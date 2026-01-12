Dacia, etapă modestă la Dakar Ce rezultate au obținut piloții » Clasamentul actualizat

Piloții Dacia au obținut rezultate sub așteptări în etapa #8 a Raliului Dakar.

Clasarea lor în ierarhia generală rămâne îmbucurătoare.

Cursa #8 a Raliului Dakar a adus prima victorie pentru Toyota, prin pilotul sud-african Saood Variawa.

Dacia, rezultate sub așteptări în etapa #8 de la Dakar

Podiumul etapei a fost completat de coechipierul lui Saood Variawa, Henk Lategan, care a ajuns cu 3 secunde mai târziu, și de pilotul Ford Mattias Ekstrom, cu 29 de secunde mai târziu.

Cea mai bună clasare din echipa Dacia a avut-o Nasser Al Attiyah, care a încheiat cursa pe locul 5, cu un minut și 16 secunde în urma liderului.

Pozițiile obținute de piloții Dacia în etapa #8 a Raliului Dakar:

Nasser Al-Attiyah - Locul 5 (4h 21' 51'')

Sebastien Loeb - Locul 8 (4h 23' 37'')

Lucas Moraes - Locul 16 (4h 27' 07'')

Cristina Gutierrez - Locul 26 (4h 42' 03'')

Dacia rămâne în vârful clasamentului general

După cele 8 etape disputate din Raliul Dakar, Dacia se află în fruntea clasamentului general prin qatarezul Nasser Al-Attiyah.

Pilotul are un timp general de 32h 32' 06'', fiind la patru minute în fața lui Mattias Ekstrom (Ford).

Multiplul campion al competiției, Sebastien Loeb (Dacia) a urcat 2 poziții în clasamentul general, ocupând acum locul 6, cu timpul de 32 h 49' 31''.

La 12 minute în spatele francezului se află Lucas Moraes. Brazilianul ocupă poziția 9.

Cea mai slabă clasare a echipei Dacia este cea a Cristinei Gutierrez. Iberica se clasează pe locul 14, cu 59 de minute în spatele vârfului ierarhiei.

Programul etapelor rămase ale Raliului Dakar:

Etapa 9 - Wadi ad Dawasir - Bivouac Refuge

- Wadi ad Dawasir - Bivouac Refuge Etapa 10 - Bivouac Refuge - Bisha

- Bivouac Refuge - Bisha Etapa 11 - Bisha - Al Henakiyah

- Bisha - Al Henakiyah Etapa 12 - Al Henakiyah - Yanbu

- Al Henakiyah - Yanbu Etapa 13 - Yanbu - Yanbu

Ce a făcut românul de la proba de moto

La probele de moto, pilotul din Satu Mare Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a încheiat etapa #8 pe locul 37.

Etapa a fost câștigată de argentinianul Luciano Benavides, în faţa australianului Daniel Sanders şi a lui Ricky Brabec (Honda).

În clasamentul general, Emanuel Gyenes ocupă locul 29.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport