Negocieri cu Rațiu Ce scrie presa spaniolă despre interesul pentru român: „Va fi pe măsura unuia dintre cei mai buni fundași dreapta din Europa!” +6 foto
Andrei Rațiu foto: Raed Krishan + montaj/GOLAZO.ro
Negocieri cu Rațiu Ce scrie presa spaniolă despre interesul pentru român: „Va fi pe măsura unuia dintre cei mai buni fundași dreapta din Europa!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.10.2025, ora 18:53
alt-text Actualizat: 13.10.2025, ora 18:53
  • Andrei Rațiu (27 de ani) și-a revenit după perioada tumultoasă din vară, când a ratat transferuri în Anglia și Germania, lucru remarcat și de jurnaliștii spanioli.
  • Internaționalul român a fost titular duminică seară în victoria naționalei României, 1-0 cu Austria, meci în care a și avut o ocazie uriașă.

Rațiu nu a avut parte în acest start de sezon de o evoluție pe măsura celei din sezonul precedent, însă prestația și pasa decisivă din ultimul meci cu Sociedad, 1-0, l-au adus din nou în atenția publicului.

Presa spaniolă: „Salariul lui Rațiu va fi pe măsura unuia dintre cei mai buni fundași dreapta din Europa!”

Rațiu se aștepta să plece de la Rayo Vallecano în această vară. Clubul spaniol a refuzat însă oferte din partea lui Wolfsburg, 15 milioane, dar și din partea lui Wolves, 18 milioane de euro, club care era dispus să-i plătească un salariu mult mai mare lui Rațiu.

Mai mult, ibericii au cumpărat cu 5 milioane de euro și procentele pe care Villarreal le deținea la viitorul transfer al românului (50%). I-au blocat plecarea, însă au refuzat să-l recompenseze, lucru observat și de cotidianul AS.

„Salariul lui Rațiu este unul dintre cele mai mici de la Rayo, dar și din La Liga. El a fost titular în fiecare meci și a jucat în fiecare minut din campionat în acest sezon, iar acum speră ca Rayo să facă o mișcare și să-i reînnoiască contractul și salariul la nivelul unui jucător care va fi pe măsura unuia dintre cei mai buni fundași dreapta din Europa.

Acum, românul zâmbește din nou și vrea să se simtă apreciat și iubit în birourile clubului, așa cum e și în vestiar, și în tribune.

Internaționalul știe că această campanie, inclusiv cea din Conference League, va fi importantă și vrea să profite la maximum de fiecare minut. Cu entuziasm, cu dorință și cu speranța că această situație dificilă poate fi rezolvată”, a notat publicația as.com.

FOTO. Faza controversată de la pasa decisivă a lui Rațiu, în Sociedad - Rayo 0-1

Galerie foto (6 imagini)

Faza controversată de la pasa decisivă a lui Rațiu în Sociedad - Rayo 0-1 Faza controversată de la pasa decisivă a lui Rațiu în Sociedad - Rayo 0-1 Faza controversată de la pasa decisivă a lui Rațiu în Sociedad - Rayo 0-1 Faza controversată de la pasa decisivă a lui Rațiu în Sociedad - Rayo 0-1 Faza controversată de la pasa decisivă a lui Rațiu în Sociedad - Rayo 0-1
Stanciu și Marin pierd primul „11"? Ciprian Marica spune că doi jucători ar putea să le ia locul: „Au arătat că vrăjeala asta nu stă în picioare"
Nationala
16:56
Stanciu și Marin pierd primul „11”? Ciprian Marica spune că doi jucători ar putea să le ia locul: „Au arătat că vrăjeala asta nu stă în picioare”
Stanciu și Marin pierd primul „11”? Ciprian Marica spune că doi jucători ar putea să le ia locul: „Au arătat că vrăjeala asta nu stă în picioare”
Locul 3 pe anul 2025! Antena 1 a fost lider cu România - Austria , însă audiența nu a detronat două meciuri din acest an
Media
16:42
Locul 3 pe anul 2025! Antena 1 a fost lider cu România - Austria, însă audiența nu a detronat două meciuri din acest an
Locul 3 pe anul 2025! Antena 1 a fost lider cu România - Austria , însă audiența nu a detronat două meciuri din acest an

Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!" Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața"
Superliga
13.10
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un  titular din Liga 1!  
Campionatul Mondial
13.10
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un titular din Liga 1!
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un  titular din Liga 1!  
Vor Cupa Mondială în 2030!  Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal 
Campionatul Mondial
13.10
Vor Cupa Mondială în 2030! Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal
Vor Cupa Mondială în 2030!  Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal 
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Nationala
13.10
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Știri ultima oră
09:00
Trei ani ratați la națională Episoadele controversate ale pariului făcut de Mircea Lucescu la victoria cu Austria
Trei ani ratați la națională Episoadele controversate ale pariului făcut de Mircea Lucescu la victoria cu Austria
22:31
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
22:16
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un titular din Liga 1!
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un  titular din Liga 1!  
19:55
„M-a luat lumea la mișto! Sunt un nimeni" Petrescu a rupt tăcerea! Ce spune despre Ianis Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta!?"
„M-a luat lumea la mișto! Sunt un nimeni”  Petrescu a rupt tăcerea! Ce spune despre Ianis Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta!?”
Opinii
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide" omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vânătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Top stiri din sport
„Nu avea dreptul să plece!" Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță : „Mult prea emotiv" + I-a identificat „defectele"
Nationala
13.10
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță: „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
Citește mai mult
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță : „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Nationala
13.10
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Citește mai mult
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
„La portiță e Ghiță" 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!
Nationala
13.10
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria. S-a viralizat imediat!
Citește mai mult
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Europa League
13.10
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Citește mai mult
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia

