Greșeala carierei lui Nistor Fotbalistul a vorbit despre transferul pe care îl regretă cel mai tare: „N-aş mai merge acolo”

Dan Nistor (37 de ani), jucătorul celor de la U Cluj, a vorbit despre marele regret pe care-l are în ceea ce privește cariera sa.

Uitându-se în spate, Nistor consideră că alegerea făcută la acel moment nu a fost cea mai bună.

Evian a fost singura echipă din afara României pentru care a evoluat mijlocașul cu aproximativ 500 de meciuri în Superliga și cea care i-a dat cele mai mari bătăi de cap lui Nistor.

Dan Nistor, despre transferul pe care îl regretă cel mai tare: „ N-aş mai merge acolo”

Aventura sa în Franța a fost scurtă și dezamăgitoare: a evoluat în doar 9 meciuri pe parcursul a doi ani, acumulând 288 de minute pe teren.

„Dacă aş da timpul înapoi, n-aş mai merge acolo, e foarte simplu. Aveam ofertă din altă parte, dintr-un campionat mai puternic, eram tânăr şi ca oricare copil am ales partea financiară, nu pe cea sportivă. Am regretat atunci, regret şi acum, dar nu pot da timpul înapoi.

Dacă ar fi altcineva şi aş putea să-i dau un sfat la vârsta la care am plecat eu, atunci i-aş spune să aleagă partea sportivă, că aceea financiară va veni mai târziu. Dacă eşti bun, mai devreme sau mai târziu vei fi răsplătit”, a spus Nistor, conform orangesport.ro.

800.000 de euro este suma pe care a plătit-o Evian în 2013 pentru transferul lui Dan Nistor, fotbalist cotat la 1,8 milioane de euro la acea vreme, conform transfermarkt.com

Clubul Evian, mutat ulterior în Elveția și redenumit Thonon Evian Grand Geneve FC, evoluează acum în liga a cincea franceză.

FOTO: U Cluj - FCSB 0-2

Nistor a dezvăluit și care sunt planurile sale pentru perioada de după retragere:

„ Vreau să fiu antrenor, sunt la licenţa B deja, fac cursurile. Sunt cu Alex Chipciu şi sper să le terminăm mai repede. Mi-aş dori foarte mult să mă fac antrenor secund, aşa m-am gândit.

Aş vrea să am şi eu părerea mea, nu să pun doar copete (n.r. jaloane). Acum vedem ce ne rezervă viitorul, să fiu sănătos”, a mai spus fotbalistul.

Dan Nistor: „Am mai multe meciuri care m-au marcat”

Dan Nistor a ajuns la 496 de meciuri în Superliga și vrea să atingă pragul de 500 de partide în cariera sa.

„Am mai multe meciuri de suflet sau care m-au marcat. Unul ar fi pierderea campionatului cu Craiova la meciul cu CFR. A fost destul de...

Cu plăcere îmi aduc aminte la Dinamo când am bătut-o pe Steaua (n.r. - FCSB) cu 2-1, când a dat Hanca goluri.

Neplăcută ar fi pierderea Cupei României cu U Cluj, că am avut ghinion în 90 de minute, am avut două lovituri de departajare pentru a câştiga.

Un moment bun ar fi calificarea cu U Cluj în Conference League. Un alt moment frumos ar fi naşterea copilului meu, când eram la Dinamo, iar acest lucru m-a legat mult de acest club ”

Cifrele lui Dan Nistor:

Pandurii : 198 meciuri, 14 goluri, 37 pase decisive

: 198 meciuri, 14 goluri, 37 pase decisive CSU Craiova : 123 meciuri, 15 goluri, 18 pase decisive

: 123 meciuri, 15 goluri, 18 pase decisive U Cluj : 115 meciuri, 34 goluri, 24 pase decisive

: 115 meciuri, 34 goluri, 24 pase decisive Dinamo : 105 meciuri, 18 goluri, 41 pase decisive

: 105 meciuri, 18 goluri, 41 pase decisive CFR Cluj : 18 meciuri, 5 pase decisive

: 18 meciuri, 5 pase decisive CS Mioveni : 11 meciuri, două goluri

: 11 meciuri, două goluri Evian: 9 meciuri

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport