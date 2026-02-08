FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off

FCSB a învins Oțelul Galați, scor 4-1, în etapa #26 din Liga 1.

Grație acestui succes, campioana României a urcat pe locul 8, cu 40 de puncte și s-a apropiat la două lungimi de ultima poziție de play-off, ocupată de U Cluj.

FCSB a dominat startul partidei de la Galați, dar contrar cursului jocului, Oțelul a fost cea care a dezghețat tabela.

Urcat surprinzător în ofensivă, Zhelev l-a învins pe Popa, cu un șut la firul ierbii din interiorul careului de 6 metri. Era minutul 25.

FCSB a făcut spectacol la Galați

Bucuria gazdelor a durat doar 5 minute. Lameira a renunțat ușor la un duel cu Tănase.

„Centralul” partidei a lăsat faza să continue, iar „decarul” campioanei l-a servit excelent pe Bîrligea în adâncime, iar atacantul roș-albaștrilor a îndeplinit o simplă formalitate.

Trupa lui Elias Charalambous a presat, iar până la pauză a găsit și golul care să o aducă în avantaj.

Același Bîrligea a trimis mingea în poartă, după ce a profitat de o ieșire eronată a lui Dur-Bozoancă, în urma unui corner de pe partea dreaptă executat de Tănase.

Repriza secundă a început cum nu se poate mai rău pentru gazde. Zivulic a fost eliminat pentru o intrare imprudentă asupra lui Bîrligea.

VIDEO Florin Tănase, one man show la Galați

FCSB a profitat de superioritatea numerică și a pus două goluri între ea și adversară.

Tănase și-a continuat recitalul și i-a pasat lui Darius Olaru. Complet nemarcat, căpitanul roș-albaștrilor a dus scorul la 3-1 pentru oaspeți.

Ca tacâmul să fie complet, „decarul” campioanei și-a trecut și numele pe tabela de marcaj în minutul 79.

A fost golul are a stabilit scorul final al partidei de la Galați, FCSB - Oțelul 4-1.

În urma acestui succes, elevii antrenați de Elias Charalambous au acumulat 40 de puncte și au urcat pe locul 8, la două lungimi față de U Cluj, formație ce ocupă ultimul loc ce asigură calificarea în play-off.

De partea cealaltă, Oțelul este pe 10, cu 37 de puncte.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 25 49 2 Rapid București 26 49 3 Dinamo București 25 48 4 FC Argeș 26 43 5 FC Botoșani 26 42 6 U Cluj 26 42 7 CFR Cluj 26 41 8 FCSB 26 40 9 UTA Arad 26 38 10 Oțelul 26 37 11 Farul 26 34 12 Petrolul 26 25 13 Csikszereda 26 25 14 Unirea Slobozia 26 24 15 Hermannstadt 26 17 16 Metaloglobus 25 11

Oțelul - FCSB 1-4

Au marcat: Zhelev ('25)/ Bîrligea ('31, '43), Olaru ('66), Tănase ('79)

Min.90+4 - Final de meci la Galați! FCSB a câștigat categoric, scor 4-1, și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off.

Repriza secundă este prelungită cu minimum 4 minute

Min.87 - Dublă schimbare la FCSB: ies Olaru și Tănase, intră Toma și O.Popescu.

Min.86 - Thiam îl testează și el pe Dur Bozoancă, dar portarul gazdelor este la post.

Min.82 - Schimbare la FCSB: iese Miculescu, intră Thiam.

Min.79 - GOL FCSB, 1-4! Crețu centrează de pe partea stângă, mingea este deviată de Conrado și ricoșează la Tănase, care îl învinge pe Bozoancă cu un șut din alunecare din doar câțiva metri.

Min.75 - Schimbare la Oțelul: iese Debeljuh, intră Kazu.

Min.66 - GOL FCSB, 1-3! Olaru marchează dintr-o centrare de pe partea dreaptă a lui Tănase. Căpitanul campioanei era complet nemarcat.

Min.61 - Andre Duarte vede cartonașul galben, după ce l-a busculat pe Dur Bozoancă.

Min.58 - Dublă schimbare la Oțelul: ies Andrezinho și Paz, intră Chira și Patrick.

Min.54 - Zivulic vede cartonașul roșu, după un fault asupra lui Bîrligea. Inițial, Marcel Bîrsan a acordat doar lovitură liberă. „Centralul” a revăzut faza la monitorul VAR de la marginea terenului și a revenit asupra deciziei.

Min.49 - Crețu centrează de pe partea draptă, Bîrligea este busculat în careu de Bană, mingea ricoșează la Tănase, care șutează pe lângă poarta lui Bozoancă.

Min.46 - Start în repriza secundă! Dublă Schimbare la FCSB: ies Alhassan și Pantea, intră Joao Paulo, jucător transferat de campioană chiar de la Oțelul, și Crețu.

Min.45+3 - Alhassan este avertizat chiar la ultima fază a primei reprize.

Prima repriză va fi prelungită cu minimum 3 minute

Min.43 - GOL FCSB, 1-2! Bîrligea profită de o ieșire neinspirată a lui Dur Bozoancă și marchează cu o lovitură de cap, în urma unui corner de pe partea dreaptă.

Min.39 - Ciobanu execută excelent o lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri, însă Popa este atent și respinge mingea în corner.

Min.33 - Replica Oțelului nu întârzie să apară. Alhassan comite o eroare la marginea careului, mingea ajunge la Debeljuh, care își încearcă norocul, însp balonul se scurge puțin pe lângă poarta lui Popa.

Min.31- GOL FCSB, 1-1! Tănase recuperează o minge din picioarele lui Lameira, îi pasează în adâncime lui Bîrligea. Atacantul campioanei scapă unu la unu cu Dur Bozoancă și reușește să trimită balonul în poartă.

Min.25 - GOL Oțelul, 1-0! Debeljuh câștigă un duel fizic cu Dawa, mingea ricoșează la Zhelev, care îl învinge pe Popa, cu un șut la firul ierbii din interiorul careului de 6 metri.

Min.17 -Pedro Nuno este faultat din spate de Miculescu. Fotbalistul gazdelor se resimte și este scos cu targa de pe teren. Laszlo Balint face o schimbare de urgență și îl introduce pe Andrei Ciobanu în locul jucătorului portughez.

Min.15 - FCSB domină jocul și este din nou aproape de gol. De această dată, Darius Olaru a primit o minge în interiorul careului, a șutat din unghi, însă Dur Bozoancă a fost la post încă o dată.

Min.5 - Bîrligea primește o minge la 16 metri, șutează, mingea este deviată periculos sper poarta lui Dur Bozoancă, însă portarul Oțelului se întinde și respinge în corner.

Min.4 - Conrado își încearcă norocul de la marginea careului, dar Popa reține fără emoții.

Min.1 - Start de meci la Galați!

Echipele de start:

Oțelul : Dur Bozoancă - Zhelev, Zivulic, C. Lopes, Conrado - Paz, Lameira, Pedro Nuno - Bană, Debeljuh, Miguel Pinto

: Dur Bozoancă - Zhelev, Zivulic, C. Lopes, Conrado - Paz, Lameira, Pedro Nuno - Bană, Debeljuh, Miguel Pinto Rezerve : I. Popescu, Ursu, E. Neicu, Chira, Ferreira, Postelnicu, D. Sancu, A. Ciobanu, Bordun, D. Neicu, Patrick

: I. Popescu, Ursu, E. Neicu, Chira, Ferreira, Postelnicu, D. Sancu, A. Ciobanu, Bordun, D. Neicu, Patrick Antrenor: Laszlo Balint

FCSB : M. Popa - Pantea, Duarte, Dawa, Radunovic - Lixandru, Alhassan - Miculescu, F. Tănase, Olaru - Bîrligea

: M. Popa - Pantea, Duarte, Dawa, Radunovic - Lixandru, Alhassan - Miculescu, F. Tănase, Olaru - Bîrligea Rezerve : Târnovanu, Zima, V. Crețu, Dăncuș, Joao Paulo, M. Toma, Oct. Popescu, Stoian, Thiam, D. Popa

: Târnovanu, Zima, V. Crețu, Dăncuș, Joao Paulo, M. Toma, Oct. Popescu, Stoian, Thiam, D. Popa Antrenor: Elias Charalambous

Stadion : Oțelul (Galați)

: Oțelul (Galați) Arbitru: Bîrsan Marcel. Asistenți: Grigoriu Mircea Mihai și Vatamanu Cosmin. Arbitru VAR: Dima Iulian. Arbitru AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen

Cu mai puțin de patru ore înaintea fluierului de start la casele de bilete se vând ultimele 100 de tichete pentru duelul din această seară.

Laszlo Balint: „Calculele o arată pe FCSB favorită, noi vrem să demontăm acest lucru”

Ultimul succes obținut de gălățeni împotriva roș-albaștrilor în campionat, pe teren propriu, datează din 26 septembrie 2010, când Oțelul se impunea cu 1-0.

„Vrem să fim la un nivel cât se poate de bun. Știm importanța punctelor puse în joc, calitatea adversarului. Ne dorim victoria, pentru că orice alt rezultat ne diminuează foarte mult șansele de a rămâne în cursa pentru calificarea în play-off.

Nivelul jocului nostru este unul bun spre foarte bun, în ciuda faptului că am pierdut și în această iarnă niște jucători importanți în angrenajul echipei noastre, niște jucători cheie. Este o chestie asumată, pe care am discutat-o și am agreat-o.

Știm că în acest moment calculele o arată pe FCSB favorită, noi vrem să demontăm acest lucru, la fel cum am făcut în toamnă, când am câștigat acasă cu Craiova, când am câștigat cu Dinamo, am făcut egal cu Rapid, am câștigat împotriva CFR-ului”, a spus Laszlo Balint, la conferința de presă.

3-1 a fost singura victorie reușită de antrenorul Laszlo Balint în duelurile cu gruparea bucureșteană, în meciul UTA - FCSB, pe 5 martie 2023. În rest, tehnicianul are o remiză și patru partide pierdute

Elias Charalambous: „De acum înainte, toate meciurile sunt ca niște finale pentru noi”

De la revenirea moldovenilor în principala competiție internă, în 2023, cele două echipe s-au întâlnit de cinci ori în Superliga.

În toate cele 5 partide, FCSB a fost pregătită de Elias Charalambous, iar bilanțul este de trei victorii pentru roș-albaștri și două pentru Oțelul, ambele obținute în deplasare.

„Știți foarte bine, am mai spus-o, toate meciurile sunt foarte importante pentru noi, mai ales că jucăm la Galați, la o echipă care a demonstrat în acest sezon că are calitate. Au câștigat multe meciuri.

Noi trebuie să continuăm să jucăm cum am făcut-o în ultimele jocuri, la cel mai bun nivel al nostru, deoarece nu mai avem timp să pierdem puncte. Trebuie să încercăm să câștigăm din nou, pentru a avea mai multe șanse să urcăm în clasament

De acum înainte, toate meciurile sunt ca niște finale pentru noi. Acum cu Galațiul, apoi în Cupă, duminica viitoare altă finală, cu Craiova. Toate sunt meciuri pe care trebuie să le câștigăm”, a spus antrenorul FCSB, conform gsp.ro.

