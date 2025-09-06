Cer o sumă uriașă FC Argeș i-a setat prețul de transfer lui Mario Tudose: „Nu este închisă nicio poveste”

FC Argeș dorește ca FCSB să plătească 2 milioane de euro pe transferul fundașului central U21 Mario Tudose (20 de ani).

Dani Coman, președintele grupării din Trivale, a anunțat că negocierile între cele două cluburi rămân deschise.

Mutarea lui Mario Tudose de la FC Argeș la FCSB s-a complicat. Clubul piteștean a refuzat oferta inițială trimisă de campioana Superligii, însă negocierile sunt încă deschise, spun piteștenii

FC Argeș a setat suma de transfer a lui Mario Tudose

Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, a confirmat suma de transfer pe care nou-promovata o dorește de pe urma transferului fundașului.

„Rămâne deschisă discuția, dar doar în condițiile noastre. Noi nici măcar n-am apucat să spunem ce ne dorim.

S-a vorbit doar despre oferta făcută de FCSB, dar noi n-am apucat să spunem [suma], am spus doar că nu ne convine oferta și nu s-a discutat mai departe.

Este posibil să rămână la noi sau să plece. Nu este închisă nicio poveste din punctul nostru de vedere dar, repet, cu toții ne-am dorit ca Mario Tudose să rămână la FC Argeș.

(n.r. întrebat de moderatorul Radu Naum: „Deci voi vreți 1.000.000 de euro pentru voi?”) Vezi? Înseamnă că ai vorbit cu cu cineva de la FC Argeș ”, a declarat Dani Coman, la emisiunea Fotbal Club, de la postul Digi Sport.

Benfica Lisabona va primi 50% din următorul transfer al lui Mario Tudose. Astfel, pentru ca FC Argeș să primească suma dorită, campioana României ar trebui să plătească 2.000.000 euro.

350.000 de euro este cota de piață a lui Mario Tudose, conform Transfermarkt

Cristian Gentea neagă implicarea în transferul lui Mario Tudose

Edilul Piteștiului, Cristian Gentea, a vorbit despre discuțiile purtate cu tatăl lui Mario Tudose și este dezamăgit de faptul că părintele cere plecarea fundașului de la club.

Acesta susține că decizia finală va fi luată de Dani Coman.

„Tatăl lui a venit la mine, foarte hotărât că Mario rămâne la Pitești: «Gata, asta îmi doresc». Și apoi el s-a întors.

Ce să zic… Aseară, după meci, Mario m-a sunat. Mi-a spus că el la Pitești se simte bine, că e apreciat de toată lumea, e apreciat de Bogdan Andone și că vrea să rămână la FC Argeș.

După am văzut că a dat un interviu în care a spus că se hotărăște astăzi. El m-a sunat pe mine. Nu l-am sunat eu pe el.

Cert este că Dani Coman este singura persoană de la Pitești care va hotărî. Sigur, și după consultări cu mine, dar nu eu iau decizia.

I-am spus tatălui lui Mario că bineînțeles că va pleca. Este un jucător de perspectivă, nu va rămâne la FC Argeș nu știu cât. Dar schimbarea asta de pe o zi pe alta m-a dezamăgit”, a spus Cristian Gentea dimineață, la Digi Sport Matinal.

8 meciuri și o pasă de gol sunt cifrele lui Mario Tudose în acest sezon

