„Trofeele nu înseamnă nimic” Cristi Chivu, ferm înaintea amicalului cu AC Milan + Ce spune despre un meci de Serie A jucat în afara țării
Cristi Chivu
Campionate

„Trofeele nu înseamnă nimic” Cristi Chivu, ferm înaintea amicalului cu AC Milan + Ce spune despre un meci de Serie A jucat în afara țării

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 14:21
alt-text Actualizat: 04.08.2026, ora 14:21
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a prefațat amicalul cu AC Milan, programat miercuri, cu începere de la ora 14:00 (ora României), în Perth, Australia.
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Campioana Italiei a bifat două victorii în primele teste ale verii: 2-1 cu Karlsruher (Bundesliga 2), respectiv 1-1 (3-1 d.pen) cu Manchester City.

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Cristi Chivu: „Nu mă uit la tipul de meci pe care trebuie să-l abordăm”

Tehnicianul român a dezvăluit ce își dorește să vadă de la jucătorii săi în partida cu AC Milan.

„Vreau să văd progresul lor, atât din punct de vedere fizic, cât și al condiției fizice. Nu mă uit la tipul de meci pe care trebuie să-l abordăm.

Mă mulțumesc cu faptul că unii jucători vor putea acum să acumuleze câteva minute în plus, fiind mereu atenți să înțelegem dacă am depășit efectele decalajului orar și cât de multe riscuri ne putem asuma.

Eu vorbesc despre principiile de joc, despre modul în care trebuie să abordăm și să gestionăm un meci, despre cum putem găsi soluții pentru a fi competitivi și dominanți, dar și pentru a ne adapta la valoarea adversarilor.

Avem un grup de jucători dispuși să facă sacrificii și să învețe lucruri noi. Ne dorim să fim competitivi și ambițioși”, a declarat Chivu, citat de tuttomercatoweb.com.

Cristi Chivu: „Trofeele din august nu înseamnă nimic”

În sezonul precedent, Inter a pierdut ambele derby-uri cu AC Milan, dar la final s-a încoronat campioană. Întrebat dacă își dorește ca scenariul să se repete și în noua stagiune, antrenorul nerazzurrilor a replicat:

„Aceasta este o întrebare pentru suporteri. Eu sunt antrenorul, iar preocuparea mea este să găsesc cea mai bună condiție pentru jucătorii mei înaintea debutului de campionat. Meciul de mâine este unul amical, iar trofeele câștigate în luna august nu înseamnă nimic”, a adăugat Chivu.

Va fi un meci special pentru toată lumea, dar, la finalul zilei, este o partidă ca oricare alta. Inter și Milan sunt echipe cunoscute în întreaga lume, cu siguranță va fi un meci frumos de urmărit. Cristi Chivu, antrenor Inter

Cristi Chivu: „O idee frumoasă, însă nu este ușor de pus în practică”

Chivu a fost chestionat și cu privire la posibilitatea ca echipa sa să dispute un meci de Serie A în afara Italiei, precum a încercat conducerea campionatului italian sezonul trecut, când partida AC Milan - Como, din etapa #16, fusese programată să se dispute la Perth, însă a fost anulată într-un final.

„Ar fi o idee frumoasă, însă nu este ușor de pus în practică, deoarece presupune o deplasare la celălalt capăt al lumii pentru două echipe care apoi ar avea un drum lung de întoarcere și alte meciuri de disputat într-un interval scurt.

O soluție ar fi ca un astfel de meci să fie programat la începutul sezonului, asemănător cu ceea ce face Turul Franței, care își desfășoară primele etape într-o altă țară înainte de a reveni în Franța.

Dacă ar fi vorba despre prima etapă, echipele ar putea ajunge cu o săptămână înainte, ar disputa meciul, apoi s-ar întoarce acasă și și-ar continua parcursul din etapa a doua.

Nici așa nu ar fi simplu de organizat, dar măcar s-ar desfășura la începutul sezonului. Cu siguranță este important să promovăm fotbalul italian, iar cu toții ne dorim acest lucru.

Totuși, trebuie făcuți pași concreți, iar aceasta ar putea fi una dintre soluțiile prin care fotbalul italian să ajungă și în alte colțuri ale lumii”, a concluzionat Chivu.

După derby-ul cu AC Milan, Inter are programat un nou meci amical cu o altă mare rivală. Este vorba de Juventus (8 august). Va fi ultimul test pentru formația lui Cristi Chivu, care va debuta în noul sezon pe 22 august, atunci când o va găzdui pe nou-promovata Monza.

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