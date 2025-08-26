„Unul dintre cei mai buni străini” Cine e noua „perlă” a celor de la FC Argeș: „Se va vinde pe bani mulți” +38 foto
Caio Ferreira FOTO: Sport Pictures
„Unul dintre cei mai buni străini” Cine e noua „perlă” a celor de la FC Argeș: „Se va vinde pe bani mulți”

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 26.08.2025, ora 17:55
  • Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a vorbit la superlativ despre Caio Ferreira (24 de ani), atacantul brazilian al formației piteștene.

Caio a fost transferat de FC Argeș în această vară, de la FC Bălți, formație din primul eșalon al Republicii Moldova.

Caio Ferreira, lăudat de Dani Coman: „Unul dintre cei mai buni străini”

Președintele formației piteștene l-a lăudat pe atacantul brazilian, oferind detalii despre modul în care acesta se pregătește, unul total atipic pentru un fotbalist din Brazilia.

„După părerea mea Caio este unul dintre cei mai buni jucători străini care au ajuns în România. Este un jucător brazilian care poate că este un pic mai atipic jucătorilor brazilieni.

Caio are grijă foarte mare de tot ceea ce face la FC Argeș atât în timpul programului de antrenament cât și în afara acestuia. Vrea să-și știe în permanență toate rezultatele, monitorizare, parametrii, etc. Are grijă strict și de programul său de odihnă.

Și programul de antrenament este unul foarte bine stabilit. Se îngrijește de absolut tot. Nu vrea să piardă nimic”, a declarat Dani Coman, citat de prosport.ro.

O să vedeți că acest Caio o să fie unul dintre fotbaliștii care se vor vinde pe bani foarte mulți de la FC Argeș.  Este un jucător cu foarte multe calități Dani Coman, președinte FC Argeș

Dani Coman, discuție în particular cu Caio: „I-am spus ce așteptăm de la el”

Dani Coman a dezvăluit că a discutat cu Caio, după ce acesta a fost individualist de mai multe ori pe parcursul primelor meciuri din campionat.

„Noi am discutat cu Caio și i-am spus ceea ce așteptăm noi de la el. În acest moment el este preocupat foarte mult să și marcheze, iar noi i-am spus că vor veni și golurile din partea lui tocmai atunci când el nu o să mai fie atât de preocupat doar de a marca.

El știe că a fost adus la FC Argeș ca să ne ajute și își dorește foarte mult să facă acest lucru. Vrea mult ca acest transfer al său la FC Argeș să fie unul reușit”, a mai adăugat Dani Coman.

3 pase de gol
a oferit Caio în acest sezon

Criticat în startul sezonului

Debutul lui Caio pentru piteșteni nu a fost însă unul lin. După insuccesul cu Universitatea Craiova, scor 1-3, din etapa #2, Bogdan Andone s-a arătat nemulțumit de evoluția brazilianului, motivul fiind jocul său mult prea individualist.

„Va trebui să înțeleagă, să joace și pentru echipă, nu pentru el. Pentru că avem nevoie de eficiență, avem nevoie de goluri, avem nevoie de puncte.

Și, sincer, nu mă interesează giumbuşlucurile lui, mă interesează să dea o pasă când e nevoie, să vină cu o finalizare cu gol când e nevoie, sau cu un assist când e nevoie. Și mai puțin driblingurile lui ineficiente”, a declarat Andone, la finalul partidei.

FCSB - FC Argeș
FCSB - FC Argeș

