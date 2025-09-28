Ghinion pentru Graovac Ratează meciul cu Young Boys? Fundașul s-a accidentat în meciul cu Oțelul, iar FCSB a jucat două minute în inferioritate

FCSB - Oțelul. Daniel Graovac (32 de ani) a părăsit terenul accidentat și „roș-albaștrii” au jucat timp de două minute în inferioritate numerică.

Fundașul bosniac a fost înlocuit cu Vlad Chiricheș (35 de ani).

Daniel Graovac ar putea rata duelul cu Young Boys după ce a părăsit terenul, accidentat, în partida cu Oțelul Galați.

FCSB, două minute în inferioritate numerică după ce Graovac s-a accidentat

Daniel Graovac a acuzat probleme musculare, în minutul 33 al duelului cu Oțelul Galați. Echipa medicală a intervenit pe teren și a decis că fotbalistul sosit în această vară de la CFR Cluj nu poate continua partida.

Momentul i-a luat prin surprindere pe membrii băncii tehnice a celor de la FCSB care l-au trimis pe Vlad Chiricheș la încălzire.

Fundașul a intrat pe teren două minute mai târziu, timp în care campioana en-titre a evoluat cu un om mai puțin. Totuși, roș-albaștrii au menținut posesia și nu au fost în pericol.

FCSB, probleme de lot înainte de meciul cu Young Boys

FCSB are probleme serioase în compartimentul defensiv dacă Daniel Graovac va lipsi la duelul cu Young Boys Berna.

Elias Charalambous, antrenorul echipei, nu îi mai are la dispoziție nici pe Vlad Chiricheș, care nu a fost inclus pe lista UEFA, dar nici pe Joyskim Dawa și Ionuț Cercel, ambii accidentați.

Astfel, FCSB îi are la dispoziție pe următorii fundași: Syiabonga Ngezana, Mihai Popescu și David Kiki.

FCSB o va întâlni pe Young Boys Berna joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională, în etapa #2 din faza grupei Europa League

