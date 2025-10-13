ROMÂNIA - AUSTRIA 1-0. Florin Gardoș (36 de ani) a dezvăluit, luni, ce făcea Alexandru Chipciu (36 de ani), titular pe Arena Națională, la doar câteva ore după meci.

Integralist în duelul cu Austria, Chipciu a refuzat să ia o pauză după efortul imens depus duminică pe teren, iar luni dimineață s-a prezentat la antrenamentul condus de Ioan Ovdiu Sabău. La Cluj!

Florin Gardoș: „ Mi-a zis că tocmai ce ajunsese la antrenament, era 09:50”

Dezvăluirea a fost făcută de Florin Gardoș, fostul coleg al lui Chipciu la FCSB.

„I-am dat un mesaj dimineață să îl felicit pentru evoluția de aseară. Am schimbat câteva cuvinte și l-am întrebat ce face, când merge la Cluj. El mi-a zis că tocmai ce ajunsese în vestiar la antrenament.

Era 09:50, azi dimineață, înainte de emisiune. Mă gândesc că el a luat avionul la 7, azi dimineață, să meargă spre Cluj ca să ajungă la antrenament. Atunci a intrat în vestiar când am vorbit cu el”, a spus Florin Gardoș, potrivit fanatik.ro.

Practic, după ce a alergat aproape 10 kilometri până spre miezul nopții, conform raportului UEFA, veteranul clujenilor a mers la refacere, a dormit câteva ore, a luat avionul și s-a antrenat cu U Cluj. Totul într-un interval de 10 ore!

FOTO. Meciul România - Austria 1-0

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport