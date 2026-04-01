Turcia, echipa care a eliminat România din barajul pentru calificarea la Mondial, s-a calificat la turneul final, ca urmare a victoriei obținute în Kosovo, scor 1-0.

Italia a ratat calificarea la Mondial pentru a treia oară consecutiv, fiind învinsă la penalty-uri de Bosnia.

Celelalte două echipe din Europa care completează tabloul sunt Cehia și Suedia.

După ce a condus încă din minutul 15, Italia s-a văzut egalată pe final, fiind și în inferioritate, după eliminarea lui Bastoni din finalul primei reprize.

La penalty-uri, bosniacii au fost mult mai montați, reușind să câștige. Gattuso a hotărât ca Pio Esposito să fie primul care execută, decizia fiind total neinspirată, deoarece tânărul jucător de la Inter a ratat.

Jucătorii bosniaci au reușit să transforme toate loviturile de departajare, în timp ce Pio Esposito nu a fost singurul care a ratat, el fiind urmat și de Cristante.

Totul s-a terminat pentru Italia atunci când Bajraktarevic a transformat penalty-ul decisiv și și-a calificat naționala la turneul final din vara acestui an.

La Praga, Cehia a reușit și ea calificarea, lăsând-o pe Danemarca acasă. După ce a fost 1-1 în 90 de minute și 2-2 după prelungiri, Cehia s-a impus cu 3-1 la loviturile de departajare și și-a asigurat prezența la Mondialul de pe continentul american.

Tot în această seară Turcia s-a calificat, după ce a învins în Kosovo, scor 1-0, în timp ce Polonia a ratat calificarea, după ce s-a văzut învinsă de Suedia, scor 2-3.

Bosnia - Italia live 1-1 ( 4-1 d.p.)

Au marcat: Tabakovic (min. 79) / Kean (min. 15)

Loviturile de departajare

Bosnia - au executat: Tahirovic⚽ Tabakovic⚽ Alajbegovic⚽ Bajraktarevic⚽ / Italia - au executat: Esposito❌ Tonali⚽ Cristante❌ Bosnia s-a calificat la CM

Stadion: Bilino Polje (Zenica)

Cehia - Danemarca 2-2 ( 3-1 d.p.)

Au marcat: Sulc (min. 3), Krejci (min. 100) / Andersen (min. 72), Hogh (min. 111)

Cehia s-a calificat la CM

Stadion: epet ARENA (Praga)

Kosovo - Turcia 0-1

A marcat: Akturkoglu (min. 53)

Turcia s-a calificat la CM 2026

Stadion: Fadil Vokrri (Prishtina)

Suedia - Polonia 3-2

Au marcat: Elanga (min. 19), Lagerbielke (min, 44), Gyokeres (min. 88) / Zalewski (min. 33), Swiderski (min. 55)

Suedia s-a calificat la CM 2026

Stadion: Strawberry Arena (Solna)

Rezultatele din semifinalele barajului pentru calificarea la CM 2026

Turcia - România 1-0 (Ferdi Kadioglu '53)

- România 1-0 (Ferdi Kadioglu '53) Slovacia - Kosovo 3-4 (Valjent 6′, Haraslin 45′, Strelec 90+4′ / Hozda 21′, Asslani 47′, Muslija 60′, Hajrizi 72)

3-4 (Valjent 6′, Haraslin 45′, Strelec 90+4′ / Hozda 21′, Asslani 47′, Muslija 60′, Hajrizi 72) Danemarca - Macedonia de Nord 4-0 (Damsgaard 49′, Isaksen 58′, 59′, Norgaard 76′)

- Macedonia de Nord 4-0 (Damsgaard 49′, Isaksen 58′, 59′, Norgaard 76′) Cehia - Irlanda 2-2, 4-3 d.pen (Schick 27′, Krejci 86′ / Parrott 19′, Kovar '23, aut)

- Irlanda 2-2, 4-3 d.pen (Schick 27′, Krejci 86′ / Parrott 19′, Kovar '23, aut) Italia - Irlanda de Nord 2-0 (Tonali 56′, Kean 80′)

- Irlanda de Nord 2-0 (Tonali 56′, Kean 80′) Țara Galiilor - Bosnia 1-1, 2-4 d.pen (James 52′ / Dzeko 87′)

1-1, 2-4 d.pen (James 52′ / Dzeko 87′) Polonia - Albania 2-1 (Lewandowski 63′, Zielinski 73′ / Hoxha 42′)

- Albania 2-1 (Lewandowski 63′, Zielinski 73′ / Hoxha 42′) Ucraina - Suedia 1-3 (Ponomarenko 90+1′ / Gyokeres 7′, 52′, 72′)

Grupele Mondialului 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

