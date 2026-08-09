„Făcuse deja echipa Italiei pe hârtie” Paolo Maldini, dezvăluiri de la negocierile cu Guardiola! Ce salariu ar fi dorit + motivul pentru care a refuzat

Paolo Maldini (58 de ani) a dezvăluit ce s-a întâmplat la negocierile cu Pep Guardiola (55 de ani), care ar fi fost aproape să preia naționala Italiei.

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Legendarul căpitan al lui AC Milan fusese numit director tehnic pe 11 iulie și primise sarcina de a reconstrui echipa națională, care a ratat calificarea la Mondial pentru a treia oară consecutiv.

Pe 27 iulie, Maldini a ales să demisioneze, după ce numirea lui Andrea Pirlo ca selecționer al Italiei nu s-a concretizat din cauza legăturilor fostului mijlocaș cu o casă de pariuri din Rusia.

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Până la Pirlo, Maldini a mers în Spania ca să negocieze cu Guardiola, rămas liber de contract după despărțirea de Manchester City. Și a dezvăluit într-un interviu pentru Corriere dello Sport că Pep era tentat să preia naționala Italiei.

„Este antrenorul care întruchipează cel mai bine jocul tehnic și ofensiv. L-am vizitat la Barcelona, ​​am luat prânzul și am vorbit toată ziua. Era foarte tentat și a fost pe punctul de a accepta, ba chiar a alcătuit mai multe formații pe hârtie.

Am analizat toate echipele, începând cu cea de U-17, iar banii nu au reprezentat niciodată o problemă.

Pep Guardiola/ Foto: IMAGO

În legătură cu cei 20 de milioane de euro despre care se vorbea, el a spus chiar: «Dați-mi cu un euro mai puțin decât ultimul selecționer și pentru mine e în regulă». Cu toate acestea, a refuzat pentru că era obosit.

Venise după zece ani petrecuți în Premier League și suferise o operație la spate. Voia să se odihnească”, a explicat Maldini, citat de record.pt.

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După refuzul lui Guardiola, Maldini a revenit la tehnicienii italieni, iar pe lista sa erau trei nume: Andrea Pirlo, Daniele De Rossi și Fabio Grosso.

Ultimii doi erau sub contract cu Genoa și Fiorentina și erau imposibil de adus. Astfel, Pirlo a devenit prima opțiune, însă totul a picat din cauza contractului fostului mijlocaș cu firma de pariuri din Rusia.

„Nu exista nimic din punct de vedere legal care să-l împiedice pe Andrea să antreneze naționala Italiei.

Aș spune că legătura cu casa de pariuri rusă a fost un pretext, mai ales că el era dispus să renunțe la relația pe care o avea cu compania.

Când Malago ne-a sunat pe mine și pe Leonardo și ne-a spus «Pirlo nu poate veni și, de acum înainte, eu decid cine va fi antrenorul», amândoi am depus scrisorile de demisie în mai puțin de 24 de ore”, a afirmat Maldini.

A discutat și cu Ancelotti

Maldini spune că l-a sunat și pe Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, sperând că ar putea reveni acasă.

„L-am sunat pe cel mai mare antrenor italian din toate timpurile, marele meu prieten Carlo Ancelotti.

El ne-a răspuns că Brazilia își reiterase deja încrederea deplină în el și și-a luat rămas bun, urându-ne mult noroc. A fost un apel necesar”, a explicat Maldini.

Dezamăgirea lui Paolo Maldini: „Se acordă prea puțină importanță reconstrucției.

Maldini a dezvăluit și care e marele regret după scurta perioadă pe care a petrecut-o în conducerea Federației Italiene de Fotbal.

„Mă tem că se acordă prea multă importanță echipei naționale și mult prea puțin reconstrucției fotbalului italian. Am un regret pe care îl voi purta cu mine.

Mi-am asumat un angajament greu care, pe măsură ce treceau zilele, a devenit aproape un vis: să fac ceva pentru generațiile viitoare, să construiesc o Italie competitivă.

Am avut un vis frumos datorită multor oameni cu care am găsit voința de a lucra, dar acesta a fost întrerupt”, a concluzionat Maldini.

După ce varianta Andrea Pirlo a picat, Roberto Mancini a fost, în cele din urmă, instalat în funcția de selecționer al Italiei.

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