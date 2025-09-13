Îl contrazice pe Angelescu Chivulete senior, despre fazele controversate din meciul U Cluj - Rapid: „Arbitrul a procedat corect”

Florin Chivulete (61 de ani), tatăl arbitrului Andrei Chivulete (38 de ani) și fost arbitru FIFA, a analizat deciziile luate în meciul U Cluj - Rapid 0-0.

Giuleștenii au cerut două penalty-uri în finalul meciului.

Conducerea Rapidului, prin vocea președintelui Victor Angelescu, a criticat vehement arbitrajul condus de Andrei Florin.

U Cluj - Rapid 0-0 . Florin Chivulete: „Nu putem să tăiem mâinile jucătorilor”

Angelescu a reproșat faptul că echipa giuleșteană nu a primit penalty la un posibil henț în careu, produs în minutul 90, după lovitura liberă executată de Christensen.

„Să vă spun ceva: nu putem să tăiem mâinile jucătorilor, să rămână doar corpul pe direcție. Mâna pare să fie, în opinia mea, într-o poziție relativ naturală, pentru că acolo trebuie să fie.

Nu are intenție, clar. Deci nu e vorba de intenție acolo. Dacă mâna ar fi fost într-o poziție nenaturală, mărindu-și clar aria corpului, atunci sigur că ar fi trebuit acordat penalty.

Eu cred că arbitrul a procedat corect, iar neintervenția VAR-ului este justificată”, a declarat Florin Chivulete, la Digi Sport.

Întrebat de ce faza presupusului penalty nu a fost analizată în detaliu de VAR, Chivulete a explicat:

„Pentru că, în regulamentul de intervenție al VAR-ului, se stabilește că doar dacă există o abatere indubitabilă, nevăzută de arbitru, atunci trebuie să intervină.

Ori, acea abatere nu este una indubitabilă, este chiar la mare, mare limită.

International Board a stabilit în protocolul VAR lipsa de intervenție în cazul în care abaterea este la limită”, a mai spus Chivulete.

Florin Chivulete: „Ținerea nu are suficient impact încât să fie acordat penalty”

Anterior hențului, în minutul 88, Micovschi l-a găsit excelent pe Baroan cu pasă printre apărătorii clujeni, iar atacantul francez a fost faultat de Cisse, chiar lângă linia careului de la 16 metri.

„Ținerea, mai nou, în regulament este analizată în funcție de impactul pe care îl are asupra jocului. Adică intensitatea cu care provoacă daune jucătorului care cade sau este blocat să treacă mai departe. Am văzut foarte multe țineri de-a lungul timpului.

Consider că această ținere nu are suficient impact încât să fie considerată una pentru a acorda penalty.

S-a discutat foarte mult și s-a comentat pentru că se cer penalty-uri și la cele mai mici țineri. Acele țineri sunt permise, dar nu atunci când au impact asupra jucătorului”, a declarat Florin Chivulete.

Dacă jucătorul este scos de pe traseul mingii, iar ținerea este una evidentă, cu efect clar în joc, atunci se acordă penalty. Nu orice ținere produsă pe teren se sancționează. Florin Chivulete

Întrebat cum se stabilește momentul acordării unui penalty în cazul unei țineri, Chivulete a explicat:

„Dacă ținerea pleacă din suprafața de pedeapsă și se termină afară, se acordă penalty. Dacă ținerea începe afară și se termină înăuntru, tot penalty se acordă. Se ia în calcul situația cea mai gravă”

Giuleștenii au cerut lovitură de la 11 metri, însă „centralul” Florin Andrei a dictat lovitură liberă de la marginea careului, iar Cisse a văzut cartonașul galben.

Pe lângă contactul din zona picioarelor, Cisse îl și trage de tricou pe Micovschi, însă nu se vede clar pe reluări dacă ținerea se încheie în interiorul careului.

VAR a menținut decizia luată pe teren de arbitru.

Chivulete senior, suspendat după un raport UEFA

În urmă cu aproape 25 de ani, România era în centrul unui scandal imens.

După un meci din Cupa UEFA Intertoto, Ceahlăul - Austria Viena, observatorul german al acelui joc a scris în raport că echipa gazdă a dat dovadă de ospitalitate excesivă la masa oficială, de dinaintea partidei, unde arbitrilor le-au fost aduse la masă câteva fete, catalogate ulterior de gazde drept „folcloriste”.

Florin Chivulete a însoțit brigada de arbitri la acel moment, din postura lui de „central” cu ecuson FIFA.

În urma acelui raport, Ceahlăul a fost suspendată din cupele europene, iar Chivulete a fost scos de pe lista FIFA, fiind suspendat și el un an de forul european.

16 partide internaționale a condus Florin Chivulete între 1998-2000, înainte să fie exclus de FIFA

