- Turcia, echipa care a eliminat România din barajul pentru calificarea la Mondial, s-a calificat la turneul final, ca urmare a victoriei obținute în Kosovo, scor 1-0.
- Italia a ratat calificarea la Mondial pentru a treia oară consecutiv, fiind învinsă la penalty-uri de Bosnia.
- Celelalte două echipe din Europa care completează tabloul sunt Cehia și Suedia.
După ce a condus încă din minutul 15, Italia s-a văzut egalată pe final, fiind și în inferioritate, după eliminarea lui Bastoni din finalul primei reprize.
La penalty-uri, bosniacii au fost mult mai montați, reușind să câștige. Gattuso a hotărât ca Pio Esposito să fie primul care execută, decizia fiind total neinspirată, deoarece tânărul jucător de la Inter a ratat.
Jucătorii bosniaci au reușit să transforme toate loviturile de departajare, în timp ce Pio Esposito nu a fost singurul care a ratat, el fiind urmat și de Cristante.
Totul s-a terminat pentru Italia atunci când Bajraktarevic a transformat penalty-ul decisiv și și-a calificat naționala la turneul final din vara acestui an.
La Praga, Cehia a reușit și ea calificarea, lăsând-o pe Danemarca acasă. După ce a fost 1-1 în 90 de minute și 2-2 după prelungiri, Cehia s-a impus cu 3-1 la loviturile de departajare și și-a asigurat prezența la Mondialul de pe continentul american.
Tot în această seară Turcia s-a calificat, după ce a învins în Kosovo, scor 1-0, în timp ce Polonia a ratat calificarea, după ce s-a văzut învinsă de Suedia, scor 2-3.
Bosnia - Italia live 1-1 (4-1 d.p.)
- Au marcat: Tabakovic (min. 79) / Kean (min. 15)
- Loviturile de departajare
Bosnia - au executat: Tahirovic⚽ Tabakovic⚽ Alajbegovic⚽ Bajraktarevic⚽ / Italia - au executat: Esposito❌ Tonali⚽ Cristante❌
- Bosnia s-a calificat la CM
- Arbitru: Clement Turpin (Franța)
- Stadion: Bilino Polje (Zenica)
Cehia - Danemarca 2-2 (3-1 d.p.)
- Au marcat: Sulc (min. 3), Krejci (min. 100) / Andersen (min. 72), Hogh (min. 111)
- Cehia s-a calificat la CM
- Arbitru: Maurizio Mariani (Italia)
- Stadion: epet ARENA (Praga)
Kosovo - Turcia 0-1
- A marcat: Akturkoglu (min. 53)
- Turcia s-a calificat la CM 2026
- Arbitru: Michael Oliver (Anglia)
- Stadion: Fadil Vokrri (Prishtina)
Suedia - Polonia 3-2
- Au marcat: Elanga (min. 19), Lagerbielke (min, 44), Gyokeres (min. 88) / Zalewski (min. 33), Swiderski (min. 55)
- Suedia s-a calificat la CM 2026
- Arbitru: Slavko Vincic (Slovenia)
- Stadion: Strawberry Arena (Solna)
Rezultatele din semifinalele barajului pentru calificarea la CM 2026
- Turcia - România 1-0 (Ferdi Kadioglu '53)
- Slovacia - Kosovo 3-4 (Valjent 6′, Haraslin 45′, Strelec 90+4′ / Hozda 21′, Asslani 47′, Muslija 60′, Hajrizi 72)
- Danemarca - Macedonia de Nord 4-0 (Damsgaard 49′, Isaksen 58′, 59′, Norgaard 76′)
- Cehia - Irlanda 2-2, 4-3 d.pen (Schick 27′, Krejci 86′ / Parrott 19′, Kovar '23, aut)
- Italia - Irlanda de Nord 2-0 (Tonali 56′, Kean 80′)
- Țara Galiilor - Bosnia 1-1, 2-4 d.pen (James 52′ / Dzeko 87′)
- Polonia - Albania 2-1 (Lewandowski 63′, Zielinski 73′ / Hoxha 42′)
- Ucraina - Suedia 1-3 (Ponomarenko 90+1′ / Gyokeres 7′, 52′, 72′)
Grupele Mondialului 2026
|Grupa A
|Grupa B
|Grupa C
|Grupa D
|Mexic
|Canada
|Brazilia
|SUA
|Africa de Sud
|Bosnia
|Maroc
|Paraguay
|Coreea de Sud
|Qatar
|Haiti
|Australia
|Cehia
|Elveția
|Scoția
|Turcia
|Grupa E
|Grupa F
|Grupa G
|Grupa H
|Germania
|Olanda
|Belgia
|Spania
|Curacao
|Japonia
|Egipt
|Capul Verde
|Coasta de Fildeș
|Suedia
|Iran
|Arabia Saudită
|Ecuador
|Tunisia
|Noua Zeelandă
|Uruguay
|Grupa I
|Grupa J
|Grupa K
|Grupa L
|Franța
|Argentina
|Portugalia
|Anglia
|Senegal
|Algeria
|Congo
|Croația
|Irak
|Austria
|Uzbekistan
|Ghana
|Norvegia
|Iordania
|Columbia
|Panama