„Un efort foarte mare" Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!"
Dinamo a aplicat pentru licența UEFA, obiectivul lui Kopic fiind să termine pe un loc de cupe europene.
alt-text Publicat: 31.03.2026, ora 19:25
  • Dan Gătăianțu, chief financial officer la Dinamo, a explicat situația financiară a clubului, după publicarea raportului pe 2025

Vești bune de la  stadionul Dinamo   A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Dinamo își ia licența de Europa: „Nu am emoții, e o procedură normală”

„Azi e ziua limită pentru a publica raportul financiar, în contextul licenței UEFA. E prima oară când am făcut această procedură, de când am început acest proiect. Altfel, termenele sunt mai decalate.

E vorba despre transparență. E foarte important să punem cifrele în context.

Am depus totul în timp util, așteptăm feedbackul de la FRF. Nu am emoții, e o procedură normală. A arătat și unde trebuie să ne îmbunătățim administrativ.

A fost un efort foarte mare și avem nevoie de niște sisteme în plus ca să fim mai eficienți.

Per total am făcut-o, la fel cum a fost și ieșirea din insolvență, pentru a avea dreptul de participare în cupele europene vara aceasta. A fost un moment foarte important, a contat fiecare zi.

Luptăm și am făcut totul pentru licența UEFA, hai să vedem unde ne clasăm”, a spus Gătăianțu pentru 48 TV.

  • Ultima dată când Dinamo a jucat în Europa a fost în sezonul 2017-2018, când a fost eliminată din Europa League de Athletic Bilbao

Raportul financiar al lui Dinamo pe 2025

CPP Dinamo, din raportul financiar pe 2025 FOTO dinamo1948.ro
CPP Dinamo, din raportul financiar pe 2025 FOTO dinamo1948.ro

labels.photo-gallery

Italia ratează Mondialul Multipla campioană mondială rămâne acasă pentru al treilea turneu consecutiv! Care sunt echipele calificate după baraj
Campionatul Mondial
00:47
Italia ratează Mondialul Multipla campioană mondială rămâne acasă pentru al treilea turneu consecutiv! Care sunt echipele calificate după baraj
Citește mai mult
Italia ratează Mondialul Multipla campioană mondială rămâne acasă pentru al treilea turneu consecutiv! Care sunt echipele calificate după baraj
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Superliga
18:10
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Citește mai mult
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară

Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
