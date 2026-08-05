„Te obligă” Pancu a vorbit despre lipsa de mentalitate de la Rapid, Grameni recunoaște: „În fiecare sezon am crezut că suntem pregătiți de titlu, dar am clacat”
Dina Grameni/ Foto: Youtube @FC Rapid
Superliga

„Te obligă” Pancu a vorbit despre lipsa de mentalitate de la Rapid, Grameni recunoaște: „În fiecare sezon am crezut că suntem pregătiți de titlu, dar am clacat”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.08.2026, ora 16:42
alt-text Actualizat: 05.08.2026, ora 16:48
  • Constantin Grameni (23 de ani), mijlocașul la Rapid, a prefațat partida cu UTA Arad.
  • UTA Arad - Rapid, duelul care deschide etapa #4 din Liga 1, se joacă vineri, de la ora 21:00 și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Pentru început, mijlocașul giuleștenilor a vorbit despre stilul de joc impus de Daniel Pancu și despre startul de sezon.

După primele trei etape, Rapid a acumulat șapte puncte (1-0 cu Sepsi, 1-1 cu FC Botoșani, respectiv 3-1 cu CFR Cluj) și ocupă locul doi, la egalitate cu liderul FCSB.

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Constantin Grameni: „Se vede progresul în jocul nostru”

„Suntem bucuroși că am început campionatul într-un mod pozitiv. Cred că de la o săptămână la alta se vede progresul în jocul nostru și în felul în care respectăm ceea ce ne transmite mister. Ne străduim cu toții, atât pe teren, cât și în afara lui, să ne adaptăm cât mai repede și cât mai bine.

Suntem pe un drum bun. Din păcate, am pierdut două puncte la Botoșani, dar acel meci este deja în trecut. Acum trebuie să câștigăm următoarele două partide”, a declarat Grameni.

Grameni: „Trebuie să venim cu o replică pe măsură”

UTA are un start greoi de sezon. Formația antrenată de Adrian Mihalcea are doar un punct după trei meciuri, însă Grameni nu îi subestimează pe arădeni.

„Cred că UTA s-a întărit din punct de vedere al lotului. Chiar dacă începutul lor de sezon nu a fost cel pe care și l-au dorit, cu siguranță vor fi foarte motivați să câștige meciul de vineri.

Noi trebuie să venim cu o replică pe măsură și să arătăm că merităm să fim acolo sus”.

Grameni, despre lupta la titlu: „În fiecare sezon am crezut că suntem pregătiți, dar la final am clacat”

Mijlocașul este convins că Rapid a devenit o echipă mai matură, însă a preferat să rămână rezervat când a venit vorba despre obiectivele din această stagiune.

„Atât eu, cât și colegii mei, în fiecare sezon am crezut că suntem pregătiți să luptăm pentru titlu sau, cel puțin, să ne calificăm în cupele europene. Din păcate, la final am clacat. Personal, am învățat foarte multe din aceste două experiențe nereușite.

Cred că ne-am maturizat mult ca grup și sunt convins că alături de mister va fi diferit. Totuși, este prea devreme să vorbim despre play-off. Suntem abia în august, iar până în martie-aprilie mai este mult. Atunci vom vedea unde ne situăm”.

Grameni: „Pancu te obligă să dai totul pentru Rapid”

Întrebat despre influența lui Daniel Pancu asupra grupului, Grameni a afirmat:

„Cred că nici nu trebuia să vorbească cu noi ca să ne motiveze. Faptul că este un jucător atât de emblematic pentru Rapid te împinge de la spate și te obligă să dai totul pentru această emblemă.

În plus, stilul lui îl cunoșteam încă de pe vremea când eram la naționala U21. Acum l-a implementat și aici. Se vede în jocul nostru că avem o atitudine mult mai agresivă, în sensul pozitiv al cuvântului, iar asta ne ajută pe toți”.

Grameni: „Nu se pune problema să plec de la Rapid, n-am realizat nimic”

Când a venit vorba despre un posibil transfer, Grameni a răspuns categoric și a anunțat că își dorește să rămână la Rapid.

„Momentan nu se pune problema să plec. Atâta timp cât nu am realizat nimic la Rapid, nu pot să mă gândesc la un transfer în străinătate.

Obiectivul meu este să ajung la un club mai mare din afara României, dar pentru asta trebuie mai întâi să obțin performanțe aici”, a adăugat Grameni.

Grameni: „Sistemul de rotație al lui Pancu, cel mai bun”

Mijlocașul consideră benefică concurența din lot:

„Sincer, cred că este cel mai bun sistem. Te obligă ca la fiecare antrenament să dai tot ce ai mai bun, iar la fiecare meci să joci la maximum. Nimic nu este garantat. Am avut exemplul etapei trecute: Claudiu marcase la Botoșani, dar apoi nu a fost titular, iar Alex, care a jucat în locul lui, a înscris de două ori.

La fel de bine, etapa aceasta poate începe Claudiu și poate marca el două goluri. Este o concurență benefică și ne împinge pe toți să fim mai buni”.

Sunt bucuros că am reușit să-l ajut pe Alex să marcheze de două ori. Pentru mine este important, pentru că, deși nu sunt un număr 10, stilul meu de joc presupune și pase decisive. A fost un început bun de sezon și pentru mine, dar asta nu rezolvă nimic. Trebuie doar să continui pe același drum. Constantin Grameni, mijlocaș Rapid

Grameni: „Mentalitatea de învingător se construiește în timp”

La finalul partidei cu CFR Cluj, Daniel Pancu s-a declarat nemulțumit de mentalitatea găsită în cadrul clubului. Chestionat și el pe acest subiect, Grameni a spus:

„Mentalitatea de învingător se construiește în timp. La Academia Hagi, unde am crescut, acest lucru mi-a fost insuflat zi de zi, timp de aproximativ zece ani.

Ca grup, încă mai avem de muncit la acest capitol. Când nu ai obținut performanțe și nu ți-ai îndeplinit obiectivele, degeaba spui că ai mentalitate de campion.

Dacă nu demonstrezi pe teren, cuvintele nu valorează nimic. Acum trebuie să construim această mentalitate și cred că suntem pe drumul cel bun. Sunt convins că, alături de mister, vom ajunge acolo unde ne dorim”.

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