„Rapid - FCSB, rezultat echitabil” Costel Gâlcă nu crede că echipa lui a avut noroc: „Dacă ne uităm la ocazii de gol, noi avem mai multe”

RAPID - FCSB 2-2. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, consideră echitabil egalul din derby-ul etapei #6.

Condusă cu 0-2, Rapid a reușit să egaleze situația pe tabelă, în ultimele 10 minute ale jocului, grație „dublei” marcate de Elvir Koljic.

RAPID - FCSB. Constantin Gâlcă: „E un punct echitabil”

Întrebat la conferința de presă dacă Rapid a obținut un punct meritat sau unul norocos, Gâlcă a afirmat:

„Nu, cred că, până la urmă, e un punct echitabil. Nici FCSB nu și-a creat ocazii. Dacă o făcea și ne domina spuneam «Da, un punct norocos».

Dacă ne uităm la ocazii de gol, noi avem mai multe.

Mă gândeam că dacă putem să marcăm un gol, o să intrăm în meci și chiar dacă o să fie în ultimele minute, putem să egalăm cel puțin. Nu pot să zic că am avut un meci bun”, a afirmat Gâlcă la conferința de presă.

Statistica meciului Rapid - FCSB

Posesie: 58%-42%

Șuturi: 13-13

Șuturi pe poartă: 3-6

Ocazii mari: 3-2

Cornere: 11-4

Gâlcă, nemulțumit de prestația jucătorilor săi: „Am greșit fără presiune”

Tehnicianul s-a declarat nemulțumit de prestația jucătorilor săi și crede că jocul giuleștenilor a suferit la mijlocul terenului.

„Am revenit mai mult cu inima decât cu ce am pregătit tactic în cursul săptămânii, dar câteodată așa este.

Prima repriză chiar puteam să-i mișcăm mult mai repede, să fim mult mai rapizi în atac, pentru că am fost prea lenți și, câteodată, am greșit și fără presiune.

Undeva, la mijlocul terenului, mijlocașii ieșeau mult în afara presiunii, trebuia să stea mai mult între linii, să-i ducem acolo.

Extremele să stea mult mai deschise, în capul adversarului. Noi stăteam undeva înăuntru și nu puteam să-i desfacem”, a spus Gâlcă, la capătul partidei, pentru Digi Sport.

