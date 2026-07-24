FCSB - Auda 2-3. Daniel Bîrligea (26 de ani) a fost protagonistul unui moment de neînțeles la finalul partidei din turul doi preliminar al Conference League.

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Formația lui Marius Baciu a început cu stângul noul sezon european, iar Bîrligea, titular joi seară, nu pare să fi fost prea afectat de rezultatul care ridică multe semne de întrebare pentru fotbalul românesc.

FCSB - Auda 2-3 . Țara arde și Bîrligea se piaptănă

Daniel Bîrligea a fost autorul multor ocazii imense în partida contra letonilor de la Auda, inclusiv în finalul meciului, înainte ca adversarii să marcheze golul victoriei.

În ciuda prestației mai puțin reușite, atacantul a oferit un moment bizar la finalul jocului.

La câteva minute după fluierul final, Bîrligea a revenit pe teren, de mână cu iubita sa, alături de care a petrecut cel puțin un sfert de oră pe gazon.

Aceștia s-au îmbrățișat, au dansat și s-au sărutat la mijlocului terenului, însoțiți de un fotograf, fiind filmați inclusiv din dronă, într-un moment de neînțeles pentru cei rămași încă în tribunele stadionului.

FOTO. FCSB - Auda 2-3

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