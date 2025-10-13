Negocieri cu Rațiu Ce scrie presa spaniolă despre interesul pentru român: „Va fi pe măsura unuia dintre cei mai buni fundași dreapta din Europa!”

Andrei Rațiu (27 de ani) și-a revenit după perioada tumultoasă din vară, când a ratat transferuri în Anglia și Germania, lucru remarcat și de jurnaliștii spanioli.

Internaționalul român a fost titular duminică seară în victoria naționalei României, 1-0 cu Austria, meci în care a și avut o ocazie uriașă.

Rațiu nu a avut parte în acest start de sezon de o evoluție pe măsura celei din sezonul precedent, însă prestația și pasa decisivă din ultimul meci cu Sociedad, 1-0, l-au adus din nou în atenția publicului.

Presa spaniolă: „Salariul lui Rațiu va fi pe măsura unuia dintre cei mai buni fundași dreapta din Europa!”

Rațiu se aștepta să plece de la Rayo Vallecano în această vară. Clubul spaniol a refuzat însă oferte din partea lui Wolfsburg, 15 milioane, dar și din partea lui Wolves, 18 milioane de euro, club care era dispus să-i plătească un salariu mult mai mare lui Rațiu.

Mai mult, ibericii au cumpărat cu 5 milioane de euro și procentele pe care Villarreal le deținea la viitorul transfer al românului (50%). I-au blocat plecarea, însă au refuzat să-l recompenseze, lucru observat și de cotidianul AS.

„Salariul lui Rațiu este unul dintre cele mai mici de la Rayo, dar și din La Liga. El a fost titular în fiecare meci și a jucat în fiecare minut din campionat în acest sezon, iar acum speră ca Rayo să facă o mișcare și să-i reînnoiască contractul și salariul la nivelul unui jucător care va fi pe măsura unuia dintre cei mai buni fundași dreapta din Europa.

Acum, românul zâmbește din nou și vrea să se simtă apreciat și iubit în birourile clubului, așa cum e și în vestiar, și în tribune.

Internaționalul știe că această campanie, inclusiv cea din Conference League, va fi importantă și vrea să profite la maximum de fiecare minut. Cu entuziasm, cu dorință și cu speranța că această situație dificilă poate fi rezolvată”, a notat publicația as.com.

FOTO. Faza controversată de la pasa decisivă a lui Rațiu, în Sociedad - Rayo 0-1

