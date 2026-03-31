Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Publicat: 31.03.2026, ora 18:10
Actualizat: 31.03.2026, ora 18:10
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre antrenorul care ar putea prelua gruparea bucureșteană, dacă Mirel Rădoi (45 de ani) nu va continua la echipă.

Revenit după 11 ani la FCSB, Mirel Rădoi ar putea pleca în această vară, el având mai multe oferte de la cluburi din străinătate.

Campanie dureroasă  Terminăm cu încă un eșec:  „tricolorii” pierd în Slovacia, după ce au ratat calificarea la Mondial
Citește și
Campanie dureroasă Terminăm cu încă un eșec: „tricolorii” pierd în Slovacia, după ce au ratat calificarea la Mondial
Citește mai mult
Campanie dureroasă  Terminăm cu încă un eșec:  „tricolorii” pierd în Slovacia, după ce au ratat calificarea la Mondial

Cine ar putea antrena FCSB sezonul viitor, dacă Mirel Rădoi nu va continua

Întrebat dacă ar putea să lucreze cu un nou antrenor începând din vară, conducătorul de la FCSB a declarat:

„Probabil că da. Dar fără entuziasm, fără motivație… Depinde și de numele lui. Dacă spui Dan Petrescu, poate da”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

După ce a rostit numele lui Dan Petrescu, Mihai Stoica a fost întrebat dacă Leo Grozavu, fostul antrenor de la FC Botoșani, ar putea ajunge la FCSB:

„Poate nu. Eu cred, că, în mod normal, la noi, așa cum vin jucătorii care se remarcă la alte echipe, trebuie să vină și antrenori cu rezultate foarte bune”.

Mihai Stoica exclude varianta ca Daniel Pancu să ajungă la FCSB: „E o glumă”

Întrebat despre Daniel Pancu, Mihai Stoica a declarat că acesta nu ar putea ajunge vreodată la FCSB, ținând cont de trecutul său rapidist.

„Aia e o glumă. Eu sunt prieten cu Maftei. I-am făcut ofertă să vină la Steaua, în 2013, punând lângă contractul de jucător și o continuare ca director sportiv, și mi-a zis «Nu pot!».

Pentru că urăște Steaua. Maftei e un băiat excepțional, dar urăște Steaua. Apreciez un om care e dedicat unei cauze. Iar rapidiștii au chestia asta. Pe Pancu nu l-aș vedea niciodată antrenor la Steaua (n.r. – FCSB)”, a mai spus Mihai Stoica.

Mihai Stoica: „Mirel e un om de cuvânt”

Președintele CA de la FCSB speră că Rădoi va alege să rămână la echipă și în sezonul viitor. În caz contrar, acesta și-ar dori să colaboreze cu un antrenor străin.

„Mirel e un om de cuvânt. Și dacă oferta de la clubul respectiv va rămâne validă din vară, va pleca. Dar eu nutresc speranța, chiar dacă se supără el, că poate se sucesc oamenii ăia. Oamenii ăia se sucesc destul de des.

(n.r. - despre varianta unui antrenor străin) Eu cred că Gigi va încerca și asta. Asta mai am pe lista dorințelor. Dacă tot am bifat Mirel Rădoi, Olăroiu, Zenga, Protasov, Dan Petrescu, Lăcătuș - unul din eroii adolescenței, Reghe - cu care am avut rezultate foarte bune, Dică - cu care am avut rezultate foarte bune în Europa...

Mi-aș dori să lucrez cu un antrenor străin de valoare. Să vină cu un staff de la care toți să putem învăța”, a conchis Mihai Stoica.

Citește și

„Hagi te mănâncă”  Gigi Becali, despre posibila venire a „Regelui” pe banca naționalei: „Dacă e Gică pe margine,  vai de Ianis!”
Nationala
17:48
„Hagi te mănâncă” Gigi Becali, despre posibila venire a „Regelui” pe banca naționalei: „Dacă e Gică pe margine, vai de Ianis!”
Citește mai mult
„Hagi te mănâncă”  Gigi Becali, despre posibila venire a „Regelui” pe banca naționalei: „Dacă e Gică pe margine,  vai de Ianis!”
I-a enervat pe fani  Declarațiile lui Enzo Fernandez privind viitoarea echipă încing spiritele la Chelsea: „Trebuie să plece!”
Campionate
17:43
I-a enervat pe fani Declarațiile lui Enzo Fernandez privind viitoarea echipă încing spiritele la Chelsea: „Trebuie să plece!”
Citește mai mult
I-a enervat pe fani  Declarațiile lui Enzo Fernandez privind viitoarea echipă încing spiritele la Chelsea: „Trebuie să plece!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
