Când revine Dan Petrescu Antrenorul se simte bine și a făcut marele anunț: „Mai am puțin și încep"
Dan Petrescu/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

Când revine Dan Petrescu Antrenorul se simte bine și a făcut marele anunț: „Mai am puțin și încep"

Alexandru Smeu
Publicat: 12.02.2026, ora 12:59
Actualizat: 12.02.2026, ora 12:59
  • Dan Petrescu (58 de ani) a anunțat că este foarte aproape de revenirea în antrenorat, semn că starea sa de sănătate este una din ce în ce mai bună.

Dan Petrescu a părăsit-o pe CFR Cluj la finalul lunii august 2025, după ce ardelenii au fost eliminați de Hacken în play-off-ul Conference League, motivul principal fiind reprezentat de problemele sale de sănătate.

Antrenorul se confruntă de ceva timp cu probleme de sănătate, dar acum a anunțat că se simte bine și este gata de o nouă provocare.

Dan Petrescu, la un pas de revenirea în antrenorat: „Mă simt bine”

„Mă simt bine. Nu știu ce a apărut despre mine. Eu mă simt bine, mai am puțin și încep să antrenez. Mai am nevoie de o lună - două ca să fiu ok”, a declarat Dan Petrescu, citat de digisport.ro.

Întrebat dacă va reveni pe banca tehnică începând din vară, fostul mare internațional a replicat: „Poate chiar înainte, vedem

Înainte ca Daniel Pancu să semneze cu CFR Cluj, finanțatorul ardelenilor, Nelu Varga, anunțase că Dan Petrescu va reveni pe banca echipei.

Totuși, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă, tehnicianul a refuzat oferta de a reveni la CFR.

FOTO. CFR Cluj - Hermannstadt 3-2, în finala Cupei României, ultimul trofeu cucerit de Dan Petrescu în România

CFR Cluj - Hermannstadt FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan
CFR Cluj - Hermannstadt FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan

Galerie foto (38 imagini)

CFR Cluj - Hermannstadt FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan CFR Cluj - Hermannstadt FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan CFR Cluj - Hermannstadt FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan CFR Cluj - Hermannstadt FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan CFR Cluj - Hermannstadt FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan
+38 Foto
labels.photo-gallery

Dan Petrescu, de cinci ori campion în România

De-a lungul carierei sale, Petrescu a câștigat cinci titluri de campion al României.

Patru dintre acestea au fost cucerite alături de CFR Cluj și unul alături de Unirea Urziceni, una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii 1.

De asemenea, acesta a mai câștigat o Cupă și o Supercupă a României.

În afara țării, Petrescu și-a mai adjudecat alte două trofee: Cupa Chinei, trofeu câștigat alături de Jiangsu FC, și liga a doua din Rusia, competiție în care s-a impus ca antrenor al lui Kuban Krasnodar.

În străinătate, Petrescu le-a pregătit pe Wisla Cracovia, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, Jiangsu FC, Al-Nasr, Guizhou FC, Kayserispor și Jeonbuk Hyundai Motors.

CFR Cluj antrenor Dan Petrescu probleme de sanatate
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share