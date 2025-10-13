Cîrjan și Opruț, fără minute cu Austria Ce a spus Kopic despre decizia lui Lucescu: „Am vorbit cu ei după meci” +30 foto
Zeljko Kopic FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Nationala

Cîrjan și Opruț, fără minute cu Austria Ce a spus Kopic despre decizia lui Lucescu: „Am vorbit cu ei după meci”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 13.10.2025, ora 19:04
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre victoria României cu Austria, scor 1-0, meci la care jucătorii lui Dinamo, Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nu au fost utilizați.

Deși au fost convocați la echipa națională, Cîrjan și Opruț nu au fost folosiți de Mircea Lucescu la partida cu Austria. Cei doi jucaseră în amicalul cu Republica Moldova, scor 2-1 pentru „tricolori”.

Cîrjan și Opruț, fără minute cu Austria. Ce a spus Kopic despre decizia lui Lucescu

Tehnicianul „câinilor” a acceptat decizia lui Lucescu de a nu apela la jucătorii săi.

„Da, am vorbit și cu Cîrjan și cu Opruț. Pentru mine este important că Cîrjan a debutat, a intrat bine în meciul cu Moldova.

Opruț nu a făcut parte din lot ieri, asta a fost decizia selecționerului. Sunt bine, sunt încrezători. Azi au zi liberă, dar mâine se întorc la antrenamentele echipei”, a declarat Kopic, conform digisport.ro.

Zeljko Kopic, despre echipa națională: „Aveți o șansă reală”

Antrenorul „câinilor” a lăudat selecționata pregătită de Mircea Lucescu după victoria cu Austria. El este de părere că România are șanse mari să o învingă pe Bosnia.

„Nu am văzut meciul, am ajuns la hotel fix când a dat România gol. Băieții au fost foarte fericiți. Îl felicit pe domnul Lucescu.

Ghiță a marcat un gol frumos și acum aveți o șansă mare să învingeți Bosnia. Va fi un meci greu, dar aveți o șansă reală să învingeți. Felicitări tuturor”, a adăugat Kopic.

Kopic, înainte de derby-ul cu Rapid: „Pregătirea a mers bine”

Acesta a mai vorbit despre partida cu Rapid din campionat dar și despre amicalul pierdut de Dinamo în Macedonia, scor 0-2 în fața celor de la Pelister Bitola.

„A mers bine pregătirea pentru meciul cu Rapid. Am jucat acest meci pentru a le da o șansă și tinerilor, pentru a-i vedea în acțiune, să vedem cum se descurcă în astfel de meciuri.

Jucătorii noștri de bază sunt sănătoși și îi aștept pe toți cei care au fost la naționale să revină într-o formă bună. Unii revin mâine, ultimul revine joi. Vom avea destul timp la dispoziție să pregătim meciul cu Rapid”, a mai adăugat Zeljko Kopic.

E o săptămână obișnuită. E un meci important. Ne pregătim pentru fiecare meci, în special pentru derby-uri. Până acum am avut 3 derby-uri contra echipelor din play-off-ul de anul trecut. Am jucat bine și vrem să continuăm să jucăm un fotbal bun Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

După pauza pentru meciurile echipelor naționale, „câinii” vor juca pe Arena Națională în fața rivalei de la Rapid. Partida se va disputa pe 19 octombrie, de la 20:30 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro.

FOTO. Imagini de la Unirea Slobozia - Dinamo 0-1

Unirea Slobozia - Dinamo
Unirea Slobozia - Dinamo

Galerie foto (30 imagini)

Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo
+30 Foto
labels.photo-gallery

dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei mircea lucescu zeljko kopic
