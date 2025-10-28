Unde predică Dani Alves Brazilianul apare într-o biserică evanghelică fondată de un american implicat în scandaluri sexuale
Dani Alves, în biserica evanghelică Elim Foto: Imago
Unde predică Dani Alves Brazilianul apare într-o biserică evanghelică fondată de un american implicat în scandaluri sexuale

Publicat: 28.10.2025, ora 14:23
  • Dani Alves, 42 de ani, s-a refugiat în biserica Elim, moștenirea „televanghelistului” Jimmy Swaggart, faimos predicator TV american al anilor 1980, acuzat în scandaluri cu prostituate în 1988-1991. 

Spaniolii au descoperit incredibila transformare a lui Dani Alves.

Trecutul era sumbru: fotbalistul acuzat de viol în decembrie 2022, ținut 14 luni după gratii în arest preventiv, apoi condamnat la 4 ani și jumătate de închisoare în februarie 2024 pentru agresiune sexuală și, într-un final, achitat de Înalta Curte de Justiție a Catalunyei în martie 2025.

Dani Alves predică în biserica Elim: „Am descoperit lumina în mijlocul întunericului”

Prezentul îl punea într-o lumină nouă pe fostul internațional brazilian, cu 42 de trofee cucerite de-a lungul carierei la echipele de club (inclusiv Barcelona, Juventus și PSG) și Selecao.

Acesta s-a schimbat radical, apropiindu-se mult de credință, prezentându-se pe social media drept „ucenic al lui Isus Hristos”, vorbind despre Divinitate, „renașterea prin durere” și „pactul cu Dumnezeu” într-o predică ținută oamenilor la o biserică evanghelică din Girona.

Videoclip viral pe rețelele de socializare: „Am descoperit lumina în mijlocul întunericului”.

Fondatorul bisericii unde și-a găsit refugiul Alves: scandaluri sexuale, crime de război

Ce s-a aflat ulterior este originea acelei biserici. Potrivit Marca, Alves (42 de ani) a apărut în „templul din Girona”, unul dintre sediile spaniole ale mișcării evanghelice Elim, influentă în mai multe țări ale Americii Latine.

Biserica Elim urmează doctrina predicatorului evanghelic american Jimmy Swaggart, personalitate de televiziune a anilor 1980 devenit unul dintre cei mai importanți „televangheliști” în Statele Unite.

Dar Swaggart a fost implicat în două mari scandaluri cu prostituate în 1988 și 1991, numele său fiind legat și de grupuri revoluționare acuzate de crime de război în sudul Africii.

„Televanghelistul” Swaggart: „Am păcătuit”

Pe 21 februarie 1988, a afirmat într-un discurs televizat: „Am păcătuit”.

După acel scandal, Swaggart și-a pierdut audiența TV, însă a continuat să predice. Și această biserică Elim este parte din „moștenirea lui”, scrie Marca.

La rândul său, ABC descrie Elim drept o biserică inclusă în rețeaua de congregații aliniate la modelul american al „bisericii renașterii”.

Swaggart a murit pe 1 iulie 2025, la Baton Rouge, Louisiana. Avea 90 de ani.

