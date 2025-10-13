„M-a luat lumea la mișto! Sunt un nimeni”  Petrescu a rupt tăcerea! Ce spune despre Ianis Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta!?”

Dan Petrescu (57 de ani) a vorbit despre victoria României cu Austria, scor 1-0. El a avut cuvinte de laudă la adresa lui Ianis Hagi (26 de ani) și Vlad Dragomir (26 de ani).

Fostul fotbalist cu 95 de meciuri jucate la echipa națională este de părere că Ianis Hagi a fost pus să joace pe o poziție greșită la națională, până în acest moment.

El a vorbit și despre Vlad Drgomir, cel pe care l-a cerut „sub tricolor” încă din vara lui 2024, atunci când CFR Cluj a fost eliminată de Pafos din Conference League.

Dan Petrescu, despre Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta?”

„N-am înțeles de ce cam toți selecționerii l-au folosit extremă. Pentru mine, o extremă trebuie să aibă viteză, precum Man, Mihăilă, Mitriță, Baiaram. Spre a intra în spatele lui Bîrligea, trebuie să fii tehnic, să ai calitatea de a da ultima pasă. Și ăsta e Ianis!

Vorbeam și cu Gică și spuneam: «Băi, dar chiar nimeni nu vede că Ianis trebuie să joace numai al doilea vârf?». Bineînțeles că Lucescu, la experiența lui, i-a găsit poziția cea mai bună”, a declarat Petrescu, despre Ianis Hagi, conform gsp.ro.

Ianis Hagi FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)

Despre Vlad Dragomir, Petrescu a declarat că ar trebui să devină un jucător de bază al naționalei și a adus aminte de momentul în care a vorbit la superlativ despre acesta, în 2024.

„Nu știu dacă mai țineți minte, dar, când am jucat cu Pafos, am spus că e o echipă de top, iar Vlad Dragomir trebuie să joace la națională, nu înțeleg de ce nu e convocat.

Toată lumea m-a luat la mișto, că așa e la noi tot timpul: când zic eu ceva, parcă bat cu parul! «Uite-l, bă, și p-ăsta cum se bagă iar!».

Petrescu n-are voie să deschidă gura, sunt un nimeni, n-am făcut nimic, nici ca jucător, nici ca antrenor. Cam așa a fost situația și cu Pafos, și cu Dragomir! Dar când vine un selecționer care-l vede că e fotbalist, îl titularizează, îl ține în teren, nu-l scoate deloc, fiindcă-și face treaba ”, a mai adăugat Petrescu.

Dan Petrescu: „Austria nu mă dă pe spate! Se poate împiedica și de Cipru”

Fostul tehnician de la CFR Cluj consideră că România încă poate obține primul loc în grupă. Crede că Austria se poate încurca și ea în Cipru, după Bosnia și România.

„Am văzut Cipru și cu Bosnia, și cu România. Îi poate încurca. Sincer, Austria nu mă convinge deloc, orice mi-ați zice. Am fost în cantonament în Austria cu CFR, am stat chiar în hotel cu ei, le-am urmărit și antrenamentele, am discutat cu Alaba.

Deci, nu – nu mă dau deloc pe spate! Nu înțeleg de ce s-a făcut atâta tam-tam cu Austria. Părerea mea e că avem jucători mai buni. Or etala forță mai mare, dar n-au valoarea noastră, talentul, mai multe.”, a conchis Dan Petrescu.

FOTO: Imagini de la România - Austria 1-0

