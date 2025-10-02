În Grecia și la Dubai sub control judiciar Fost fotbalist la Steaua anchetat pentru corupție și-a luat concediu. Așteptat în Emirate de un membru din staff-ul lui Olăroiu

Daniel Dunăreanu (49 de ani), fost fotbalist la Steaua în perioada 1991-1992, este inculpat într-un dosar de corupție cu mize de milioane și se află sub control judiciar.

Cu toate astea, fostul fundaș central cu mai multe sezoane jucate în Liga 1 la Astra, Reșița, Foresta Suceava și Universitatea Craiova nu renunță la planurile sale de vacanță.

Fostul fotbalist Daniel Dunăreanu, anchetat pentru corupție, pleacă în concediu

Pe 19 septembrie, Daniel Dunăreanu a solicitat instanței permisiunea unor călătorii în străinătate luna aceasta pentru concediu de odihnă.

Prin urmare, Tribunalul București i-a permis să părăsească România în două intervale luna aceasta:

între 1 și 12 octombrie 2025, pentru o deplasare în Lefkada, Grecia;

între 23 și 26 octombrie 2025, pentru o vizită în Dubai, Emiratele Arabe Unite, împreună cu familia.

Vacanță la Dubai cu nașul Eugen Nae, antrenor de portari în staff-ul lui Olăroiu la naționala Emiratelor

Potrivit motivării instanței, Dunăreanu a precizat că scopul deplasării la Dubai este „pentru a se revedea după o lungă perioadă cu nașul copiilor săi, Eugen Nae, fost fotbalist, actual antrenor secund de portari la naționala de fotbal a EAU”, fiind însoțit de soție și copii.

Eugen Nae (50 de ani) face parte din staff-ul lui Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite.

16 ani este vârsta la care a debutat Daniel Dunăreanu la Steaua, în sezonul 1991-1992. Emeric Ienei l-a introdus în finalul meciului Gloria Bistrița - Steaua 1-2, din etapa a 15-a

Instanța a considerat că aceste plecări nu pun în pericol buna desfășurare a procesului penal, deși procurorii DNA s-au opus vehement, invocând riscul ca Dunăreanu să încalce obligațiile impuse de controlul judiciar.

Avocatul fostului fotbalist a subliniat că acesta a respectat întotdeauna regulile impuse de instanță, demonstrând o „conduită ireproșabilă”.

Judecătorul a decis că refuzul permisiunii de a părăsi țara ar fi fost disproporționat, transformând măsura preventivă într-o pedeapsă.

Daniel Dunăreanu, acuzat de complicitate la luare de mită

Daniel Dunăreanu este inculpat într-un dosar de corupție instrumentat de DNA, fiind acuzat de complicitate la luare de mită în legătură cu contracte publice pentru întreținerea și reparația drumurilor județene, în valoare totală de peste 170 de milioane lei (34 milioane de euro).

Concret, se reține că Dunăreanu a pretins și a primit, prin intermediul unui intermediar, un procent de 5% din valoarea fără TVA a facturilor emise de firmele executante, sumă totală de 421.930 lei, cu scopul de a ajuta funcționarul principal implicat să încaseze ilegal aceste comisioane.

Dosar de corupție de amploare

Această faptă face parte dintr-o anchetă complexă și de amploare coordonată de DNA, cunoscută pentru mizele financiare uriașe și implicarea unor oficiali de rang înalt.

În cadrul acesteia, au fost trimiși în judecată șapte inculpați, fiecare cu un rol bine definit în mecanismul de drenare a banului public. Printre principalii vizați se numără:

Iulian Dumitrescu , fost președinte al Consiliului Județean Prahova, pentru trafic de influență, luare și dare de mită, fals în declarații de avere și alte infracțiuni;

, fost președinte al Consiliului Județean Prahova, pentru trafic de influență, luare și dare de mită, fals în declarații de avere și alte infracțiuni; Iacomi Iulian , primar al Orașului Lehliu Gară, pentru luare de mită în formă continuată;

, primar al Orașului Lehliu Gară, pentru luare de mită în formă continuată; Anna-Maria Vasile, administrator public al județului Prahova și președinte CA la Distributie Energie Electrică Romania SA pentru fals în declarații de avere în formă continuată.

Pe 25 septembrie 2025, Tribunalul București a dispus asupra lui Daniel Dunăreanu măsura asiguratorie prin poprire până la concurența sumei de 486.930 lei și 44.800 euro.

