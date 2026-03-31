Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre antrenorul care ar putea prelua gruparea bucureșteană, dacă Mirel Rădoi (45 de ani) nu va continua la echipă.

Revenit după 11 ani la FCSB, Mirel Rădoi ar putea pleca în această vară, el având mai multe oferte de la cluburi din străinătate.

Cine ar putea antrena FCSB sezonul viitor, dacă Mirel Rădoi nu va continua

Întrebat dacă ar putea să lucreze cu un nou antrenor începând din vară, conducătorul de la FCSB a declarat:

„Probabil că da. Dar fără entuziasm, fără motivație… Depinde și de numele lui. Dacă spui Dan Petrescu, poate da” , a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

După ce a rostit numele lui Dan Petrescu, Mihai Stoica a fost întrebat dacă Leo Grozavu, fostul antrenor de la FC Botoșani, ar putea ajunge la FCSB:

„Poate nu. Eu cred, că, în mod normal, la noi, așa cum vin jucătorii care se remarcă la alte echipe, trebuie să vină și antrenori cu rezultate foarte bune”.

Mihai Stoica exclude varianta ca Daniel Pancu să ajungă la FCSB: „E o glumă”

Întrebat despre Daniel Pancu, Mihai Stoica a declarat că acesta nu ar putea ajunge vreodată la FCSB, ținând cont de trecutul său rapidist.

„Aia e o glumă. Eu sunt prieten cu Maftei. I-am făcut ofertă să vină la Steaua, în 2013, punând lângă contractul de jucător și o continuare ca director sportiv, și mi-a zis «Nu pot!».

Pentru că urăște Steaua. Maftei e un băiat excepțional, dar urăște Steaua. Apreciez un om care e dedicat unei cauze. Iar rapidiștii au chestia asta. Pe Pancu nu l-aș vedea niciodată antrenor la Steaua (n.r. – FCSB)” , a mai spus Mihai Stoica.

Mihai Stoica: „Mirel e un om de cuvânt”

Președintele CA de la FCSB speră că Rădoi va alege să rămână la echipă și în sezonul viitor. În caz contrar, acesta și-ar dori să colaboreze cu un antrenor străin.

„Mirel e un om de cuvânt. Și dacă oferta de la clubul respectiv va rămâne validă din vară, va pleca. Dar eu nutresc speranța, chiar dacă se supără el, că poate se sucesc oamenii ăia. Oamenii ăia se sucesc destul de des.

(n.r. - despre varianta unui antrenor străin) Eu cred că Gigi va încerca și asta. Asta mai am pe lista dorințelor. Dacă tot am bifat Mirel Rădoi, Olăroiu, Zenga, Protasov, Dan Petrescu, Lăcătuș - unul din eroii adolescenței, Reghe - cu care am avut rezultate foarte bune, Dică - cu care am avut rezultate foarte bune în Europa...

Mi-aș dori să lucrez cu un antrenor străin de valoare. Să vină cu un staff de la care toți să putem învăța”, a conchis Mihai Stoica.

FOTO. Imagini de la FCSB - UTA Arad, scor 1-0

