„Un efort foarte mare” Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”

Dan Gătăianțu, chief financial officer la Dinamo, a explicat situația financiară a clubului, după publicarea raportului pe 2025

Dinamo a aplicat pentru licența UEFA, obiectivul lui Kopic fiind să termine sezonul pe un loc de cupe europene (1-4). „Câinii” se află acum pe locul 6.

Citește și Vești bune de la stadionul Dinamo A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală Citește mai mult Vești bune de la stadionul Dinamo A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală

Dinamo își ia licența de Europa: „Nu am emoții, e o procedură normală”

„Azi e ziua limită pentru a publica raportul financiar, în contextul licenței UEFA. E prima oară când am făcut această procedură, de când am început acest proiect. Altfel, termenele sunt mai decalate.

E vorba despre transparență. E foarte important să punem cifrele în context.

Am depus totul în timp util, așteptăm feedbackul de la FRF. Nu am emoții, e o procedură normală. A arătat și unde trebuie să ne îmbunătățim administrativ.

A fost un efort foarte mare și avem nevoie de niște sisteme în plus ca să fim mai eficienți.

Per total am făcut-o, la fel cum a fost și ieșirea din insolvență, pentru a avea dreptul de participare în cupele europene vara aceasta. A fost un moment foarte important, a contat fiecare zi.

Luptăm și am făcut totul pentru licența UEFA, hai să vedem unde ne clasăm”, a spus Gătăianțu pentru 48 TV.

Ultima dată când Dinamo a jucat în Europa a fost în sezonul 2017-2018, când a fost eliminată din Europa League de Athletic Bilbao

Raportul financiar al lui Dinamo pe 2025

