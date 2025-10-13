„M-a luat lumea la mișto! Sunt un nimeni”  Petrescu a rupt tăcerea! Ce spune despre Ianis Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta!?” +22 foto
Dan Petrescu FOTO: Sport Pictures
Nationala

„M-a luat lumea la mișto! Sunt un nimeni” Petrescu a rupt tăcerea! Ce spune despre Ianis Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta!?”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 13.10.2025, ora 19:55
alt-text Actualizat: 13.10.2025, ora 20:49
  • Dan Petrescu (57 de ani) a vorbit despre victoria României cu Austria, scor 1-0. El a avut cuvinte de laudă la adresa lui Ianis Hagi (26 de ani) și Vlad Dragomir (26 de ani).

Fostul fotbalist cu 95 de meciuri jucate la echipa națională este de părere că Ianis Hagi a fost pus să joace pe o poziție greșită la națională, până în acest moment.

El a vorbit și despre Vlad Drgomir, cel pe care l-a cerut „sub tricolor” încă din vara lui 2024, atunci când CFR Cluj a fost eliminată de Pafos din Conference League.

RoboCop Ce făcea veteranul României la câteva ore după ce fusese integralist cu Austria: „Am schimbat câteva cuvinte, apoi mi-a zis...”
Citește și
RoboCop Ce făcea veteranul României la câteva ore după ce fusese integralist cu Austria: „Am schimbat câteva cuvinte, apoi mi-a zis...”
Citește mai mult
RoboCop Ce făcea veteranul României la câteva ore după ce fusese integralist cu Austria: „Am schimbat câteva cuvinte, apoi mi-a zis...”

Dan Petrescu, despre Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta?”

„N-am înțeles de ce cam toți selecționerii l-au folosit extremă. Pentru mine, o extremă trebuie să aibă viteză, precum Man, Mihăilă, Mitriță, Baiaram. Spre a intra în spatele lui Bîrligea, trebuie să fii tehnic, să ai calitatea de a da ultima pasă. Și ăsta e Ianis!

Vorbeam și cu Gică și spuneam: «Băi, dar chiar nimeni nu vede că Ianis trebuie să joace numai al doilea vârf?». Bineînțeles că Lucescu, la experiența lui, i-a găsit poziția cea mai bună”, a declarat Petrescu, despre Ianis Hagi, conform gsp.ro.

Ianis Hagi FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro) Ianis Hagi FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Ianis Hagi FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)

Despre Vlad Dragomir, Petrescu a declarat că ar trebui să devină un jucător de bază al naționalei și a adus aminte de momentul în care a vorbit la superlativ despre acesta, în 2024.

„Nu știu dacă mai țineți minte, dar, când am jucat cu Pafos, am spus că e o echipă de top, iar Vlad Dragomir trebuie să joace la națională, nu înțeleg de ce nu e convocat.

Toată lumea m-a luat la mișto, că așa e la noi tot timpul: când zic eu ceva, parcă bat cu parul! «Uite-l, bă, și p-ăsta cum se bagă iar!».

Petrescu n-are voie să deschidă gura, sunt un nimeni, n-am făcut nimic, nici ca jucător, nici ca antrenor. Cam așa a fost situația și cu Pafos, și cu Dragomir! Dar când vine un selecționer care-l vede că e fotbalist, îl titularizează, îl ține în teren, nu-l scoate deloc, fiindcă-și face treaba”, a mai adăugat Petrescu.

Dan Petrescu: „Austria nu mă dă pe spate! Se poate împiedica și de Cipru”

Fostul tehnician de la CFR Cluj consideră că România încă poate obține primul loc în grupă. Crede că Austria se poate încurca și ea în Cipru, după Bosnia și România.

„Am văzut Cipru și cu Bosnia, și cu România. Îi poate încurca. Sincer, Austria nu mă convinge deloc, orice mi-ați zice. Am fost în cantonament în Austria cu CFR, am stat chiar în hotel cu ei, le-am urmărit și antrenamentele, am discutat cu Alaba.

Deci, nu – nu mă dau deloc pe spate! Nu înțeleg de ce s-a făcut atâta tam-tam cu Austria. Părerea mea e că avem jucători mai buni. Or etala forță mai mare, dar n-au valoarea noastră, talentul, mai multe.”, a conchis Dan Petrescu.

FOTO: Imagini de la România - Austria 1-0

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (22 imagini)

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+22 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Cîrjan și Opruț, fără minute cu Austria Ce a spus Kopic despre decizia lui Lucescu: „Am vorbit cu ei după meci”
Nationala
19:04
Cîrjan și Opruț, fără minute cu Austria Ce a spus Kopic despre decizia lui Lucescu: „Am vorbit cu ei după meci”
Citește mai mult
Cîrjan și Opruț, fără minute cu Austria Ce a spus Kopic despre decizia lui Lucescu: „Am vorbit cu ei după meci”
Negocieri cu Rațiu Ce scrie presa spaniolă despre interesul pentru român: „Va fi pe măsura unuia dintre cei mai buni fundași dreapta din Europa!”
Stranieri
18:53
Negocieri cu Rațiu Ce scrie presa spaniolă despre interesul pentru român: „Va fi pe măsura unuia dintre cei mai buni fundași dreapta din Europa!”
Citește mai mult
Negocieri cu Rațiu Ce scrie presa spaniolă despre interesul pentru român: „Va fi pe măsura unuia dintre cei mai buni fundași dreapta din Europa!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
echipa nationala a romaniei Dan Petrescu ianis hagi vlad dragomir
Știrile zilei din sport
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
Superliga
13.10
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
Citește mai mult
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un  titular din Liga 1!  
Campionatul Mondial
13.10
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un titular din Liga 1!
Citește mai mult
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un  titular din Liga 1!  
Vor Cupa Mondială în 2030!  Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal 
Campionatul Mondial
13.10
Vor Cupa Mondială în 2030! Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal
Citește mai mult
Vor Cupa Mondială în 2030!  Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal 
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Nationala
13.10
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Citește mai mult
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Trei ani ratați la națională Episoadele controversate ale pariului făcut de Mircea Lucescu la victoria cu Austria
Trei ani ratați la națională Episoadele controversate ale pariului făcut de Mircea Lucescu la victoria cu Austria
22:31
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
22:16
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un titular din Liga 1!
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un  titular din Liga 1!  
19:55
„M-a luat lumea la mișto! Sunt un nimeni” Petrescu a rupt tăcerea! Ce spune despre Ianis Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta!?”
„M-a luat lumea la mișto! Sunt un nimeni”  Petrescu a rupt tăcerea! Ce spune despre Ianis Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta!?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Top stiri din sport
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță : „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
Nationala
13.10
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță: „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
Citește mai mult
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță : „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Nationala
13.10
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Citește mai mult
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!
Nationala
13.10
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria. S-a viralizat imediat!
Citește mai mult
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Europa League
13.10
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Citește mai mult
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 19 rapid 9 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share