Un nou apel la boicot! Un înalt oficial german cere ca naționalele calificate la CM 2026 să nu meargă în SUA: „Oamenii sunt atacați și amenințați de gazdă”

Oke Gottlich (50 de ani), președintele clubului german St.Pauli și membru în Comitetul Executiv al Federației Germane de Fotbal, a făcut apel la boicotarea Campionatului Mondial din vara acestui an.

După ce Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii a anunțat că vrea să preia Groenlanda, teritoriu care aparține Danemarcei, Gottlich a vorbit despre un posibil boicot din naționalele calificate la turneul final.

Oke Gottlich: „Trebuie să avem această discuție”

Oke Gottlich a vorbit despre situația actuală din Statele Unite și a cerut o discuție serioasă despre boicotarea turneului final din Canada, SUA și Mexic:

„Care au fost justificările pentru boicotarea Jocurilor Olimpice din anii 1980? După părerea mea, amenințarea potențială este mai mare acum decât era atunci. Trebuie să avem această discuție.

Qatarul (n.red. - gazda CM 2022) a fost prea politic pentru toată lumea și acum suntem complet apolitici? Asta mă deranjează foarte, foarte, foarte mult.

Ca organizații și ca societate, uităm cum să stabilim limite și cum să apărăm valorile. Este un drept încălcat atunci când cineva amenință? Este un drept încălcat atunci când cineva atacă? Când oamenii mor?

Aș vrea să-mi spună asta Donald Trump, Bernd Neuendorf (n.r. - președintele Federației Germane de Fotbal) și Gianni Infantino”, a declarat Gottlich, conform apnews.com.

Viața unui fotbalist profesionist nu valorează mai mult decât viețile a nenumărați oameni din diverse regiuni care sunt atacați sau amenințați direct sau indirect de gazda Cupei Mondiale. Oke Gottlich

De-a lungul istoriei sale, Germania a câștigat de patru ori Campionatul Mondial, ultima dată în anul 2014, atunci când a învins-o pe Argentina în finală, grație a unui gol marcat de Mario Gotze în prelungiri, în minutul 113.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport