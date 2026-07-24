„Îmi asum” Daniel Bîrligea, reacție la 24 ore după imaginile controversate de pe Ghencea: „Înțeleg că momentul a fost perceput ca nepotrivit”
Daniel Bîrligea
Diverse

„Îmi asum” Daniel Bîrligea, reacție la 24 ore după imaginile controversate de pe Ghencea: „Înțeleg că momentul a fost perceput ca nepotrivit”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 22:26
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 22:26
  • Daniel Bîrligea (26 de ani) a reacționat după ce imaginile cu el și logodnica sa, de la finalul partidei cu FK Auda, scor 2-3, dansând pe gazon și filmându-se au stârnit indignare în rândul fanilor.
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După meciul de joi seară, GOLAZO.ro a surprins un moment bizar oferit de fotbalistul de la FCSB și iubita sa, la scurt timp după fluierul final.

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Daniel Bîrligea: „Am ales terenul pentru că este locul meu de suflet”

Atacantul de la FCSB a încercat să explice ce s-a întâmplat, motivând că avea programată cu mult înainte filmarea unui videoclip dedicat logodnei cu partenera sa.

„În urma imaginilor apărute după meciul de joi, vreau să transmit câteva lucruri.

Filmarea nu a fost organizată după meci, ci era stabilită cu mai multe zile înainte. Face parte din realizarea unui videoclip dedicat logodnei noastre. Am ales terenul pentru că este locul meu de suflet, unde am crescut ca om și ca fotbalist, cu bucurii, dar și cu dezamăgiri.

Niciodată nu a existat intenția de a trata cu superficialitate fotbalul, colegii, suporterii sau cariera mea. Înțeleg că momentul a fost perceput ca fiind nepotrivit și îmi asum acest lucru. Și pe noi ne doare fiecare înfrângere!

Fotbalul înseamnă victorii și înfrângeri. Ambele fac parte din drumul oricărui sportiv. Tocmai momentele grele sunt cele care te obligă să înveți, să muncești mai mult și să revii mai puternic. Iar singurul mod în care pot răspunde este prin muncă, seriozitate și prin ceea ce voi arăta pe teren.

Vă mulțumesc tuturor celor care ne sunt alături atât în momentele frumoase, cât și în cele dificile. Încrederea voastră înseamnă enorm pentru mine și voi face tot ce îmi stă în putere pentru a o răsplăti”, a scris Bîrligea pe Instagram.

Ce a făcut Daniel Bîrligea la finalul partidei

La câteva minute după fluierul final, Bîrligea a revenit pe teren, de mână cu iubita sa, alături de care a petrecut cel puțin un sfert de oră pe gazon.

Aceștia s-au îmbrățișat, au dansat și s-au sărutat la mijlocului terenului, însoțiți de un fotograf, fiind filmați inclusiv din dronă, într-un moment de neînțeles pentru cei rămași încă în tribunele stadionului.

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EXPLICATII fcsb daniel birligea fk auda
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