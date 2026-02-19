„Plecăm toți!” Daniel Oprița anunță vremuri grele la Steaua: „Ne expiră tuturor contractele. Nu ne-au dat primele pentru Liga 1”
Daniel Oprita FOTO: Sport Pictures
Liga 2

„Plecăm toți!” Daniel Oprița anunță vremuri grele la Steaua: „Ne expiră tuturor contractele. Nu ne-au dat primele pentru Liga 1”

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 19.02.2026, ora 23:32
  • Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul Stelei, a anunțat că atât el, cât și o bună parte din jucători vor părăsi clubul din Ghencea în vară.

Steaua a debutat cu stângul în 2026, după ce a pierdut meciul din deplasare cu FC Voluntari, scor 0-2, în etapa #18 a ligii secunde.

Daniel Oprița anunță vremuri grele la Steaua: „Plecăm toți!”

La finalul partidei de la Voluntari, extrem de dezamăgit, Daniel Oprița a anunțat că atât lui, cât și jucătorilor le expiră contractele în această vară. El a mai vorbit și despre lipsa de motivație care se resimte la club, din cauză că Steaua nu are drept de promovare în Liga 1.

„Am terminat și pe locul 2, dar n-a venit nimeni să ne dea primele. Nici eu, nici jucătorii n-am primit ce trebuia să primim pentru Liga 1. Asta ar trebui să țină cont. Știu că suntem Steaua, ne face plăcere că suporterii au venit alături de noi. Sincer, mie mi-e rușine de ei.

Nici nu mă mai duc la ei, dar vreau să le spun că ar trebui să nu ajungem să vorbim lucruri d-astea, că trebuie să plecăm.

Plecăm, oricum ni se termină tuturor contractele. La vară se va lua de la capăt. Să vedem dacă îi va fi ușor cuiva să ia 20 de jucători. Și eu a trebuit să schimb 6 titulari.

La momentul ăsta, li se termină tuturor jucătorilor contractele. În afară de Chipirliu, din câte știu, toți sunt liberi din vară. Să zici că dacă ai drept de promovare poate vor mai rămâne din jucătorii de aici”, a declarat Daniel Oprița, conform gsp.ro.

Poate și lor le lipsește motivația pentru că și eu mi-am pierdut entuziasmul. Vă spun sincer, simt lucrul ăsta. Deși mă agit pe bancă, trăirile sunt altele. Și eu sunt dezamăgit pentru că pedalăm în gol. Știți cum e, se satură lumea și de mine, trece timpul, mai trebuie o schimbare. Daniel Oprița, antrenor Steaua

Daniel Oprița, despre înfrângerea cu FC Voluntari: „Nici ei nu știu cum ne-au bătut”

La finalul partidei, Oprița s-a declarat nemulțumit de rezultatul partidei, ci nu de joc, el declarând că este încrezător pentru următoarele trei meciuri, ultimele din sezonul regulat al ligii secunde.

„De rezultat sunt dezamăgit. De joc nu pot să fiu dezamăgit. Măcar jocul îmi dă încredere pentru următoarele 3 meciuri. Mai am încredere că putem să luăm 9 puncte și să avem șanse la play-off.

Încă mai sunt șanse, așa cred. Poate cu 39 de puncte, inclusiv prin jocul rezultatelor. Nu meciul ăsta ne-a adus aici, ci meciurile pe care le-am pierdut cu Bistrița, cu Dumbrăvița”, a mai spus Daniel Oprița.

liga 2 steaua bucuresti CONTRACTE Daniel Oprita
