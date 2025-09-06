Fotbalul, instrument de propagandă Cum își promovează prietenul lui George Simion partidul extremist din UK » Susținătorii s-au înghesuit să cumpere produsele +6 foto
Nigel Farage FOTO: IMAGO
Diverse

Fotbalul, instrument de propagandă Cum își promovează prietenul lui George Simion partidul extremist din UK » Susținătorii s-au înghesuit să cumpere produsele

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 06.09.2025, ora 18:18
alt-text Actualizat: 06.09.2025, ora 18:25
  • Nigel Farage (61 de ani), președintele partidului Reform UK și prieten al președintelui AUR, George Simion (38 de ani), a găsit un mod ingenios prin care să își promoveze partidul.

Partidul a scos la vânzare tricouri și eșarfe asemănătoare cu cele de fotbal, cu sigla organizației politice. De asemenea, tricourile sunt inscripționate cu numele membrilor partidului, ca și cum ar fi jucători.

Munteanu, OUT  Diagnostic dur pentru atacantul de la CFR Cluj » Mircea Lucescu a decis cu cine vom ataca în Cipru
Citește și
Munteanu, OUT Diagnostic dur pentru atacantul de la CFR Cluj » Mircea Lucescu a decis cu cine vom ataca în Cipru
Citește mai mult
Munteanu, OUT  Diagnostic dur pentru atacantul de la CFR Cluj » Mircea Lucescu a decis cu cine vom ataca în Cipru

Nigel Farage își promovează partidul printr-o campanie similară fotbalului

Partidul extremist Reform UK a organizat o conferință prin care a prezentat produsele oficiale ale partidului.

Organizația a scos la vânzare tricouri de fotbal cu sigla partidului. Mai mult de-atât, pe spatele tricourilor erau trecute numele membrilor partidului.

Fanii s-au înghesuit să își achiziționeze tricouri și eșarfe, prețul unui tricou oficial fiind de 46 de euro. Cei care doreau să își achiziționeze ceva mai ieftin își puteau cumpăra șepci cu însemnele partidului.

Nigel Farage, prieten cu George Simion

Nigel Farage conduce partidul Reform UK, organizație care a pledat cu succes pentru ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană.

@georgesimionoficial

♬ original sound - GEORGE SIMION

Reform UK a fost fondat în 2018, sub numele de „Partidul Brexit” și a fost redenumit pe 6 ianuarie 2021. Nigel Farage este membru fondator.

De-a lungul timpului, George Simion s-a afișat alături de Farage, cei doi aflându-se în relații bune.

Reform UK (5).jpg
Reform UK (5).jpg

Galerie foto (6 imagini)

Reform UK (1).jpg Reform UK (2).jpg Reform UK (3).jpg Reform UK (4).jpg Reform UK (5).jpg
+6 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

Din Superliga în Liga 3? Dorinel Munteanu, dorit de o echipă care a ratat promvoarea în sezonul trecut
Liga 3
18:08
Din Superliga în Liga 3? Dorinel Munteanu, dorit de o echipă care a ratat promvoarea în sezonul trecut
Citește mai mult
Din Superliga în Liga 3? Dorinel Munteanu, dorit de o echipă care a ratat promvoarea în sezonul trecut
Prins că a trișat Și-a aflat pedeapsa după ce fratele, cumnata și verișoara  au pariat că va primi cartonaș galben
Campionate
17:06
Prins că a trișat Și-a aflat pedeapsa după ce fratele, cumnata și verișoara au pariat că va primi cartonaș galben
Citește mai mult
Prins că a trișat Și-a aflat pedeapsa după ce fratele, cumnata și verișoara  au pariat că va primi cartonaș galben

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
george simion tricouri nigel farage reform uk
Știrile zilei din sport
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Înot
16:46
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Citește mai mult
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner
Tenis
16:56
Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner
Citește mai mult
Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner
„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale , susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu”
Special
12:00
„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale, susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu”
Citește mai mult
„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale , susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu”
Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete
Europa League
10:40
Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete
Citește mai mult
Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:40
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
17:15
CSM București, eșec dramatic „Tigroaicele” au revenit de la -7 goluri, dar au primit gol în ultima secundă de la centrul terenului!
CSM București, eșec dramatic „Tigroaicele” au revenit de la -7 goluri, dar au primit gol în ultima secundă de la centrul terenului!
18:12
Reghecampf, încă un pas greșit Tehnicianul român, blocat și de rivala din Sudan
Reghecampf, încă un pas greșit Tehnicianul român, blocat și de rivala din Sudan
16:46
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Top stiri din sport
„Așa a votat Blănuță!” Adrian Mititelu se implică în scandalul fotbalistului pe care l-a trimis la Dinamo Kiev: „E ca majoritatea românilor”
Stranieri
13:18
„Așa a votat Blănuță!” Adrian Mititelu se implică în scandalul fotbalistului pe care l-a trimis la Dinamo Kiev: „E ca majoritatea românilor”
Citește mai mult
„Așa a votat Blănuță!” Adrian Mititelu se implică în scandalul fotbalistului pe care l-a trimis la Dinamo Kiev: „E ca majoritatea românilor”
Serbia lui Jokic, eliminată! Surpriză uriașă la EuroBasket. Finlanda a învins favorita la titlu. Un nume mare, în pericol. Comentator la spital
Baschet
12:13
Serbia lui Jokic, eliminată! Surpriză uriașă la EuroBasket. Finlanda a învins favorita la titlu. Un nume mare, în pericol. Comentator la spital
Citește mai mult
Serbia lui Jokic, eliminată! Surpriză uriașă la EuroBasket. Finlanda a învins favorita la titlu. Un nume mare, în pericol. Comentator la spital
Zidane, la București? Fostul tehnician de la Real Madrid, negocieri avansate  cu o adversară FCSB » Nu e singurul nume mare luat în calcul
Campionate
11:11
Zidane, la București? Fostul tehnician de la Real Madrid, negocieri avansate cu o adversară FCSB » Nu e singurul nume mare luat în calcul
Citește mai mult
Zidane, la București? Fostul tehnician de la Real Madrid, negocieri avansate  cu o adversară FCSB » Nu e singurul nume mare luat în calcul
Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România
Nationala
10:47
Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România
Citește mai mult
Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 14 rapid 10 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
07.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share