Ultrașii lui FC Argeș au luat și ei atitudine, după decizia complet eronată a lui Radu Petrescu, în meciul cu Petrolul, 1-2.

În minutul 86 al partidei, arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului și nu a putut fi identificat niciun motiv pentru care golul nu era valabil.

Suporterii lui FC Argeș: „Cerem aplicarea justiției”

La finalul partidei, președintele Dani Coman a avut o criză de nervi la adresa „centralului”, iar acum suporterii argeșeni au reacționat și ei ferm și cer sancțiuni dure împotriva arbitrului.

„De zeci de ani asistăm neputincioși la modul în care lucrurile se desfășoară în interiorul fotbalului românesc: meciuri aranjate, oficiali mituiți etc.

Deși aceste lucruri sunt bine știute de toată lumea, în fața legii cei responsabili rareori plătesc concret pentru faptele de corupție, așa cum ar trebui.

Ca suporteri, cunoaștem foarte bine cât de aspră poate fi legea pentru oamenii simpli: dosare penale pentru torțe, fumigene sau interdicții și amenzi pentru afișarea unor simple mesaje, prin care ne exercităm, practic, dreptul constituțional la liberă exprimare — sunt doar o parte infimă a abuzurilor cu care avem de-a face.

Așadar, de unde această dihotomie în aplicarea corectă a legii? De ce, atunci când este evident că se petrec fapte deplorabile, cei responsabili nu sunt trași la răspundere? Suspendările nu sunt suficiente în aceste cazuri.

Unde este echitatea dacă acești indivizi revin, după o perioadă de timp, să facă ce știu ei mai bine?

Nici nu mai vorbim despre stăpânii lor, care rămân nederanjați și influențează, după bunul plac, desfășurarea evenimentelor.

Tragem un semnal de alarmă și cerem, odată și pentru totdeauna, în numele tuturor suporterilor nemulțumiți de starea fotbalului românesc, indiferent de culoare, aplicarea justiției.

Dacă în cazul nostru se poate, pentru fapte incontestabil mai puțin grave și periculoase, în cazul altora, care organizează sau fac parte dintr-un întreg sistem mafiot, de ce nu?”, au transmis suporterii argeșeni, pe Facebook.

Fanii „alb-violeți” au avut și o serie de bannere pe care le-au afișat:

„Adunătură de mafioți și hoți / Argeșul a ajuns să vă sperie pe toți?”

„M*** FRF”

„FRF Mafia”

