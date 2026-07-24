Bîrligea a șocat după meci! VIDEO. Atacantul a dat drumul distracției, dansurilor și săruturilor cu iubita sa, chiar pe teren. Totul a fost filmat inclusiv din dronă +43 foto
Daniel Bîrligea și iubita sa. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Conference League

Bîrligea a șocat după meci! VIDEO. Atacantul a dat drumul distracției, dansurilor și săruturilor cu iubita sa, chiar pe teren. Totul a fost filmat inclusiv din dronă

alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 00:05
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 00:10
  • FCSB - Auda 2-3. Daniel Bîrligea (26 de ani) a fost protagonistul unui moment de neînțeles la finalul partidei din turul doi preliminar al Conference League.
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Formația lui Marius Baciu a început cu stângul noul sezon european, iar Bîrligea, titular joi seară, nu pare să fi fost prea afectat de rezultatul care ridică multe semne de întrebare pentru fotbalul românesc.

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Daniel Bîrligea a fost autorul multor ocazii imense în partida contra letonilor de la Auda, inclusiv în finalul meciului, înainte ca adversarii să marcheze golul victoriei.

În ciuda prestației mai puțin reușite, atacantul a oferit un moment bizar la finalul jocului.

La câteva minute după fluierul final, Bîrligea a revenit pe teren, de mână cu iubita sa, alături de care a petrecut cel puțin un sfert de oră pe gazon.

Aceștia s-au îmbrățișat, au dansat și s-au sărutat la mijlocului terenului, însoțiți de un fotograf, fiind filmați inclusiv din dronă, într-un moment de neînțeles pentru cei rămași încă în tribunele stadionului.

FOTO. FCSB - Auda 2-3

FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (43 imagini)

FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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