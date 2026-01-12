Nu pune preț pe Supercupă Tehnicianul lui Real Madrid a numit competiția pierdută în fața Barcelonei: „ Mai puțin importantă”

Barcelona - Real Madrid 3-2. Xabi Alonso (44 de ani) a oferit o reacție surprinzătoare la finalul partidei din Supercupa Spaniei.

După eșecul în fața marii rivale, tehnicianul i-a felicitat pe catalani și a transmis că Supercupa nu este o competiție importantă pentru Real Madrid.

Barcelona s-a impus în finala Supercupei de duminică, pentru al doilea an consecutiv, tot în fața marii rivale, după 5-2 în ediția din 2025.

Barcelona - Real Madrid 3-2 . Xabi Alonso: „Este cea mai puțin importantă competiție”

Antrenorul formației „blanco” a surprins prin declarația oferită la finalul partidei, susținând că Real nu pune așa de mult preț pe Supercupă.

„A fost un meci strâns, foarte competitiv și palpitant. Rămânem cu sentimentul acelor ultime ocazii, acele două ocazii clare pe care le-am avut, prin care am fost foarte aproape de egalare. A fost o finală disputată. Felicitări Barcelonei.

Jucătorii au insistat până la capăt, și-au arătat spiritul de luptă în orice moment.

Vinicius a făcut un meci excelent, a schimbat totul. Golul a fost extraordinar, apoi daunele pe care le-a provocat pe aripa stângă. Dar n-a fost să fie astăzi.

Trebuie să dăm pagina cât mai rapid posibil. Este competiția cel mai puțin importantă pe care o avem. Acum trebuie să încercăm să recuperăm jucătorii, să ne recuperăm moralul și să mergem mai departe”, a declarat Xabi Alonso, potrivit dazn.com.

Thibaut Courtois: „Am fi putut câștiga ușor meciul”

Portarul madrilenilor și-a exprimat și el dezamăgirea față de rezultat, într-un meci pe care crede că l-ar fi putut câștiga cu ușurință.

„Până la urmă cred că am făcut un meci bun, mai ales în repriza a doua. Să pierzi o finală împotriva rivalei tale nu este niciodată plăcut, suntem triști astăzi, dar mâine trebuie să muncim pentru meciul de Cupă și apoi să trecem la La Liga. Dar cred că, mai ales în repriza a doua, am meritat să câștigăm. Detaliile au fost puțin împotriva noastră astăzi.

Este o perioadă în care lucrurile nu merg așa cum ar trebui, aceasta este realitatea, dar am arătat astăzi că suntem o echipă plină de viață, mai ales în a doua repriză. Am fi putut câștiga ușor meciul.

Primul gol (n.r. - al Barcelonei) a venit dintr-o greșeală, a trecut printre picioarele lui Tchouameni, a lovit bara din spate și a intrat în poartă. Al treilea a fost deviat de Raul (n.r. - Asencio). Acestea sunt detalii care definesc jocul. În a doua repriză am avut ocazii, dar aproape toate au ajuns în mâinile lui Joan (n.r. - Garcia)”, a declarat Courtois, după meci.

