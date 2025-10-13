- ROMÂNIA - AUSTRIA 1-0. Florin Gardoș (36 de ani) a dezvăluit, luni, ce făcea Alexandru Chipciu (36 de ani), titular pe Arena Națională, la doar câteva ore după meci.
Integralist în duelul cu Austria, Chipciu a refuzat să ia o pauză după efortul imens depus duminică pe teren, iar luni dimineață s-a prezentat la antrenamentul condus de Ioan Ovdiu Sabău. La Cluj!
Florin Gardoș: „Mi-a zis că tocmai ce ajunsese la antrenament, era 09:50”
Dezvăluirea a fost făcută de Florin Gardoș, fostul coleg al lui Chipciu la FCSB.
„I-am dat un mesaj dimineață să îl felicit pentru evoluția de aseară. Am schimbat câteva cuvinte și l-am întrebat ce face, când merge la Cluj. El mi-a zis că tocmai ce ajunsese în vestiar la antrenament.
Era 09:50, azi dimineață, înainte de emisiune. Mă gândesc că el a luat avionul la 7, azi dimineață, să meargă spre Cluj ca să ajungă la antrenament. Atunci a intrat în vestiar când am vorbit cu el”, a spus Florin Gardoș, potrivit fanatik.ro.
Practic, după ce a alergat aproape 10 kilometri până spre miezul nopții, conform raportului UEFA, veteranul clujenilor a mers la refacere, a dormit câteva ore, a luat avionul și s-a antrenat cu U Cluj. Totul într-un interval de 10 ore!
FOTO. Meciul România - Austria 1-0
Galerie foto (22 imagini)
Clasamentul grupei H
|Echipă
|Meciuri
|Gol.
|Punctaj
|1. Austria
|6
|19-3 (+16)
|15
|2. Bosnia
|6
|13-5 (+8)
|13
|3. România
|6
|11-6 (+5)
|10
|4. Cipru
|7
|11-9 (+2)
|8
|5. San Marino
|7
|1-32 (-31)
|0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).