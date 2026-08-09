„Făcuse deja echipa Italiei pe hârtie” Paolo Maldini, dezvăluiri de la negocierile cu Guardiola! Ce salariu ar fi dorit + motivul pentru care a refuzat
Paolo Maldini/ Foto: IMAGO
Campionate

„Făcuse deja echipa Italiei pe hârtie” Paolo Maldini, dezvăluiri de la negocierile cu Guardiola! Ce salariu ar fi dorit + motivul pentru care a refuzat

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 09.08.2026, ora 20:30
  • Paolo Maldini (58 de ani) a dezvăluit ce s-a întâmplat la negocierile cu Pep Guardiola (55 de ani), care ar fi fost aproape să preia naționala Italiei.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Legendarul căpitan al lui AC Milan fusese numit director tehnic pe 11 iulie și primise sarcina de a reconstrui echipa națională, care a ratat calificarea la Mondial pentru a treia oară consecutiv.

Pe 27 iulie, Maldini a ales să demisioneze, după ce numirea lui Andrea Pirlo ca selecționer al Italiei nu s-a concretizat din cauza legăturilor fostului mijlocaș cu o casă de pariuri din Rusia.

S-a speriat tare!   Iubita însărcinată a dinamovistului Pascual a fost ținută la curent de staff-ul „câinilor”: ce s-a întâmplat la final
Citește și
S-a speriat tare! Iubita însărcinată a dinamovistului Pascual a fost ținută la curent de staff-ul „câinilor”: ce s-a întâmplat la final
Citește mai mult
S-a speriat tare!   Iubita însărcinată a dinamovistului Pascual a fost ținută la curent de staff-ul „câinilor”: ce s-a întâmplat la final

Paolo Maldini, dezvăluiri de la negocierile cu Guardiola: „Făcuse deja echipa Italiei pe hârtie”

Până la Pirlo, Maldini a mers în Spania ca să negocieze cu Guardiola, rămas liber de contract după despărțirea de Manchester City. Și a dezvăluit într-un interviu pentru Corriere dello Sport că Pep era tentat să preia naționala Italiei.

„Este antrenorul care întruchipează cel mai bine jocul tehnic și ofensiv. L-am vizitat la Barcelona, ​​am luat prânzul și am vorbit toată ziua. Era foarte tentat și a fost pe punctul de a accepta, ba chiar a alcătuit mai multe formații pe hârtie.

Am analizat toate echipele, începând cu cea de U-17, iar banii nu au reprezentat niciodată o problemă.

Pep Guardiola/ Foto: IMAGO Pep Guardiola/ Foto: IMAGO
Pep Guardiola/ Foto: IMAGO

În legătură cu cei 20 de milioane de euro despre care se vorbea, el a spus chiar: «Dați-mi cu un euro mai puțin decât ultimul selecționer și pentru mine e în regulă». Cu toate acestea, a refuzat pentru că era obosit.

Venise după zece ani petrecuți în Premier League și suferise o operație la spate. Voia să se odihnească”, a explicat Maldini, citat de record.pt.

800.000 de euro
pe an era salariul lui Gattuso la naționala Italiei

După refuzul lui Guardiola, Maldini a revenit la tehnicienii italieni, iar pe lista sa erau trei nume: Andrea Pirlo, Daniele De Rossi și Fabio Grosso.

Ultimii doi erau sub contract cu Genoa și Fiorentina și erau imposibil de adus. Astfel, Pirlo a devenit prima opțiune, însă totul a picat din cauza contractului fostului mijlocaș cu firma de pariuri din Rusia.

„Nu exista nimic din punct de vedere legal care să-l împiedice pe Andrea să antreneze naționala Italiei.

Aș spune că legătura cu casa de pariuri rusă a fost un pretext, mai ales că el era dispus să renunțe la relația pe care o avea cu compania.

Când Malago ne-a sunat pe mine și pe Leonardo și ne-a spus «Pirlo nu poate veni și, de acum înainte, eu decid cine va fi antrenorul», amândoi am depus scrisorile de demisie în mai puțin de 24 de ore”, a afirmat Maldini.

A discutat și cu Ancelotti

Maldini spune că l-a sunat și pe Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, sperând că ar putea reveni acasă.

„L-am sunat pe cel mai mare antrenor italian din toate timpurile, marele meu prieten Carlo Ancelotti.

El ne-a răspuns că Brazilia își reiterase deja încrederea deplină în el și și-a luat rămas bun, urându-ne mult noroc. A fost un apel necesar”, a explicat Maldini.

Dezamăgirea lui Paolo Maldini: „Se acordă prea puțină importanță reconstrucției.

Maldini a dezvăluit și care e marele regret după scurta perioadă pe care a petrecut-o în conducerea Federației Italiene de Fotbal.

„Mă tem că se acordă prea multă importanță echipei naționale și mult prea puțin reconstrucției fotbalului italian. Am un regret pe care îl voi purta cu mine.

Mi-am asumat un angajament greu care, pe măsură ce treceau zilele, a devenit aproape un vis: să fac ceva pentru generațiile viitoare, să construiesc o Italie competitivă.

Am avut un vis frumos datorită multor oameni cu care am găsit voința de a lucra, dar acesta a fost întrerupt”, a concluzionat Maldini.

După ce varianta Andrea Pirlo a picat, Roberto Mancini a fost, în cele din urmă, instalat în funcția de selecționer al Italiei.

Citește și

Noi tensiuni la vârful fotbalului UEFA analizează deschiderea unei anchete:  ce se întâmplă în culise
Campionate
19:41
Noi tensiuni la vârful fotbalului UEFA analizează deschiderea unei anchete: ce se întâmplă în culise
Citește mai mult
Noi tensiuni la vârful fotbalului UEFA analizează deschiderea unei anchete:  ce se întâmplă în culise
Primul transfer rezolvat de Al Nassr VIDEO. Prezentare spectaculoasă a jucătorului care a evoluat și la CM 2026
Campionate
19:20
Primul transfer rezolvat de Al Nassr VIDEO. Prezentare spectaculoasă a jucătorului care a evoluat și la CM 2026
Citește mai mult
Primul transfer rezolvat de Al Nassr VIDEO. Prezentare spectaculoasă a jucătorului care a evoluat și la CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cel mai în vârstă șef de stat din lume a plecat într-o scurtă vacanță acum două luni și nu s-a mai întors
Cel mai în vârstă șef de stat din lume a plecat într-o scurtă vacanță acum două luni și nu s-a mai întors
Cel mai în vârstă șef de stat din lume a plecat într-o scurtă vacanță acum două luni și nu s-a mai întors
italia Paolo Maldini carlo ancelotti Andrea Pirlo pep guardiola
Știrile zilei din sport
„Nu există așa ceva!” Florin Tănase a vorbit din nou despre relația cu Marius Baciu: „Orice aș zice se interpretează”
Superliga
10.08
„Nu există așa ceva!” Florin Tănase a vorbit din nou despre relația cu Marius Baciu: „Orice aș zice se interpretează”
Citește mai mult
„Nu există așa ceva!” Florin Tănase a vorbit din nou despre relația cu Marius Baciu: „Orice aș zice se interpretează”
Meciuri europene în Giulești O echipă de Champions League se mută pe stadionul Rapidului
Liga Campionilor
10.08
Meciuri europene în Giulești O echipă de Champions League se mută pe stadionul Rapidului
Citește mai mult
Meciuri europene în Giulești O echipă de Champions League se mută pe stadionul Rapidului
Eroare 404 Ironia dinamoviștilor înainte de meciul cu Rapid: „Pagină negăsită” + Soundtrack cu tentă: „Cine dracu' ești?”
Superliga
10.08
Eroare 404 Ironia dinamoviștilor înainte de meciul cu Rapid: „Pagină negăsită” + Soundtrack cu tentă: „Cine dracu' ești?”
Citește mai mult
Eroare 404 Ironia dinamoviștilor înainte de meciul cu Rapid: „Pagină negăsită” + Soundtrack cu tentă: „Cine dracu' ești?”
 „Tu ești vinovatul!” Situația lui Târnovanu la FCSB: „E portar de națională, nu pot să-l dau pe atât”
Superliga
10.08
„Tu ești vinovatul!” Situația lui Târnovanu la FCSB: „E portar de națională, nu pot să-l dau pe atât”
Citește mai mult
 „Tu ești vinovatul!” Situația lui Târnovanu la FCSB: „E portar de națională, nu pot să-l dau pe atât”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:44
„Cum să zici așa ceva despre antrenor?” Tănase l-a enervat pe Becali! Căpitanul FCSB, jignit în direct: „Ai ceva la cap dacă faci glume cu tentă sexuală!”
„Cum să zici așa ceva despre antrenor?” Tănase l-a enervat pe Becali! Căpitanul FCSB, jignit în direct: „Ai ceva la cap dacă faci glume cu tentă sexuală!”
00:46
„Îți arde de șmecherii?” Panduru a făcut praf transferul realizat de FCSB: „Nu face nimic, nu poate să alerge, dar are fițe”
„Îți arde de șmecherii?” Panduru a făcut praf transferul realizat de FCSB: „Nu face nimic, nu poate să alerge, dar are fițe”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Top stiri
Drăguș, dilemă la Trabzonspor Anunțul făcut de presa din Turcia: „Asta își doresc șefii clubului”
Stranieri
10.08
Drăguș, dilemă la Trabzonspor Anunțul făcut de presa din Turcia: „Asta își doresc șefii clubului”
Citește mai mult
Drăguș, dilemă la Trabzonspor Anunțul făcut de presa din Turcia: „Asta își doresc șefii clubului”
Karlo Muhar la FCSB? Ce spune jucătorul: „Trebuie să mă gândesc la mine, am o familie”
Superliga
10.08
Karlo Muhar la FCSB? Ce spune jucătorul: „Trebuie să mă gândesc la mine, am o familie”
Citește mai mult
Karlo Muhar la FCSB? Ce spune jucătorul: „Trebuie să mă gândesc la mine, am o familie”
Căderile Craiovei Campioana a mai avut o astfel de sincopă când conta mai mult! Ce s-a petrecut atunci
Superliga
10.08
Căderile Craiovei Campioana a mai avut o astfel de sincopă când conta mai mult! Ce s-a petrecut atunci
Citește mai mult
Căderile Craiovei Campioana a mai avut o astfel de sincopă când conta mai mult! Ce s-a petrecut atunci
Vreme caniculară și săptămâna viitoare în București, cu temperaturi maxime de 36 de grade. Prognoza ANM pentru perioada 9-14 august
B365
09.08
Vreme caniculară și săptămâna viitoare în București, cu temperaturi maxime de 36 de grade. Prognoza ANM pentru perioada 9-14 august
Citește mai mult
Vreme caniculară și săptămâna viitoare în București, cu temperaturi maxime de 36 de grade. Prognoza ANM pentru perioada 9-14 august

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 18 rapid 22 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share