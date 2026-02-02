Răzvan Lucescu și PAOK au învins duminică seară în Grecia, 4-1 acasă cu Panserraikos.

Ce s-a întâmplat în tribune a impresionat mai mult decât victoria echipei lui Răzvan Lucescu.

Un meci dedicat memoriei celor opt suporteri ai „vulturilor” care s-au stins pe 27 ianuarie.

Primul meci al lui PAOK, pe teren propriu, după tragedia din 27 ianuarie, 7 fani alb-negri pierzându-și viața în accidentul rutier din România, iar altul murind în urma unui stop cardiac la aflarea veștii.

„Vulturii” au câștigat duminică seară, 4-1 cu Panserraikos, dar nu victoria echipei lui Răzvan Lucescu a impresionat pe Toumba, ci despărțirea suporterilor de cei care au dispărut.

Mesajul lui PAOK pentru cei 8 dispăruți: „27.01.2026. Nemuritor”

Întreg stadionul a fost plin de bannere cu mesaje în memoria celor stinși.

„Tot ce mă interesa era să fim împreună, pe fiecare arenă, în toată lumea” se întindea aproape pe o tribună, potrivit Gazzetta.gr.

Toumba a fost plină de mesaje pentru fanii care au murit marți. Foto: Imago

Pe altul scria „Trăiască frații”. Încă unul cu „veți continua să cântați aici”.

Înaintea partidei, s-au depus coroane în fața peluzei. Lucescu a lăsat un buchet de flori.

Jucătorii ambelor echipe și arbitrii purtau tricouri pe care era scrisă ziua dramei, 27.01.2026. Și un cuvânt: „Nemuritor”.

Meciul lui PAOK, oprit în minutul 27. Stadionul de foc. „Fraților, voi trăiți!”

După minutul de reculegere, peluza a devenit o mare de fumigene. „Fraților, voi trăiți, voi ne conduceți!”, scanda galeria.

🕊️🔲 Απίστευτες στιγμές στην Τούμπα με τους φίλους του ΠΑΟΚ να τιμούν τα αδέρφια τους και τους παίκτες κοιτάζουν στον ουρανό.



🙏 Το ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός διεκόπη στο 27', ημέρα πένθους για όλο τον οργανισμό ΠΑΟΚ, και ξεκίνησε μετά από 8 λεπτά.



💔 Ο χρόνος ήταν τόσος για τα 7 παιδιά…

În minutul 27, data întunecată, meciul s-a oprit. A urmat o pauză de opt minute, timp în care arena s-a aprins de torțe. Opt minute pentru cei opt fani.

Răzvan Lucescu: „O săptămână foarte tristă”

„Nu este ușor să joci într-o astfel de situație, a fost o săptămână foarte tristă pentru noi”, a declarat tehnicianul lui PAOK la final.

O victorie dedicată suporterilor noștri și amintirii celor care ne-au părăsit. Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

„Nu mă așteptam ca oamenii să fie atât de uniți în alte părți. Există tragedii peste tot. Dar aici, la PAOK, la Salonic, ce s-a întâmplat a fost unic.

Toumba, duminică seară, la PAOK - Panserraikos Foto: Imago

Felul care își arată sentimentele față de echipă este cu adevărat impresionant”.

