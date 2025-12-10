Emerllahu nu merge la FCSB  Jucătorul lui CFR Cluj a bătut palma cu o echipă din Ucraina » Ioan Varga: „Luni face vizita medicală”

Ioan Varga (66 de ani), patronul clubului CFR Cluj, a declarat că Lindon Emerllahu (23 de ani) s-a înțeles cu Polissya Zhytomyr, formație din prima ligă din Ucraina.

Mijlocașul kosovar va efectua vizita medicală luni și, mai apoi, va semna cu echipa ucraineană.

În urmă cu o lună, FCSB a fost aproape să-i transfere pe Louis Munteanu și Lindon Emerllahu de la CFR pentru 4,5 milioane de euro.

Mutarea nu s-a concretizat, iar campioana României a renunțat ulterior la Munteanu, dar nu și la Emerllahu. Gigi Becali urma să facă o ofertă de peste un milion de euro pentru kosovar.

Lindon Emerllahu s-a înțeles cu Polissya Zhytomyr

Ioan Varga, patronul lui CFR CLuj, a declarat că Lindon Emerllahu a bătut palma cu formația ucraineană Polissya Zhytomyr și va efectua luni vizita medicală.

„ Ne-am înțeles cu cei de la Polissya, a acceptat și Lindon să meargă în Ucraina pentru că salariul este foarte tentant pentru el. Va câștiga 500.000 de euro plus bonusuri.

Eu sunt mulțumit cu suma pe care ne-au dat-o și mi se par niște oameni foarte serioși. Luni merge să facă vizita medicală. Apoi va semna și va fi jucătorul ucrainenilor”, a spus Ioan Varga, conform fanatik.ro.

CFR Cluj va încasa aproximativ 1,5 milioane de euro pentru Lindon Emerllahu. Clubul din Gruia va păstra și 15% dintr-un potențial transfer de la Polissya Zhytomyr.

Lindon Emerllahu va juca ultimul meci pentru CFR, vineri, în duelul cu Csikszereda, din cadrul etapei 20 din Liga 1.

Polissya Zhytomyr se află pe locul 3 în campionatul Ucrainei, cu 27 de puncte după 15 meciuri jucate.

Mijlocașul kosovar a mai fost în vizorul și altei echipe din Ucraina. Metalist Harkov ar mai fi dorit să-l transfere pe Emerllahu.

Cifrele lui Lindon Emerllahu

Kosovarul a ajuns la CFR Cluj în februarie 2025, de la Ballkani, în schimbul a 700.000 de euro, și s-a impus rapid în lotul ardelenilor.

Mijlocașul a strâns 40 de meciuri în tricoul „feroviarilor”, a marcat 6 goluri și a oferit 3 pase decisive. Totuși, majoritatea reușitelor au avut loc în această stagiune.

1,3 milioane de euro este cota de piață a lui Lindon Emerllahu, potrivit Transfermarkt

