Ce au făcut Young Boys și Rakow Meciuri tari pe plan intern pentru adversarele din Europa ale lui FCSB și Universitatea Craiova

Young Boys și Rakow, adversarele echipelor românești din cupele europene, au câștigat duelurile din acest weekend în campionatul din Elveția, respectiv cel din Polonia.

Meciul dintre FCSB și Young Boys se va disputa joi, 2 octombrie, pe Arena Națională, de la ora 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Universitatea Craiova va debuta în grupa Conference League, împotriva lui Rakow, joi, pe AccelorMital Park, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Toate partidele echipelor românești din cupele europene vor fi transmise în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Young Boys a defilat! Victorie într-un meci cu 6 goluri și răsturnări de scor

Young Boys, viitoarea adversară a celor de la FCSB din etapa #2 a fazei principale din Europa League, a primit vizita celor de la Thun.

Gazdele au avut prima mare ocazie în minutul 34, când fundașul stânga Mambwa a primit o pasă de la Fassnacht. Acesta a șutat în forță de la aproximativ 35 de metri, dar balonul a lovit bara.

Thun a reușit să deschidă scorul, în minutul 52, când Reichmuth i-a pasat, în careu, lui Ibayi. Atacantul a avansat spre poartă și a șutat în colțul stâng.

Bucuria oaspeților a ținut numai 12 minute, întrucât jucătorii lui Young Boys au restabilit egalitatea. Plecați pe contraatac, Fassnacht a centrat la bara a doua, unde Cordova s-a înălțat și a trimis balonul în poartă.

Gazdele au intrat în avantaj când Mambwa i-a pasat lui Cordova. Atacantul sud-american a centrat pe jos în centrul careului și Bedia a marcat cu poarta goală, 2-1.

Thun a restabilit egalitatea după un atac pozițional. Dahler a centrat către Meichtry, care a înscris, în minutul 78.

Elevii lui Giorgio Contini au forțat victoria și au reușit să și-o adjudece. Bedia a înscris, în minutul 80, cu un șut violent la colțul lung și Fassnacht a stabilit scorul final, 4-2, în primul minut de prelungiri.

Young Boys se află pe locul #2 în prima ligă a Elveției, la un punct în spatele liderului St. Gallen.

Rakow, victorie la limită înaintea duelului cu Universitatea Craiova

Rakow, viitoarea adversară a celor de la Universitatea Craiova în Conference League, a început bine partida împotriva celor de la Widzew Lodz. Echipa lui Bogdan Racovițan și-a arătat intențiile ofensive din primele minute.

Totuși, gazdele au fost aproape de a deschide scorul. Samuel Akere a marcat, printr-o lovitură de cap, dar golul a fost anulat pentru un fault în atac.

Același Akere l-a găsit în careu pe Pawlowski. Mijlocașul a făcut o preluare, a șutat la colțul lung, dar mingea a trecut pe lângă poarta oaspeților.

Rakow a ratat prin Adriano Amorim și Bulat, ale căror șuturi au fost parate de Ilic.

În repriza secundă, Rakow a pus stăpânire pe joc și, după mai multe ratări, a reușit să marcheze golul decisiv, în minutul 90+3, prin Lamine Diaby-Fadiga.

Rakow se află pe locul 9 în Superliga Poloniei, cu 11 puncte acumulate în 9 meciuri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport