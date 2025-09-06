Fotbalul, instrument de propagandă Cum își promovează prietenul lui George Simion partidul extremist din UK » Susținătorii s-au înghesuit să cumpere produsele

Nigel Farage (61 de ani), președintele partidului Reform UK și prieten al președintelui AUR, George Simion (38 de ani), a găsit un mod ingenios prin care să își promoveze partidul.

Partidul a scos la vânzare tricouri și eșarfe asemănătoare cu cele de fotbal, cu sigla organizației politice. De asemenea, tricourile sunt inscripționate cu numele membrilor partidului, ca și cum ar fi jucători.

Partidul extremist Reform UK a organizat o conferință prin care a prezentat produsele oficiale ale partidului.

Organizația a scos la vânzare tricouri de fotbal cu sigla partidului. Mai mult de-atât, pe spatele tricourilor erau trecute numele membrilor partidului.

Fanii s-au înghesuit să își achiziționeze tricouri și eșarfe, prețul unui tricou oficial fiind de 46 de euro. Cei care doreau să își achiziționeze ceva mai ieftin își puteau cumpăra șepci cu însemnele partidului.

Nigel Farage, prieten cu George Simion

Nigel Farage conduce partidul Reform UK, organizație care a pledat cu succes pentru ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană.

Reform UK a fost fondat în 2018, sub numele de „Partidul Brexit” și a fost redenumit pe 6 ianuarie 2021. Nigel Farage este membru fondator.

De-a lungul timpului, George Simion s-a afișat alături de Farage, cei doi aflându-se în relații bune.

