U Craiova, achiziție din Portugalia Anunț oficial: „Bun venit în familia Științei"
Hugo Pina FOTO: Facebook Universitatea Craiova
U Craiova, achiziție din Portugalia Anunț oficial: „Bun venit în familia Științei"

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 10.12.2025, ora 18:46
alt-text Actualizat: 10.12.2025, ora 18:46
  • Hugo Pina (41 de ani) este noul director al departamentului de scouting de la Universitatea Craiova.

Portughezul ajunge în Bănie pentru a-l înlocui pe fostul șef al departamentului, Fabio Torres, care a părăsit recent echipa, deși fusese adus la club în vara acestui an.

Hugo Pina, noul șef al departamentului de scouting de la U Craiova

După instalarea lui Felipe Coelho în funcția de antrenor principal, formația olteană continuă să își întărească staff-ul cu portughezi.

Hugo Pina, fost fotbalist în liga secundă din Portugalia, a fost numit director al departamentului de scouting. El a mai ocupat această funcție la Estoril Praia, club din prima ligă portugheză, în perioada 2020-2025.

„Bun venit în familia Științei, Hugo Pina!

Clubul Universitatea Craiova anunță numirea portughezului Hugo Pina în funcția de director de scouting. Acesta a lucrat vreme de 5 ani ca scouter pentru formația portugheză Estoril Praia.

Îi urăm mult succes în noua sa misiune și cât mai multe reușite alături de familia alb-albastră!”, a transmis Universitatea Craiova.

Cine este Hugo Pina

Hugo Pina a avut o carieră lungă ca jucător, el debutând la seniori în anul 1993, atunci când era legitimat Olivais e Moscavide.

De-a lungul carierei, el a evoluat în ligile inferioare din Portugalia, cel mai mult în liga secundă. Timp de un sezon, în 2005/2006, Hugo Pina a fost legitimat la Cordoba, în Spania.

Fostul mijlocaș defensiv s-a retras în ianuarie 2020, ultima echipă pentru care a evoluat fiind SU Sintrense. După doar jumătate de an, acesta a fost cooptat în staff-ul celor de la Estoril Praia, formație pe care a părăsit-o în vara acestui an.

Hugo Pina este al patrulea portughez din staff-ul Craiovei, după Mario Felgueiras, directorul sportiv, Filipe Coelho, antrenorul principal, și Bruno Romao, antrenorul secund.

U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan
U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan

U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan
