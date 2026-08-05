„Bine că n-am ajuns la FCSB”  Dan Nistor, discurs tare, după ce a intrat în istoria Ligii 1 +20 foto
Dan Nistor/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Bine că n-am ajuns la FCSB” Dan Nistor, discurs tare, după ce a intrat în istoria Ligii 1

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.08.2026, ora 12:01
alt-text Actualizat: 05.08.2026, ora 12:01
  • Dan Nistor (38 de ani) a dezvăluit că, de-a lungul carierei, au existat mai multe momente în care a fost aproape să semneze cu FCSB.
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Mijlocașul celor de la U Cluj a bifat, luni, meciul cu numărul 515 din cariera sa în Liga 1, fiind titular în partida cu FC Botoșani, scor 2-1.

Nistor l-a egalat astfel pe Ionel Dănciulescu (49 de ani), deținătorul recordului de meciuri jucate în primul eșalon al fotbalului românesc.

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Dan Nistor: „De multe ori trebuia să ajung la FCSB. Bine că nu am ajuns

Veteranul celor de la U Cluj susține că a fost foarte aproape să bată palma cu FCSB în mai multe rânduri, însă nu regretă nicio secundă că nu a ajuns la un acord cu formația patronată de Gigi Becali.

„De multe ori trebuia să ajung la Steaua (n.r. FCSB), dar, din fericire, bine că nu am ajuns.

Nu vedeți ce se întâmplă acolo. Dacă eram schimbat, mi-aș fi luat geanta și aș fi plecat acasă”, a declarat Dan Nistor, citat de digisport.ro.

  • Pandurii Târgu Jiu, CS Mioveni, CFR Cluj, Dinamo și Universitatea Craiova sunt echipele pentru care a mai jucat Nistor în Liga 1.

FOTO. Dan Nistor, premiat la meciul 515 în Liga 1

U Cluj - Botoșani. Dan Nistor, premiat înainte de meciul 515 din Liga 1. Foto - captură Prima Sport (14).jpg
U Cluj - Botoșani. Dan Nistor, premiat înainte de meciul 515 din Liga 1. Foto - captură Prima Sport (14).jpg

Galerie foto (20 imagini)

U Cluj - Botoșani. Dan Nistor, premiat înainte de meciul 515 din Liga 1. Foto - captură Prima Sport (1).jpg U Cluj - Botoșani. Dan Nistor, premiat înainte de meciul 515 din Liga 1. Foto - captură Prima Sport (2).jpg U Cluj - Botoșani. Dan Nistor, premiat înainte de meciul 515 din Liga 1. Foto - captură Prima Sport (3).jpg U Cluj - Botoșani. Dan Nistor, premiat înainte de meciul 515 din Liga 1. Foto - captură Prima Sport (4).jpg U Cluj - Botoșani. Dan Nistor, premiat înainte de meciul 515 din Liga 1. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
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Clasamentul jucătorilor cu cele mai multe prezențe în Liga 1:

  • 1-2. Ionel Dănciulescu - 515 meciuri
  • Dan Nistor - 515 meciuri
  • 3. Costică Ștefănescu - 490 meciuri
  • 4. Florea Ispir - 485 meciuri
  • 5. Laszlo Boloni - 484 meciuri

Nistor poate doborî recordul cu UTA

Dan Nistor va putea doborî recordul la următorul meci al ardelenilor. Acest lucru s-ar putea întâmpla pe 15 august, la partida cu UTA, când mijlocașul ar ajunge la 516 meciuri și va deveni jucătorul cu cele mai multe prezențe din istoria campionatului.

Și acel meci se va disputa tot la Sfântu Gheorghe, ceea ce înseamnă că locul unde Nistor l-a egalat pe Dănciulescu ar putea fi și scena pe care va trece în fruntea clasamentului prezențelor.

Recordul ar fi putut fi doborât chiar la finalul acestei săptămâni în fața marii rivale CFR, însă „feroviarii” au cerut amânarea partidei pentru a pregăti meciul retur cu Tromso din turul 3 preliminar al Conference League.

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