Tentativă de înșelăciune Cum voiau FCSB și FC Argeș să rezolve transferul lui Tudose » Benfica, afectată în mod direct

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit despre negocierile pentru transferul lui Mario Tudose (20 de ani) de la FC Argeș.

Acesta a dezvăluit discuțiile pe care le-a purtat cu Dani Coman (46 de ani), președintele formației argeșene.

Finanțatorul campioanei a povestit modul în care cele două cluburi au încercat să o înșele pe Benfica, formația portugheză care deține 50% din drepturile jucătorului.

FCSB și FC Argeș, tentativă de înșelăciune în negocierile pentru Tudose: „Am vrut să facem o «românească»”

Într-o intervenție la TV, Becali a vorbit despre modul în care s-au petrecut negocierile pentru transferul lui Mario Tudose.

„Îl știam pe Dani Coman ca fiind un om integru, curat, un om impresionant, dar în viața mea nu am întâlnit așa ceva! Eu i-am zis inițial că dau un milion de euro, 500.000 de euro la Benfica și 500 la FC Argeș.

Apoi am zis să facem o românească, să le fac ofertă de 400.000 de euro. Eu dădeam 400.000 pe transfer, Benfica lua 200.000 și apoi luam alt jucător de la FC Argeș (n.r. transfer pe o sumă peste cota acestuia) de 600.000, ca să putem s-o păcălim pe Benfica.

În felul ăsta, FC Argeș se alegea cu 800.000 și Benfica cu 200.000 de euro”, a declarat Gigi Becali, la „Fotbal Club”, pe Digi Sport.

Becali, despre Dani Coman: „Asta nu se uită toată viața”

„Dani Coman a mai făcut ceva ce nu uit toată viața. A venit tatăl lui Tudose la mine acasă și l-am sunat pe Dani. Mi-a zis «Nea Gigi, lasă-mă puțin că mă sună tatăl lui Tudose».

Tu îți dai seama? Tatăl lui Tudose era în fața mea și el îmi zicea că îl sună... M-am crucit, nici acum nu pot să uit.

Legat de transfer, o să-l iau pe Tudose peste doi ani liber de contract”, a adăugat Becali.

