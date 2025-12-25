„Turcii nu rup gura târgului” Victor Pițurcă pariază pe România la barajul CM 2026: „Poate oamenii cred că vorbesc ca să mă aflu în treabă”

TURCIA - ROMÂNIA. Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al „tricolorilor”, a vorbit despre duelul din semifinala barajului pentru CM 2026.

Turcia - România se va juca pe 26 martie 2026, de la ora 19:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Pițurcă nu vede în Turcia o națională atât de puternică și consideră că selecționata antrenată de Mircea Lucescu are destule șanse la calificare.

TURCIA - ROMÂNIA. Victor Pițurcă: „Cum să n-avem nicio șansă? Ar fi culmea!

Cu fostul selecționer pe bancă, România reușea să învingă Turcia, scor 1-0, în ultimul meci direct disputat în deplasare. Se întâmpla pe 12 octombrie 2012, la Istanbul, în preliminariile CM 2014.

„Turcia, cel mai greu adversar? Nici vorbă, erau adversari mult mai puternici! Aud diferiți oameni care spun că nu avem nicio șansă.

Cum să n-avem nicio șansă? Ar fi culmea! Să spunem pe drept, Turcia nu e vreo putere mondială în fotbal.

Dezavantajul e că jucăm la ei acasă, dar într-un joc ca acesta se poate întâmpla orice.

Depinde de moment, de loturile celor două echipe, depinde ce se va întâmpla mai ales la începutul jocului. Sunt multe necunoscute, dar eu zic că șansele sunt 50-50.

Poate oamenii cred că vorbesc ca să mă aflu în treabă dar eu știu foarte bine. Și turcii au jucători buni la Real Madrid sau Juventus, dar nu rup gura târgului.

Sigur, depinde și cum va pregăti selecționerul meciul, dar Mircea Lucescu are suficientă experiență pentru a adopta o tactică care să ne dea câștig de cauză.

Mai aud că dacă trecem de Turcia... gata! Nu, vom juca tot în deplasare și va fi un adversar la fel de bun ca Turcia (n.r - Slovacia sau Kosovo), dar nu unul de netrecut. Prima dată să trecem de Turcia. Până la turneul final e drumul lung”, a declarat Victor Pițurcă, citat de sport.ro.

Pițurcă, scenariu SF pentru duelul cu Turcia: „Gol de la 40 de metri și eliminare”

Ulterior, fostul selecționer al „tricolorilor”, a prezentat și cum crede că se va desfășura partida:

„Fotbalul e imprevizibil, se poate întâmpla orice. Să zicem că în minutul 5, Ianis Hagi sau Dennis Man trimite un șut de la 35-40 de metri în vinclu. Și pornești cu 1-0! Se poate întâmpla.

Minutul 35, scapă cineva singur, cartonaș roșu, penalty și 2-0. Gata, s-a terminat meciul!

E un scenariu de film, dar nu e un film. Se poate întâmpla, s-a mai întâmplat de multe ori”.

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

