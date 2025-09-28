Ce au făcut Young Boys și Rakow Meciuri tari pe plan intern pentru adversarele din Europa ale lui FCSB și Universitatea Craiova
Young Boys și Rakow FOTO: IMAGO / facebook - @rakowofficial
Campionate

Ce au făcut Young Boys și Rakow Meciuri tari pe plan intern pentru adversarele din Europa ale lui FCSB și Universitatea Craiova

alt-text Gabriel Neagu
Publicat: 28.09.2025, ora 19:48
alt-text Actualizat: 28.09.2025, ora 19:48
  • Young Boys și Rakow, adversarele echipelor românești din cupele europene, au câștigat duelurile din acest weekend în campionatul din Elveția, respectiv cel din Polonia.
  • Meciul dintre FCSB și Young Boys se va disputa joi, 2 octombrie, pe Arena Națională, de la ora 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro.
  • Universitatea Craiova va debuta în grupa Conference League, împotriva lui Rakow, joi, pe AccelorMital Park, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Toate partidele echipelor românești din cupele europene vor fi transmise în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Young Boys a defilat! Victorie într-un meci cu 6 goluri și răsturnări de scor

Young Boys, viitoarea adversară a celor de la FCSB din etapa #2 a fazei principale din Europa League, a primit vizita celor de la Thun.

Gazdele au avut prima mare ocazie în minutul 34, când fundașul stânga Mambwa a primit o pasă de la Fassnacht. Acesta a șutat în forță de la aproximativ 35 de metri, dar balonul a lovit bara.

Thun a reușit să deschidă scorul, în minutul 52, când Reichmuth i-a pasat, în careu, lui Ibayi. Atacantul a avansat spre poartă și a șutat în colțul stâng.

Bucuria oaspeților a ținut numai 12 minute, întrucât jucătorii lui Young Boys au restabilit egalitatea. Plecați pe contraatac, Fassnacht a centrat la bara a doua, unde Cordova s-a înălțat și a trimis balonul în poartă.

Gazdele au intrat în avantaj când Mambwa i-a pasat lui Cordova. Atacantul sud-american a centrat pe jos în centrul careului și Bedia a marcat cu poarta goală, 2-1.

Thun a restabilit egalitatea după un atac pozițional. Dahler a centrat către Meichtry, care a înscris, în minutul 78.

Elevii lui Giorgio Contini au forțat victoria și au reușit să și-o adjudece. Bedia a înscris, în minutul 80, cu un șut violent la colțul lung și Fassnacht a stabilit scorul final, 4-2, în primul minut de prelungiri.

  • Young Boys se află pe locul #2 în prima ligă a Elveției, la un punct în spatele liderului St. Gallen.

Rakow, victorie la limită înaintea duelului cu Universitatea Craiova

Rakow, viitoarea adversară a celor de la Universitatea Craiova în Conference League, a început bine partida împotriva celor de la Widzew Lodz. Echipa lui Bogdan Racovițan și-a arătat intențiile ofensive din primele minute.

Totuși, gazdele au fost aproape de a deschide scorul. Samuel Akere a marcat, printr-o lovitură de cap, dar golul a fost anulat pentru un fault în atac.

Același Akere l-a găsit în careu pe Pawlowski. Mijlocașul a făcut o preluare, a șutat la colțul lung, dar mingea a trecut pe lângă poarta oaspeților.

Rakow a ratat prin Adriano Amorim și Bulat, ale căror șuturi au fost parate de Ilic.

În repriza secundă, Rakow a pus stăpânire pe joc și, după mai multe ratări, a reușit să marcheze golul decisiv, în minutul 90+3, prin Lamine Diaby-Fadiga.

  • Rakow se află pe locul 9 în Superliga Poloniei, cu 11 puncte acumulate în 9 meciuri.

Young Boys Berna europa league conference league rakow
