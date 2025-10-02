România, fără căpitan  Naționala nu se poate baza pe Nicolae Stanciu la meciul cu Austria din preliminariile CM 2026

Se confirmă accidentarea lui Nicolae Stanciu (32 de ani) , căpitanul echipei naționale.

, căpitanul echipei naționale. Stanciu s-a accidentat la echipa de club, Genoa, și nu va putea juca în meciurile României din luna octombrie.

Naționala va disputa două meciuri luna aceasta. Pe 9 octombrie, un amical cu Moldova, de la ora 21:00.

Trei zile mai târziu, pe 12 octombrie, „tricolorii” vor întâlni pe Austria, de la ora 21:45, în cadrul grupei H din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

Nicolae Stanciu, out!

Căpitanul echipei naționale a suferit o accidentare la coapsa dreaptă și va rata meciul lui Genoa cu Napoli, de duminică.

Italienii scriu că, din cauza problemelor, Stanciu nu va răspunde convocării lui Mircea Lucescu pentru meciurile României cu Moldova (amical) și Austria (oficial).

Nicolae Stanciu a acuzat probleme înaintea partidei de luni a lui Genoa, cu Lazio, scor 0-3. Cu toate acestea, românul a jucat 21 de minute în meciul din etapa #5 din Serie A.

În timpul pauzei internaționale, Nicolae Stanciu va face mai multe teste pentru a stabili cât de gravă este accidentarea, scrie ilsecoloxix.it.

84 de selecții și 15 goluri are Nicolae Stanciu pentru România

Și Drăguș va absenta de la convocare

Nici Denis Drăguș (Eyupspor) nu va putea evolua în meciurile României cu Moldova și Austria.

Acesta s-a accidentat în ultima partidă de campionat, Eyupspor - Goztepe 0-0, și nu va putea fi prezent la partidele echipei naționale.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport