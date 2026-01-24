Fost star din NFL, ucis cu sânge rece Kevin Johnson avea 55 de ani. Ce spune raportul medicului legist
Fost star din NFL, ucis cu sânge rece Kevin Johnson avea 55 de ani. Ce spune raportul medicului legist

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.01.2026, ora 17:03
alt-text Actualizat: 24.01.2026, ora 17:03
  • Kevin Johnson, fost jucător în NFL, a fost ucis într-o tabără pentru persoane fără adăpost din Los Angeles.
  • El a decedat în urma unui „traumatism cranian şi a unor lovituri cu cuţitul”. Avea 55 de ani.

Tragedie în fotbalul american. Kevin Johnson a fost găsit mort miercuri dimineaţă. Moartea sa a fost încadrată la omucidere și este investigată.

Kevin Johnson, ucis cu sânge rece

Johnson a fost declarat mort, după ce a fost găsit inconștient.

Potrivit raportului medicului legist acesta a decedat în urma unui „traumatism cranian şi a unor lovituri cu cuţitul” în tabăra pentru persoane fără adăpost în care locuia în Los Angeles.

Anchetatorii cred că Johnson locuia în tabără la momentul morții sale, scrie nfl.com.

Decesul său a fost calificat drept omucidere şi a fost deschisă o anchetă în comitatul Los Angeles.

Prietenii fostului jucător au declarat pentru ABC că Johnson ar fi putut suferi de encefalopatie traumatică cronică, o boală a creierului cauzată de traumatisme craniene repetate, asociată în mod obișnuit cu jucătorii de fotbal.

„A fost cel mai bun prieten al meu. Am fost cavaler de onoare la nunta lui… Un tip grozav, iubitor de distracție. Comunitatea îl va simți lipsa”, a declarat unul dintre apropiați.

Cine a fost Kevin Johnson

Ales în runda a patra a draftului NFL de către New England Patriots în 1993, Johnson şi-a lansat cu adevărat cariera în 1995 cu Philadelphia Eagles, înainte de a îmbrăca tricoul Raiders.

După încheierea aventurii sale în NFL, Johnson s-a alăturat Arena Football League, o ligă de fotbal american în sală, evoluând la Orlando Predators şi L.A. Avengers.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share