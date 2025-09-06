Contre Coman - MM Dialog aprins în direct: „Eu spun adevărul” / „Hai să facem testul poligraf!”
Contre Coman - MM Dialog aprins în direct: „Eu spun adevărul” / „Hai să facem testul poligraf!”

  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, și Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, s-au contrat pe subiectul negocierilor pentru transferul lui Mario Tudose (20 de ani).

Președintele formației argeșene susține că nu au existat negocieri, în timp ce oficialul campioanei susține că cele două formații ar fi ajuns la un acord.

Contre la TV între Dani Coman și Mihai Stoica: „Nu știu ce adevăr spui...”

Într-un dialog la Prima Sport, cei doi conducători de club au purtat un dialog aprins, fără a ajunge la o concluzie.

Dani Coman: Cred că e capitol închis și pentru noi. Eu am avut o discuție cu Mario aseară, am mai vorbit și azi. A zis băiatul că mă sună și mai stăm de vorbă. Nu am negociat. a fost doar oferta făcută din partea lor.

După ședința internă am considerat că nu este suficientă oferta făcută de FCSB. N-am apucat să negociem, pentru că domnul Becali nu a vrut să mai negocieze, a spus că nu oferă mai mult și atât.

Mihai Stoica: Înseamnă că minte Gigi. Asta este, clar că minte Gigi. Din moment ce Gigi a spus că s-au înțeles.

Dani Coman: MM, tu mă cunoști și știi că eu spun adevărul. Astea sunt toate discuțiile pe care le-am avut.

Mihai Stoica: Nu știu ce adevăr spui, că eram de față când ai zis la telefon că te sună tatăl băiatului, iar tatăl băiatului era cu noi și nu suna pe nimeni.

Mihai Stoica: „Am fost șocat să aud așa ceva”

Dani Coman: Eu v-am spus că mă sună domnul primar, dar probabil așa s-a înțeles.

Mihai Stoica: Deci ai spus primar și noi am înțeles de tatăl lui... Hai să facem un test poligraf amândoi, numai cu întrebarea asta! Eu mărturisesc că am fost șocat să aud așa ceva. Nu contează asta, dacă Gigi minte că v-ați înțeles, asta e situația.

Dani Coman: Am negociat ceva? V-am spus eu vreun preț?

Mihai Stoica: Gigi mi-a spus că v-ați înțeles la un milion de euro. Dacă nu e adevărat, înseamnă că minte el. Altceva n-am ce să spun. Gigi zice una, Dani zice alta.

Mihai Stoica: „Spune că nu minte, dar tocmai a mințit”

„Eu îl cunosc pe Gigi foarte bine, iar Gigi nu putea să mă mintă în speța asta. Eu când am auzit că dă un milion i-am zis că nu e ok să dea un milion.

E un jucător de certă perspectivă, dar sunt bani foarte mulți. Noi am dat pe Ngezana 600 și ceva de mii, fiind jucător cu experiență.

Dani mi-a zis «Dă-mi o ofertă de 400 de mii ca să o trimit la Benfica», am toate mesajele. El a zis că nu minte, dar tocmai a mințit”, a completat Mihai Stoica.

