Drama care i-a marcat viața Bellamy, emoționat în Ghencea de amintirea celui care i-a fost coleg, selecționer și a transformat fotbalul galez +55 foto
Craig Bellamy, emoționat, la conferința de la stadionul Steaua. Foto: Raed Krishan
Nationala

Drama care i-a marcat viața Bellamy, emoționat în Ghencea de amintirea celui care i-a fost coleg, selecționer și a transformat fotbalul galez

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 05.06.2026, ora 21:55
alt-text Actualizat: 05.06.2026, ora 23:41
  • ROMÂNIA - ȚARA GALILOR. Selecționerul Craig Bellamy și-a amintit la București de Gary Speed, un nume mare al fotbalului galez. 
  • Ce a spus Bellamy despre fostul fotbalist și antrenor britanic, stins din viață în urmă cu 15 ani. 
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Craig Bellamy a fost emoționat la conferința de presă de vineri, când i s-a amintit de Gary Speed.

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Fostul mare fotbalist galez, ex-selecționer, o persoană cu totul deosebită pentru el.

Bellamy, despre Speed, o legendă Wales. A refăcut fotbalul galez

Bellamy a fost coleg cu Speed la Newcastle (2001-2004) și la naționala Țării Galilor (1998-2004), iar în perioada 2010-2011 Gary i-a fost selecționer lui Craig.

Anul acesta, Wales comemorează 15 ani de la dispariția lui Speed.

Craig Bellamy (stânga) și Gary Speed, înaintea unui meci Țara Galilor - Italia, în toamna lui 2002, în preliminariile Euro 2004. Foto: Imago Craig Bellamy (stânga) și Gary Speed, înaintea unui meci Țara Galilor - Italia, în toamna lui 2002, în preliminariile Euro 2004. Foto: Imago
Craig Bellamy (stânga) și Gary Speed, înaintea unui meci Țara Galilor - Italia, în toamna lui 2002, în preliminariile Euro 2004. Foto: Imago

Pe 27 noiembrie 2011, când era antrenorul reprezentativei, acesta a fost găsit în garajul casei de soția sa.

Era spânzurat. Afectat psihic după traumatisme ascunse în adâncul sufletului, despre care nu vorbise cu nimeni, s-a sinucis.

42 de ani
avea Gary Speed în 2011 când jucătorul și antrenorul galez s-a stins

Nu doar că a fost căpitanul și selecționerul galezilor. A fost cel care a restructurat întreg fotbalul local, inclusiv naționala și federația.

Mulți specialiști britanici susțin că datorită lui a renăscut apoi Țara Galilor, prin generația lui Gareth Bale.

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Bellamy: „Gary Speed era liderul. Suntem datori să menținem ce am învățat de la el”

„Am învățat multe când am jucat împreună la club, la națională.

Am învățat profesionalismul său, etica muncii. Cum era lider prin exemplu.

A setat standarde înalte transmise generațiilor următoare, iar noi suntem datori să menținem ce am învățat de la el”, a afirmat Bellamy, aproape în lacrimi.

„Pentru el, să vadă naționala noastră pe locul 2, 3 sau 4, cum se mai întâmpla înainte, era inacceptabil”.

Bellamy: „Gary Speed a făcut diferența”

A continuat: „Nu doar atât, pentru că fotbalul înseamnă și tot ce influențează jocul și jucătorii în afara terenului.

Antrenament oficial Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Antrenament oficial Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (55 imagini)

Antrenament oficial Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Antrenament oficial Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Antrenament oficial Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Antrenament oficial Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Antrenament oficial Țara Galilor FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
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O bază de pregătire pentru națională, nutriția și multe alte detalii”.

Concluzia lui Craig Bellamy: „Gary Speed a făcut diferența”.

Gary Speed a provocat penalty-ul ratat de Bodin în meciul cu România de la Cardiff

Gary Speed s-a aflat pe teren în ambele confruntări memorabile dintre România și Țara Galilor din preliminariile Campionatului Mondial din 1994, câștigate de „tricolori” cu 5-1 în Ghencea și 2-1 la Cardiff.

În partida decisivă de la Cardiff, Gary Speed a fost protagonistul fazei care putea schimba istoria calificării. Faultat de Dan Petrescu la 1-1, el a obținut penalty-ul pe care Paul Bodin l-a trimis în bara transversală.

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