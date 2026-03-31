Vești bune de la stadionul Dinamo A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală

Vești bune în privința lucrărilor de la stadionul Dinamo.

Autoritatea Aeronautică Civilă Română a emis avizul pentru aprobarea construcției în noua arenă a unei facilități care ar putea salva vieți. Detalii, mai jos.

Recent, demolarea Tribunei Oficiale a vechiului stadion Dinamo a intrat într-un impas major din cauza situației juridice a lojilor oficiale, care aparțin de ACS FC Dinamo București și nu pot fi desființate încă.

A fost emis avizul de aprobare pentru construcția unui heliport

Autoritatea Aeronautică Civilă Română a emis avizul de aprobare pentru construirea unui heliport pe terenul din Parcul Sportiv Dinamo.

Acesta a fost solicitat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și va fi folosit de elicopterele SMURD pentru a transfera pacienții cât mai repede către/de la Spitalul de Urgență “Floreasca”.

„Vești noi de pe frontul birocrației!

Autoritatea Aeronautică Civilă Română a emis avizul de aprobare pe planurile tehnice re-re-modificate, pentru construirea în proiectul Arenei Multifuncționale Dinamo, pe terenul din Parcul Sportiv Dinamo, a heliportului solicitat de către IGSU - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, România, necesar folosirii de către elicopterele SMURD la transferul situațiilor medicale ale pacienților în stare critică, facilitate ce face diferența dintre viață si moarte pentru aceste cazuri, către și de la Spitalul de Urgență «Floreasca».

Avizul Autorității Aeronautice completează DTAC depusă la Primăria Sectorului 2 București pentru emiterea Autorizației de Construcție aferentă întregului proiect din Ștefan cel Mare”, a notat, luni, pagina de Facebook „Noul Stadion «Dinamo»”.

Explicațiile președintelui CS Dinamo, după ce demolarea stadionului a fost amânată: „Așteptăm autorizația”

„Încă nu a ieșit autorizația de construire, dar se va rezolva în curând. Tribuna oficială aparține unei societăți aflate în faliment, într-adevăr, dar nu o vom demola, ci o vom demonta. Iar ce demontăm vom da acelei societăți. E treaba celor de la societatea în faliment ce fac cu resturile.

Lucrările efective sunt oprite acum pentru că așteptăm acea autorizație de construcție. S-au făcut mici modificări. Sunt în permanent contact cu inginerii și pot spune că totul e în grafic. Autorizația va ieși în câteva zile.

Ca să demontăm acea tribună e nevoie să punem niște piloni și e nevoie de autorizație. Dar se rezolvă rapid, fără probleme.

Între timp, chiar dacă buldozerele sunt oprite, se lucrează la alte aspecte, precum devierea conductelor. Totul e în grafic. Suntem în regulă”, a declarat Ionuț Popa acum o săptămână, conform gsp.ro.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 172 de milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

