianului Daniel Sanders şi a lui Ricky Brabec (Honda).
- În clasamentul general, Emanuel Gyenes ocupă locul 29.