Carlos Sainz Jr. Foto: Imago
alt-text Publicat: 24.01.2026, ora 18:02
  • Williams a anunțat că nu va lua parte la testele private de la Barcelona, programate între 26 și 30 ianuarie 2026.
  • Echipa, care a încheiat sezonul 2025 pe locul 5 la constructori, spune că vrea să obțină „performanță maximă” din mașina pregătită pentru sezonul 2026.

În locul testelor de la Barcelona, Williams va desfășura sesiuni private de testare și un program de Virtual Track Testing (simulator), pentru a se pregăti pentru primul test oficial de presezon din Bahrain, programat între 11 și 13 februarie.

Williams va rata testele din Barcelona

„Atlassian Williams F1 Team a luat decizia de a nu participa la testul de shakedown de săptămâna viitoare de la Barcelona, în urma unor întârzieri în programul FW48, în timp ce continuăm să împingem limitele pentru a obține performanță maximă a monopostului.

Echipa va desfășura în schimb o serie de teste, inclusiv un program de VTT săptămâna viitoare, cu monopostul din 2026, pentru a se pregăti pentru primul test oficial din Bahrain și pentru prima cursă a sezonului, la Melbourne.

Așteptăm cu nerăbdare să revenim pe pistă în următoarele săptămâni și le mulțumim tuturor fanilor pentru susținerea voastră continuă”, a notat echipa într-un comunicat, conform formula1.com.

Evenimentul de la Circuit de Barcelona-Catalunya, organizat cu porțile închise, reprezintă primul moment în care cele 11 echipe ar fi trebuit să iasă împreună pe pistă cu mașinile construite conform regulamentului revizuit pentru 2026.

Absența de la Barcelona înseamnă că piloții Alex Albon și Carlos Sainz Jr. nu vor parcurge niciun kilometru pe circuit înainte de testele oficiale, ceea ce poate reprezenta un dezavantaj față de echipele care vor profita de cele trei zile de rulaj permise fiecărui competitor.

FIA a introdus reguli noi pentru sezonul 2026

În sezonul 2026, Federația Internațională de Automobilism (FIA) a introdus reguli noi, menite să transforme competiția, în special prin modificările aerodinamice, care au atras și revenirea Honda sau Audi în Formula 1, potrivit formula1.com.

Pe lângă monoposturile mai mici, o noutate este aerodinamica activă: aripile față și spate pot fi ajustate în timpul cursei, în funcție de porțiunea de circuit.

Sistemul înlocuiește DRS-ul și le permite tuturor piloților să gestioneze mai eficient viteza și performanța pe tot parcursul turului, nu doar în zone limitate.

Până acum, pilotul trebuia să activeze manual sistemul DRS, dar doar în anumite condiții: trebuia să fie la mai puțin de o secundă de mașina din față și pe o porțiune de circuit desemnată ca „DRS zone”.

Motoarele vor rămâne V6 turbo de 1,6 litri, însă motorul electric va avea o contribuție mult mai mare. P

uterea va fi împărțită aproape egal între partea termică și cea electrică, iar sistemul MGU-H, care transforma căldura gazelor de eșapament în energie electrică, va fi eliminat.

În plus, Formula 1 va folosi doar combustibili sustenabili.

