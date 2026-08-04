„Parcă avea ouă în ghete” Noul jucător de la FCSB, criticat aspru după remiza cu Farul: „E din alt film, abia se mișcă”

- FCSB - FARUL 2-2. Fostul internațional Basarab Panduru și comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu au criticat dur prestația lui Eddy Gnahore (32 de ani) din meciul cu formația din Dobrogea.
Fostul mijlocaș de la Dinamo a fost integralist în meciul de pe „Arcul de Triumf”, însă nu a reușit să iasă cu nimic în evidență.
FCSB - FARUL 2-2. Basarab Panduru: „Gnahore parcă avea ouă în ghete”
Panduru crede că Gnahore are foarte multe probleme de poziționare, considerându-l vinovat pe francez pentru primul gol primit de FCSB. Fostul internațional a remarcat și ritmul scăzut al mijlocașului.
La rândul său, Bogdan Cosmescu a fost surprins de prestația jucătorului și a criticat lipsa de intensitate a acestuia.
Mai jos dialogul dintre cei doi, potrivit orangesport.ro:
Basarab Panduru: „Gnahore parcă avea ouă în ghete şi încerca să nu le spargă. Aşa mergea tot meciul, tiptil. Ce faci, mă? Ai furat ouăle, le-ai băgat în ghete şi nu vrei să le spargi? De asta alergi atât de încet?”
Bogdan Cosmescu: „Nu înţeleg cum poate juca Gnahore la FCSB în momentul ăsta. Nu înţeleg. E din alt film, abia se mişcă!”
B.P: „L-ai văzut la Dinamo atât de slab?”
B.C.: „Era slab rău.”
B.P: „Ok, dar atât de slab nu l-ai văzut niciodată. Nici când era slab nu era aşa. Acum nici nu ştii ce face, ce e, totul este într-o lentoare. Nu stă niciodată unde este poziţia lui. Probabil, dacă stătea acolo şi făcea triunghiul în faţa fundaşilor, nu se lua primul gol. Nu face absolut nimic. Poate e începutul, poate e nepregătit.”
Gnahore a ajuns gratis la FCSB în această vară, după despărțirea de Dinamo. A evoluat în trei meciuri pentru roș-albaștri, însă fără realizări notabile.