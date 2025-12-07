Dorinel Munteanu (57 de ani) ar putea reveni în Liga 1, fiind dorit de Hermannstadt.

Formația sibiană s-a despărțit recent de antrenorul Marius Măldărășanu și se află într-o situație critică în Liga 1.

Hermannstadt a anunțat în urmă cu trei zile despărțirea de Marius Măldărășanu, iar conducerea sibienilor ar avea cel puțin trei opțiuni pe lista posibililor înlocuitori.

Dorinel Munteanu: „A fost o discuție de câteva minute”

Liber de contract după despărțirea de Sepsi din sezonul precedent, Munteanu confirmă acum că se află în discuții cu Hermannstadt.

„Mă bucură mult că sunt pe lista celor de la Hermannstadt, dar nu s-a întâmplat nimic până în momentul de față. Nu s-a discutat mai multe. Probabil cei de acolo vor lua o decizie după meciul de astăzi, cu Universitatea Cluj. Nu este nimic nou să spunem.

A fost o discuție de câteva minute, mai mult de tatonare. Decizia este la cei de acolo. Mai sunt discuții din străinătate, dar și din Superliga, respectiv Liga 2. Nu am luat însă nicio decizie până acum”, a spus Dorinel Munteanu, pentru digisport.ro.

Claudiu Rotar: „Până luni decidem”

Acționarul sibienilor a transmis că o decizie va fi luată curând, iar clubul are trei opțiuni pe listă, inclusiv Adrian Mutu. În schimb, Dorinel Munteanu nu se încadrează în limita de vârstă dezvăluită de Rotar.

„Unul vi-l dau, mai departe nu vă spun. Daniel Niculae ține legătura cu el. Sunt discuții cu toți 3. Mai sunt doi în afară de Mutu, toți români și toți tineri. Până în 50 de ani. N-am luat legătura cu Ciobotariu, a fost la noi, îl cunoaștem. Toți au licență PRO. Până luni decidem.

Suntem aproape de unul. Primul obiectiv e salvarea de la retrogradare. La antrenori trebuie să le pui”, a spus Claudiu Rotar.

