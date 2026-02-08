„Asta ne-a costat” Laszlo Balint și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea drastică în fața lui FCSB

OȚELUL - FCSB 1-4. Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre eșecul formației sale.

Balint și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea drastică suferită de elevii săi și s-a arătat deranjat de modul în care aceștia au gestionat jocul după ce au deschis scorul.

OȚELUL - FCSB 1-4 . Laszlo Balint: „Nu știu dacă mai sunt foarte multe lucruri de comentat”

Antrenorul gălățenilor consideră că greșelile individuale au făcut diferența.

„La scorul acesta, nu știu dacă mai sunt foarte multe lucruri de comentat. Au fost câteva momente care au influențat scorul final și direcția în care s-au dus punctele.

În primul rând, cred că greșelile personale ne-au costat în prima repriză.

Sunt un pic preocupat de modul în care am gestionat momentele de după ce am deschis scorul. Noi, în general, pe teren propriu, eram bine când deschideam scorul.

Acum am făcut greșeli care au fost taxate. Ambele goluri s-au luat pe greșeli individuale în prima repriză, apoi a venit eliminarea lui Zivulic.

Discutasem cu băieții la pauză că am mare încredere că putem pune presiune pe adversar, să marcăm un gol sau goluri. Să joci împotriva FCSB-ului în 10 oameni este greu.

Când ești în inferioritare, orice strategie alegi, o echipă precum FCSB, cu foarte multă calitate individuală, te taxează.

E un rezultat dureros, poate prea aspru ca scor. E un moment greu, pe care trebuie să îl gestionăm bine.

Avem o săptămână grea, mergem la Cluj, jucăm cu Universitatea în Cupă, apoi în campionat. Suntem obligați să ne revenim”, a declarat Laszlo Balint la Digi Sport.

VIDEO. Declarațiile lui Diego Zivulic, după Oțelul - FCSB 1-4

VIDEO. Golul marcat de Florin Tănase în Oțelul - FCSB 1-4

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport