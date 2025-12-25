Căpitanul lui Dinamo a vrut să trădeze Dezvăluiri din vestiarul „câinilor”: „Nu l-am lăsat la FCSB și a aruncat cu tot felul de lucruri!”
Florin Bratu și Dan Nistor/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Căpitanul lui Dinamo a vrut să trădeze Dezvăluiri din vestiarul „câinilor": „Nu l-am lăsat la FCSB și a aruncat cu tot felul de lucruri!"

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 25.12.2025, ora 21:36
alt-text Actualizat: 25.12.2025, ora 21:50
  • Florin Bratu (45 de ani), antrenorul lui CS Dinamo, a vorbit deschis despre conflictul pe care l-a avut cu Dan Nistor (37 de ani), atunci când se afla pe banca lui FC Dinamo.

Florin Bratu era instalat în funcția de antrenor al lui Dinamo pe 26 februarie 2018, însă avea să reziste doar șapte luni.

Florin Bratu, despre conflictul cu Dan Nistor: „Nu l-am lăsat la FCSB și a aruncat cu tot felul de lucruri!”

Totul ar fi plecat de la conflictul pe care fostul atacant al roș-albilor l-a avut cu Dan Nistor.

La acea vreme, mijlocașul a avut pe masă o ofertă concretă de la FCSB, însă nu a fost lăsat să plece. Nemulțumirile lui Nistor au afectat vestiarul „câinilor”, însă cel sacrificat avea să fie Bratu.

„Dând timpul înapoi și făcând un istoric al lucrurilor, Dan Nistor a fost jucătorul care și-a dorit să meargă la FCSB, a primit o ofertă, toată lumea știe.

A venit la mine în birou și a spus că vrea să plece, pentru că încasa o sumă de bani la semnătură, plus un salariu mare. Eu având tot staff-ul în birou, martori.

I-am zis că e căpitanul lui Dinamo și să se gândească de două ori. El a menținut ideea că vrea să plece. Atunci i-am zis că trebuie să vorbim cu conducerea. Domnul Negoiță nu a vrut să audă, dar i-am spus: OK, nu-l lăsați să plece, doar că atunci trebuie să îi mai punem ceva la salariu.

Dan Nistor sărutând sigla lui Dinamo/ Foto: sportpictures.eu Dan Nistor sărutând sigla lui Dinamo/ Foto: sportpictures.eu
Dan Nistor sărutând sigla lui Dinamo/ Foto: sportpictures.eu

Nu s-a întâmplat lucrul ăsta și el a fost supărat, nervos la antrenamente. O lună, zi de zi, în vestiar, a aruncat tot felul de lucruri, că nu era lăsat să plece

Lucrurile astea s-au întors împotriva mea, echipa nu mai funcționa. Am pierdut și vreo două meciuri la limită, a trebuit să ies la Iași să mă apăr la acel interviu, atunci am răbufnit. Clubul a preferat să renunțe la mine. Iar Nistor avea să plece la Craiova mai târziu.

Nistor pleca pe 800.000-1 milion de euro și FCSB ni-l dădea și pe Qaka. Era afacere. Mai ales că în momentul în care nu mai ești mental pregătit pentru o echipă, s-a terminat”, a declarat Florin Bratu, conform gsp.ro.

Am avut și perioade de un an fără angajament! Am avut momente bune, foarte bune în cariera de antrenor, pe care le-am alternat și cu perioade în care am stat destul de mult. Dar da, acum nu sunt la nivelul la care mi-aș fi dorit Florin Bratu

Ce declara Florin Bratu în 2018

„Din păcate, lucrurile nu mai funcționează de ceva vreme. De când căpitanul nostru, Dan Nistor, a avut ofertă de la Steaua.

Am avut discuții cu el, nu a reușit să se mobilizeze. Mi-a destabilizat tot vestiarul! Vorbește toată ziua că el vrea zeci de mii de euro, că nu vrea să mai joace. A reușit să distrugă toată munca. Mi i-a tocat psihic și pe cei mici!”, răbufnea Bratu la finalul unui meci cu Poli Iași.

După ce Bratu avea să fie demis, Dan Nistor i-a dat replica fostului său tehncician:

„Bratu n-are de ce să vorbească despre Dinamo.

Ar trebui să tacă din gură, că n-a făcut nimic atunci când a fost antrenor aici.

Se mai dă și mare dinamovist. Jos pălăria pentru cariera lui de jucător, dar ca tehnician și-a demonstrat valoarea la Dinamo”.

