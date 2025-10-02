Dan Șucu vrea o schimbare  Patronul de la Rapid e gata să suporte toate cheltuielile pentru ca modificarea să se producă
Dan Șucu vrea o schimbare Patronul de la Rapid e gata să suporte toate cheltuielile pentru ca modificarea să se producă

  • Dan Șucu (62 de ani), finanțatorul celor de la Rapid, vrea să producă o modificare în ceea ce privește prima etapă din Cupa României.

Formația antrenată de Constantin Gâlcă va întâlni CSC Dumbrăvița (Liga 2), în etapa inaugurală a grupelor Cupei României.

Partida este programată să aibă loc la finalul lunii octombrie pe terenul divizionarei secunde, însă Dan Șucu are alt plan.

Dan Șucu vrea o schimbare la meciul din Cupa României

Concret, patronul celor de la Rapid este pregătit să suporte toate costurile de transport si cazare ale celor de la CSC Dumbrăvița pentru ca partida să se joace în Giulești, informează fanatik.ro.

Acest lucru i-ar ajuta și pe bănățeni, care la doar câteva zile după confruntarea cu Rapid, merg în Ghencea pentru duel cu Steaua, din etapa #12 din Liga 2.

Dacă Rapid ar evita o deplasare lungă și obositoare la Dumbrăvița, ar câștiga mai mult timp de odihnă pentru derby-ul cu Universitatea Craiova, de pe „Ion Oblemenco”, programat în etapa #15 din Liga 1.

Scenariu similar în 2022

Nu ar fi prima dată când CSC Dumbrăvița ar evolua în calitate de gazdă pe Giulești.

Un scenariu identic a avut loc în anul 2022, când cele două se întâlneau tot în Cupa României.

Atunci, Rapid se impunea categoric, scor 4-1.

Cum arată grupele Cupei României

  • Grupa A: CFR Cluj, Rapid, Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăvița, CSM Slatina
  • Grupa B: Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul Ploiești, UTA Arad, CS Gloria Bistrița, CS Sănătatea Cluj
  • Grupa C: U Cluj, Oțelul Galați, Sepsi OSK, Csikszereda, Sporting Liești, Metalul Buzău
  • Grupa D: FC Dinamo, Hermannstadt, Farul Constanța, FC Botoșani, Concordia Chiajna, CS Dinamo

Primele două clasate din fiecare grupă merg în sferturile de finală, iar câștigătoarele grupelor beneficiază de avantajul terenului propriu.

