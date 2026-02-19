„Intrare liberă pe stadion!” Un club din Liga 1 își surprinde suporterii. Motivul pentru care toată lumea va intra fără bilet la meciul din etapa 28

Oțelul Galați a anunțat că intrarea la partida cu UTA Arad va fi liberă, ca urmare a condițiilor meteorologice din ultimele zile.

Oțelul Galați - UTA Arad se joacă vineri, de la 17:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Vremea nefavorabilă le-a dat bătăi de cap echipelor din Liga 1 în această iarnă, iar Oțelul a fost una dintre formațiile grav afectate de ninsorile abundente din ultimele zile.

Formația gălățeană a apelat inclusiv la sprijinul suporterilor pentru a îndepărta zăpada de pe suprafața de joc.

Oțelul Galați a anunțat prin intermediul unui comunicat că intrarea la partida cu UTA Arad va fi liberă, motivul fiind reprezentat de cantitatea mare de zăpadă care s-a așternut pe stadion.

Gălățenii au mai anunțat, de asemenea, că accesul pe stadion se va face exclusiv la tribuna a doua a stadionului Oțelul, iar suporterii care și-au cumpărat deja bilete la tribuna 1 sau peluze pentru acest meci își vor putea recupera banii, sau vor primi o invitație la următorul meci de pe teren propriu.

Partida cu UTA Arad este crucială pentru trupa antrenată de Laszlo Balint. Cele două echipe sunt despărțite de un singur punct în clasament, ambele fiind implicate în lupta pentru accederea în play-off.

„Din cauza cantității mari de zăpadă, intrarea la partida de mâine, Oțelul Galați - UTA Arad, va fi LIBERĂ, iar accesul se va face EXCLUSIV la tribuna 2 a stadionului Oțelul. Inclusiv abonații de la tribuna 1 și peluze vor avea acces în cealaltă zonă a arenei - numai la Tribuna Zero se va intra normal, pe baza abonamentului.

Suporterii care și-au achiziționat deja bilet la tribuna 1 sau la peluze pentru acest meci își vor putea recupera banii sau - la alegere - vor primi o invitație la partida următoare.

Mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm pe stadion!”, a transmis Oțelul Galați, pe pagina oficială de Facebook.

