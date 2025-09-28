FCSB - Oțelul Galați 1-0 Elevii lui Elias Charalambous au urcat două locuri în clasament

FCSB a învins-o pe Oțelul Galați, scor 1-0, în etapa #11 din Liga 1.

În ultimele opt etape din Superliga, elevii lui Elias Charalambous (45 de ani) nu au obținut nicio victorie.

Roș-albaștrii, care vin după victoria din debutul fazei principale a Europa League, 1-0, cu Go Ahead Eagles, au reușit să lege două victorii.

FCSB - Oțelul Galați 1-0 . Elevii lui Elias Charalambous au rupt blestemul

Gălățenii au avut prima mare ocazie, încă din minutul 7, când Andrezinho, lansat de Sandu, a ratat din careu. Thiam (min. 10) și Pantea (min. 19) au replicat cu șuturi de la distanță.

Ocazia primei reprize a venit în minutul 45, când Alhassan a pasat greșit, iar Oțelul a ajuns cu trei jucători în careu contra a doi adversari. Patrick i-a pasat lui Lameira, dar acesta a trimis în blocajul lui Ngezana, irosind o șansă uriașă.

Imediat după, Pedro Nuno a șutat de la distanță, dar Târnovanu a fost la post și a respins spectaculos.

Repriza secundă a început perfect pentru FCSB. În minutul 47, Cisotti a fost faultat de Dur-Bozoancă în careu, iar arbitrul a dictat penalty. Florin Tănase a transformat fără emoții!

FCSB a mai avut două ocazii importante, cea mai mare venind în minutul 61, când Bîrligea, lansat de Tănase, a intrat în careu, a driblat și și-a pregătit mingea, dar a tras pe lângă poartă.

În finalul meciului, Stoian a scăpat singur cu Dur-Bozoancă dar a fost deposedat în ultimul moment de Murria.

În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe locul 11, cu 10 puncte acumulate.

Oțelul ocupă locul 10, cu 13 puncte acumulate.

FCSB - Oțelul Galați 1-0

A marcat: Tănase (min. 48)

Min. 90 - Final de meci

Min. 89 - Andrei Ciobanu intră în locul lui Nuno Pedro

Min. 86 - Arbitrul a verificat faza și a decis să anuleze penalty-ul acordat

Min. 85 - Coza Ionuţ dictează penalty pentru FCSB!

Min. 84 - Stoian scapă singur cu portarul, încearcă să îl dribleze, dar Murria intervine și îi fură balonul.

Min. 78 - Patrick primește un cartonaș galben

Min. 75 - Bîrligea este înlocuit de Miculescu. Atacantul iese dezamăgit de pe teren

Min. 66 - Paulinho și Frunză îi înlocuiesc pe Andrezinho și pe Sandu

Min. 63 - Ngezana primește un cartonaș galben

Min. 61 - Tănase îl lansează pe Bîrligea cu o pasă pe sus, atacantul intră în careu, driblează, își potrivește mingea, dar șutează pe lângă poartă

Min. 51 - Pantea șutează periculos, dar șutul său trece pe lângă vinclu

Min. 48 - Gol! (1-0) Tănase înscrie din penalty!

Min. 47 - FCSB obține un penalty, obținut de Cisotti, în urma unui contact cu Dur-Bozoancă

Min. 46 - Meciul se reia. Edjouma, Stoian și Cisotti au intrat în locul lui Thiam, Toma și Alhassan

Min. 45 - Pauză

Min. 45 - Baba Alhassan pasează greșit, iar gălățenii rămân trei contra doi în careu. dar Lameira trimite în blocaj și irosește ocazia

Min. 38 - Lameira trimite o lovitură de cap puternică, fără să sară, dar mingea trece peste poartă

Min. 35 - Chiricheș intră pe teren

Min. 33 - Graovac se accidentează și iese de pe teren. În locul său va intra Chiricheș. Până este gata fostul jucător de la Napoli și Tottenham, FCSB va juca în inferioritate

Min. 32 - Thiam îi pasează în careu lui Tănase, care șutează, dar lovitura nu a fost suficient de puternică și a fost prinsă de Dur-Bozoancă

Min. 29 - Baba Alhassan primește un cartonaș galben, după o intrare dură asupra lui Nuno Pedro

Min. 21 - Zhelev trimite o centrare bună, Târnovanu iese, prinde mingea, o scapă pentru o clipă, dar o reține în cele din urmă.

Min. 19 - Pantea șutează din voleu, de la marginea careului, dar mingea este respinsă de unul dintre apărătorii gălățenilor

Min. 10 - Thiam încearcă un șut din afara careului, dar balonul trece peste poarta lui Dur-Bozoancă

Min. 7 - Sandu centrează excelent în careu, dar Andrezinho, aflat în poziție ideală, trimite mult peste poartă

Min. 4 - Andrezinho primește o pasă bună în careu, dar nu reușește să ajungă la balon

Min. 1 - Start în ultimul meci al serii în Superliga

FCSB - Oțelul Galați, echipele de start

FCSB : Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Alhassan, Tănase - Toma, Olaru, Thiam - Bîrligea

Rezerve: Udrea, Zima, Alibec, Miculescu, Kiki, Popescu, Edjouma, Politic, Chiricheș, Cisotti, Octavian Popescu, Stoian

Antrenor : Elias Charalambous

: Elias Charalambous Oțelul Galați : Dur Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Soriano, Holz - Ferreira, Santos Lameira, Moreira Fernandes - Sandu, Santos Fernandes, Pinto Lopes

Rezerve : Popescu, Ursu, Rus, Neicu, Bonilla, Postelnicu, Ciobanu, Chira, Frunză, Bordun, Araujo

Antrenor : Laszlo Balint

: Laszlo Balint Stadion: Arena Naţională

Arbitru: Coza Ionuţ (Cernica)/ Asistenți: Gheorghe Sebastian Eugen (Suceava), Vornicu Adrian (Iași)/ Arbitru VAR: Popa Cătălin (Pitești)/ Arbitru AVAR: Marcu Claudiu (Constanța)

Elias Charalambous, înainte de meciul cu Oțelul: „Trebuie să câștigăm ca victoria din Europa să aibă valoare”

La conferința de presă premergătoare partidei, antrenorul cipriot a dezvăluit că victoria din Europa nu ar avea nicio valoare dacă FCSB nu câștigă și meciul cu Oțelul.

„Desigur, astfel de meciuri și astfel de victorii ne dau încredere, dar ca aceste victorii să aibă valoare, trebuie să câștigăm cu Oțelul.

Nu trebuie să rămânem ancorați în ultimul meci, s-a terminat. Europa a rămas deoparte acum. Trebuie să câștigăm și mâine (n.r. azi)”, a declarat Charalambous.

Laszlo Balint: „Merită respect pentru tot ce au reușit și în acest sezon în Europa”

Laszlo Balint a vorbit și el despre confuntarea cu roș-albaștrii:

„Pe tot ce a însemnat parcurs în Superliga, FCSB este sub așteptări, dar merită respect pentru tot ce au reușit și în acest sezon în Europa. Există această discrepanță a lotului în ceea ce privește rezultatele pe plan intern, însă consider că cel mai important este ceea ce facem noi.

Am demonstrat în acest sezon că putem să ridicăm nivelul în așa fel încât să punem probleme oricărui adversar. Din păcate, avem indispobili, iar între timp au apărut și alte probleme.

Începem să ne obișnuim. Important este ca cei care vor intra pe teren să o facă cu personalitate, ambiție, curaj sau determinare, pentru că avem nevoie de o evoluție foarte bună de a obține un rezultat pozitiv la acest joc”, a declarat Laszlo Balint la conferința de presă.

Cele mai interesante statistici înainte de FCSB - Oțelul

Roș-albaștrii trec printr-o perioadă dificilă, fiind fără victorie în ultimele opt partide disputate în SuperLigă, interval în care au reușit doar trei remize.

Cinci dintre cele 12 goluri marcate de bucureșteni au fost reușite cu capul.

12 dintre cele 18 goluri încasate de deținătoarea titlului au fost primite în repriza secundă, dintre care șapte după minutul 75.

Va fi o partidă specială pentru Elias Charalambous, tehnicianul roș-albaștrilor aflându-se în fața meciului cu numărul 100 în SuperLigă, o bornă atinsă de-a lungul timpului doar de alți trei antrenori străini.

Gălățenii sunt fără victorie pe teren advers în acest sezon, în dreptul lor fiind consemnate două rezultate de egalitate (0-0 cu Unirea Slobozia, 1-1 cu FK Csikszereda) și două înfrângeri.

27 de jucători au utilizat moldovenii în acest sezon, dintre care 14 au debutat pe prima scenă din România.

Laszlo Balint vs. FCSB: cinci jocuri din postura de antrenor - o victorie - o remiză - trei înfrângeri.

În campionat, bucureștenii nu au mai câștigat din postura de gazde în fața gălățenilor din 2 septembrie 2012, FCSB - Oțelul 2-1.

Ultimul succes bifat de moldoveni în disputele directe: 26 iulie 2024, FCSB - Oțelul 0-2.

Cea mai recentă confruntare din SuperLigă a avut loc pe 2 decembrie 2024, Oțelul - FCSB 1-4 (Al. Pop / D. Bîrligea - dublă, Al. Musi, D. Olaru), informează lpf.ro

