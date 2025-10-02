CCA, reacție oficială Ce spune Comisia Centrală a Arbitrilor, despre cei doi tușieri din Constanța, excluși din activitate

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a oferit o reacție exclusivă pentru GOLAZO.ro, după ce Comisia Județeană de Arbitri Constanța a hotărât să excludă doi tușieri din activitate în urma unui meci caritabil.

Duminică, 28 septembrie, la Medgidia, a avut loc un meci caritabil între naționala șoferilor români de tir și naționala similară a Italiei.

Valentin Hițu și Cătălin Ghiță, arbitri de Liga 4, au fost asistenții cunoscutului „central” George Găman.

După acea partidă, CJA Constanța a decis să renunțe la serviciile celor doi arbitri de județ, pentru că au oficiat la respectivul eveniment fără să fi fost delegați oficial.

Comisia Centrală a Arbitrilor: „CCA nu are autoritate asupra activității Comisiilor Județene de Arbitraj”

GOLAZO.ro a contactat Comisia Centrală a Arbitrilor, condusă de președintele grec Kyros Vassaras pentru a oferi o reacție în legătură cu acest caz. Răspunsul, în rândurile de mai jos:

„Bună ziua,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, Comisia Centrală a Arbitrilor face următoarele precizări:

CCA nu are autoritate asupra activității Comisiilor Județene de Arbitraj în sensul că modul de organizare și funcționare, precum și regulamentele interne de la nivelul CJA-urilor, nu intră în jurisdicția CCA.

CCA îndrumă în educarea și dezvoltarea arbitrilor prin programa școlilor de arbitraj și cu materiale educaționale.

Pentru informații despre situația prezentată de dumneavoastră, vă rugăm să vă adresați CJA Constanța.

Mulțumim!

Comisia Centrală a Arbitrilor”.

Valentin Hîțu și Cătălin Ghiță au depus contestație

Valentin Hîțu și Cătălin Ghiță au contestat decizia CJA Constanța, iar primul a declarat pentru GOLAZO.ro că, dacă Asociația Județeană de Fotbal își va menține decizia de excludere, atunci ei vor da în judecată instituția.

„Ambii am depus contestații la AJF. Președintele Cîrjă (n.r. - Lucian Sorin Cîrjă) ne-a vorbit în scârbă: «Pentru ce ați venit? Nu mai faceți parte din Comisia de Arbitri!».

Nu ne așteptăm să se schimbe decizia. Ni s-a zis: «Oricum vom ține cont de regulament, stați liniștiți. Ne asumăm tot ce facem».

Ni s-a spus că în 30 de zile va fi judecată contestația noastră. Dacă AJF va menține decizia de excludere ne vom adresa instanțelor civile. Până acum n-am avut niciun conflict cu cei din conducerea AJF”, a declarat Valentin Hîțu.

Contestația depusă de Valentin Hîțu și Cătălin Ghiță

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, președintele Comisiei Județene de Arbitri Constanța, Gheorghică Ioan, l-a sancționat și pe al treilea arbitru din județ prezent la meciul caritabil fără acordul AJF, Viorel Pomalius, pentru că ar fi distribuit pe grupul arbitrilor câteva imagini de la evenimentul de la Medgidia.

Viorel Pomalius a reacționat și a explicat:

„După ce am postat pe grup o fotografie cu brigada de la evenimentul caritabil cu mesajul «Onoare arbitrajului constănțean și conducerii», președintele Comisiei de Arbitri a scris «Șterge postările despre acest eveniment».

Nu am șters și m-a exclus din toate grupurile de arbitri. Eu am fost suspendat 6 etape pentru prezența la evenimentul caritabil. Am arbitrat, dar am și contribuit cu 1.000 de lei”.

Valentin Hîțu, despre motivul pentru care el și Cătălin Ghiță erau suspendați

Valentin Hîțu a dezvăluit tot pentru GOLAZO.ro și motivul pentru care s-a ajuns la suspendarea lui și a colegului său, Cătălin Ghiță.

„Eram suspendați 6 etape, pentru că în urmă cu o săptămână am fost delegați la două meciuri într-o zi și am întârziat 30 de minute la meciul al doilea. Unul a fost de la 9:30, altul de la 11:00.

Colegul meu de brigadă a trebui să conducă mașina cu viteză și i-a luat poliția permisul. Din cauza asta am întârziat. Cei de la AJF n-au ținut cont de aceste probleme și ne-au suspendat.

La meciul caritabil de la Medgidia am arbitrat fără ecusoane pe echipament, așa ne-a cerut domnul arbitru de centru, George Găman.

Organizatorul evenimentului caritabil a dat e-mail la AJF Constanța cu două săptămâni înainte și ne-a cerut nominal pe noi doi.

Valentin Hîțu crede că președintele Comisiei de Arbitri, Gheorghică Ioan, a vrut să-și trimită oamenii lui la Medgidia .

„ Șeful arbitrilor din Constanța are doi băieți pe care tot vrea să-i promoveze și când a văzut că evenimentul de la Medgidia a luat amploare ca mediatizare a vrut să-i trimită pe aceștia în locul nostru.

Nu sunt recidivist. N-am mai fost la niciun meci fără aprobarea AJF. În concluzie, am arbitrat un eveniment privat, în scop caritabil”.

