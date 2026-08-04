„Parcă avea ouă în ghete” Noul jucător de la FCSB, criticat aspru după remiza cu Farul: „E din alt film, abia se mișcă”

FCSB - FARUL 2-2. Fostul internațional Basarab Panduru și comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu au criticat dur prestația lui Eddy Gnahore (32 de ani) din meciul cu formația din Dobrogea.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fostul mijlocaș de la Dinamo a fost integralist în meciul de pe „Arcul de Triumf”, însă nu a reușit să iasă cu nimic în evidență.

FCSB - FARUL 2-2 . Basarab Panduru: „Gnahore parcă avea ouă în ghete”

Panduru crede că Gnahore are foarte multe probleme de poziționare, considerându-l vinovat pe francez pentru primul gol primit de FCSB. Fostul internațional a remarcat și ritmul scăzut al mijlocașului.

La rândul său, Bogdan Cosmescu a fost surprins de prestația jucătorului și a criticat lipsa de intensitate a acestuia.

Mai jos dialogul dintre cei doi, potrivit orangesport.ro:

Basarab Panduru: „Gnahore parcă avea ouă în ghete şi încerca să nu le spargă. Aşa mergea tot meciul, tiptil. Ce faci, mă? Ai furat ouăle, le-ai băgat în ghete şi nu vrei să le spargi? De asta alergi atât de încet?”

Bogdan Cosmescu: „Nu înţeleg cum poate juca Gnahore la FCSB în momentul ăsta. Nu înţeleg. E din alt film, abia se mişcă!”

B.P: „L-ai văzut la Dinamo atât de slab?”

B.C.: „Era slab rău.”

B.P: „Ok, dar atât de slab nu l-ai văzut niciodată. Nici când era slab nu era aşa. Acum nici nu ştii ce face, ce e, totul este într-o lentoare. Nu stă niciodată unde este poziţia lui. Probabil, dacă stătea acolo şi făcea triunghiul în faţa fundaşilor, nu se lua primul gol. Nu face absolut nimic. Poate e începutul, poate e nepregătit.”

Gnahore a ajuns gratis la FCSB în această vară, după despărțirea de Dinamo. A evoluat în trei meciuri pentru roș-albaștri, însă fără realizări notabile.

148 de minute a bifat Gnahore în tricoul FCSB până în acest moment

FOTO. FCSB - Farul 2-2

VIDEO. Golul egalizator marcat de Joao Paulo în FCSB - Farul 2-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport