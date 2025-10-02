În Grecia și la Dubai sub control judiciar Fost fotbalist la Steaua anchetat pentru corupție și-a luat concediu. Așteptat în Emirate de un membru din staff-ul lui Olăroiu
Fotografie ilustrativă (envato)
Diverse

În Grecia și la Dubai sub control judiciar Fost fotbalist la Steaua anchetat pentru corupție și-a luat concediu. Așteptat în Emirate de un membru din staff-ul lui Olăroiu

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 02.10.2025, ora 12:45
alt-text Actualizat: 02.10.2025, ora 12:45
  • Daniel Dunăreanu (49 de ani), fost fotbalist la Steaua în perioada 1991-1992, este inculpat într-un dosar de corupție cu mize de milioane și se află sub control judiciar.

Cu toate astea, fostul fundaș central cu mai multe sezoane jucate în Liga 1 la Astra, Reșița, Foresta Suceava și Universitatea Craiova nu renunță la planurile sale de vacanță.

FCSB - Young Boys Câte bilete a vândut campioana pentru primul meci pe teren propriu din Europa League
Citește și
FCSB - Young Boys Câte bilete a vândut campioana pentru primul meci pe teren propriu din Europa League
Citește mai mult
FCSB - Young Boys Câte bilete a vândut campioana pentru primul meci pe teren propriu din Europa League

Fostul fotbalist Daniel Dunăreanu, anchetat pentru corupție, pleacă în concediu

Pe 19 septembrie, Daniel Dunăreanu a solicitat instanței permisiunea unor călătorii în străinătate luna aceasta pentru concediu de odihnă.

Prin urmare, Tribunalul București i-a permis să părăsească România în două intervale luna aceasta:

  • între 1 și 12 octombrie 2025, pentru o deplasare în Lefkada, Grecia;
  • între 23 și 26 octombrie 2025, pentru o vizită în Dubai, Emiratele Arabe Unite, împreună cu familia.

Vacanță la Dubai cu nașul Eugen Nae, antrenor de portari în staff-ul lui Olăroiu la naționala Emiratelor

Potrivit motivării instanței, Dunăreanu a precizat că scopul deplasării la Dubai este „pentru a se revedea după o lungă perioadă cu nașul copiilor săi, Eugen Nae, fost fotbalist, actual antrenor secund de portari la naționala de fotbal a EAU”, fiind însoțit de soție și copii.

Eugen Nae (50 de ani) face parte din staff-ul lui Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite.

16
ani este vârsta la care a debutat Daniel Dunăreanu la Steaua, în sezonul 1991-1992. Emeric Ienei l-a introdus în finalul meciului Gloria Bistrița - Steaua 1-2, din etapa a 15-a

Instanța a considerat că aceste plecări nu pun în pericol buna desfășurare a procesului penal, deși procurorii DNA s-au opus vehement, invocând riscul ca Dunăreanu să încalce obligațiile impuse de controlul judiciar.

Avocatul fostului fotbalist a subliniat că acesta a respectat întotdeauna regulile impuse de instanță, demonstrând o „conduită ireproșabilă”.

Judecătorul a decis că refuzul permisiunii de a părăsi țara ar fi fost disproporționat, transformând măsura preventivă într-o pedeapsă.

Daniel Dunăreanu (foto: Facebook) Daniel Dunăreanu (foto: Facebook)
Daniel Dunăreanu (foto: Facebook)

Daniel Dunăreanu, acuzat de complicitate la luare de mită

Daniel Dunăreanu este inculpat într-un dosar de corupție instrumentat de DNA, fiind acuzat de complicitate la luare de mită în legătură cu contracte publice pentru întreținerea și reparația drumurilor județene, în valoare totală de peste 170 de milioane lei (34 milioane de euro).

Concret, se reține că Dunăreanu a pretins și a primit, prin intermediul unui intermediar, un procent de 5% din valoarea fără TVA a facturilor emise de firmele executante, sumă totală de 421.930 lei, cu scopul de a ajuta funcționarul principal implicat să încaseze ilegal aceste comisioane.

Dosar de corupție de amploare

Această faptă face parte dintr-o anchetă complexă și de amploare coordonată de DNA, cunoscută pentru mizele financiare uriașe și implicarea unor oficiali de rang înalt.

În cadrul acesteia, au fost trimiși în judecată șapte inculpați, fiecare cu un rol bine definit în mecanismul de drenare a banului public. Printre principalii vizați se numără:

  • Iulian Dumitrescu, fost președinte al Consiliului Județean Prahova, pentru trafic de influență, luare și dare de mită, fals în declarații de avere și alte infracțiuni;
  • Iacomi Iulian, primar al Orașului Lehliu Gară, pentru luare de mită în formă continuată;
  • Anna-Maria Vasile, administrator public al județului Prahova și președinte CA la Distributie Energie Electrică Romania SA pentru fals în declarații de avere în formă continuată.

Pe 25 septembrie 2025, Tribunalul București a dispus asupra lui Daniel Dunăreanu măsura asiguratorie prin poprire până la concurența sumei de 486.930 lei și 44.800 euro.

Citește și

Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Nationala
22:09
Încă un titular absent de la națională? Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Citește mai mult
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! UPDATE: Proces suspendat
Diverse
13:26
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! UPDATE: Proces suspendat
Citește mai mult
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! UPDATE: Proces suspendat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
coruptie daniel dunareanu control judiciar
Știrile zilei din sport
„Sabotați” de Edi Iordănescu  Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Conference League
12:07
„Sabotați” de Edi Iordănescu Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Citește mai mult
„Sabotați” de Edi Iordănescu  Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Campionate
14:40
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Citește mai mult
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Diverse
15:01
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Citește mai mult
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Mingea de la CM 2026  FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor »  Ce denumire are
Campionatul Mondial
13:54
Mingea de la CM 2026 FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor » Ce denumire are
Citește mai mult
Mingea de la CM 2026  FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor »  Ce denumire are
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:07
Stelea Îl apără pe Târnovanu Fostul portar de la națională îi răspunde lui Becali: „Nu e normal!”
Stelea Îl apără pe Târnovanu Fostul portar de la națională îi răspunde lui Becali: „Nu e normal!”
17:16
Pleacă după 6 luni! Jucătorul pe care U Craiova a plătit 1 milion de euro, out în iarnă: „De-abia acum s-au convins”
Pleacă după 6 luni!  Jucătorul pe care U Craiova a plătit 1 milion de euro , out în iarnă: „De-abia acum s-au convins”
16:20
Federal care lucrează și pentru FCSB? Șeful juniorilor FRF e acuzat că face aceeași muncă, în paralel, și pentru campioană. Cum se apără el, ce spune FRF
Federal care lucrează și pentru FCSB? Șeful juniorilor FRF e acuzat că face aceeași muncă, în paralel , și pentru campioană. Cum se apără el, ce spune FRF
17:43
Cu Rusia s-a putut. Cu Israel? Anunțul făcut de FIFA după ce mai multe țări au cerut suspendarea echipelor israeliene din competițiile internaționale
Cu Rusia s-a putut. Cu Israel? Anunțul făcut de FIFA după ce mai multe țări au cerut suspendarea echipelor israeliene din competițiile internaționale
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Top stiri din sport
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Europa League
02.10
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Citește mai mult
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat  noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
Liga 2
02.10
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
Citește mai mult
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat  noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională . Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
Europa League
02.10
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională. Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
Citește mai mult
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională . Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”
Europa League
02.10
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”
Citește mai mult
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 20 rapid 24 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share