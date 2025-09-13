„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”

Igor Protti (57 de ani), fostul atacant de la Lazio și Napoli, a oferit detalii despre starea sa de sănătate, după ce a fost diagnosticat cu cancer.

Fostul fotbalist a anunțat că este grav bolnav în urmă cu doar două luni.

Starea lui Igor Protti se înrăutățește: „Începe radioterapia”

Fostul atacant italian a postat un mesaj pe rețelele de socializare chiar de pe patul de spital. Acesta a explicat modul în care boala sa avansează, veștile fiind unele proaste.

„După operația de stomă și opt ședințe de chimioterapie, oaspetele (n.r. - cancerul) a ajuns la vertebre. Începem radioterapia. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere!

Fanii au demonstrat încă o dată că sunt cea mai bună parte a fotbalului, o comunitate imensă care se reunește în momente importante sub aceleași valori. Sunteți uimitori!”, a scris Igor Protti, pe Instagram.

La începutul lui iulie 2025, când a anunțat că e grav bolnav, Protti a transmis:

„Am primit un oaspete foarte nedorit. Este un meci foarte greu, știu foarte bine că putem câștiga sau pierde, dar voi da totul, ca întotdeauna”.

De-a lungul carierei, Protti a evoluat pentru formații precum Bari, Lazio, Napoli, Reggiana sau Livorno. La ultima dintre ele a fost văzut drept un adevărat idol la începutul anilor 2000.

Cele mai bune momente ale carierei le-a avut la Livorno, acolo unde a marcat 130 de goluri în 286 de meciuri.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport